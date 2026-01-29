SUSCRÍBETE POR $1100
    Gtd y Grupo Romero concretan alianza por negocio de data centers y anuncian nuevo gerente general

    El grupo peruano compró el 49% de Gtdata participación por la que desembolsó US$109,8 millones.

    Por 
    Patricia San Juan
    Data center Gtd

    Gtd, compañía chilena de tecnología y telecomunicaciones con presencia en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, España e Italia, informó que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual en Perú, aprobaron el ingreso de InfraCorp, entidad del Grupo Romero, como socio estratégico de Gtdata, filial que concentra los activos de data centers del Grupo Gtd.

    Con ello la operación, que fue había sido anunciada en octubre, pudo ser concretada lo que contempló el ingreso de Infracorp en Gtdata mediante la compra del 49% de la sociedad, participación por la que la firma peruana desembolsó US$109,8 millones.

    Mediante un comunicado la compañía señaló que el acuerdo tiene por objeto impulsar conjuntamente el desarrollo del negocio de data centers en los mercados donde operan, actualmente cuentan con 11 de estos centros en Latinoamérica, y proyectar su expansión hacia el futuro.

    “Este hito confirma la solidez de la operación y marca un paso decisivo en nuestro plan de crecimiento regional en data centers. La incorporación de este socio estratégico nos permitirá fortalecer nuestra capacidad de inversión y desplegar infraestructura crítica bajo los estándares que exige el mercado corporativo de la región”, afirmó el vicepresidente de Gtd, Manuel José Casanueva.

    Vicepresidente de Gtd, Manuel José Casanueva, en nuevo data center en Perú. Rafael Cornejo V.

    Nuevo gerente general

    Además Gtd informó que Cristián Eyzaguirre Croxatto asumirá como gerente general de Gtdata, filial que concentra sus activos de data centers.

    Eyzaguirre es ingeniero civil y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con más de dos décadas de trayectoria interna, ocupando roles clave en planificación estratégica, desarrollo de nuevos negocios, servicios TI y liderazgo corporativo, participando directamente en el diseño e implementación de los planes de crecimiento y transformación, dijo la compañía.

    GTD cuenta con una cartera de más de 300.000 clientes residenciales, empresas y corporaciones, provenientes de industrias como retail, sector financiero, minería, acuicultura, salud, logística, manufactura y gobierno, entre otros y una red de 11 data centers distribuidos en Santiago, Puerto Montt, Lima, Lurín y Medellín.

