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    Hapag-Lloyd anticipa peores resultados en 2026 debido al conflicto en Medio Oriente

    El CEO de la naviera señaló que “al inicio de 2026, las condiciones meteorológicas adversas afectaron nuestro desempeño y ahora el conflicto en Medio Oriente está causando importantes interrupciones en la red, así como un fuerte aumento de los costos operativos”.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Phil Noble

    La naviera Hapag-Lloyd, ligada al grupo Luksic, publicó sus resultados financieros correspondientes a 2025. El Ebitda (utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, una medida de su flujo de caja operacional) ascendió a US$3.602 millones, mientras que las ganancias del grupo alcanzaron los US$1.044 millones.

    Si bien los resultados de la empresa se situaron en el extremo superior del rango previsto, su desempeño fue inferior al del año anterior, principalmente debido a menores tarifas de fletes y mayores costos operativos.

    “2025 fue un buen año para Hapag-Lloyd, con resultados sólidos. Hemos aumentado nuestros volúmenes y superado al mercado. Nuestra red Gemini alcanzó una fiabilidad de itinerarios del 90% y la satisfacción del cliente llegó a un nuevo récord. Invertimos significativamente en eficiencia y modernización de la flota para seguir descarbonizando nuestras operaciones. Además, nuestra creciente cartera de terminales contribuyó cada vez más al éxito de nuestro negocio de transporte marítimo”, dijo el CEO de Hapag-Lloyd AG., Rolf Habben Jansen.

    Sin embargo, el panorama no parece mejorar en 2026. Debido al conflicto en el Medio Oriente y al alza del precio del petróleo, las expectativas de la naviera son desfavorables y se anticipan resultados inferiores a los de 2025.

    En concreto, esperan que el Ebitda del grupo se sitúe en un rango entre US$1.100 millones y US$3.100 millones, y que el EBIT se ubique entre -US$1.500 millones y US$500 millones.

    El CEO de la naviera señaló que “al inicio de 2026, las condiciones meteorológicas adversas afectaron nuestro desempeño y ahora el conflicto en Medio Oriente está causando importantes interrupciones en la red, así como un fuerte aumento de los costos operativos”.

    Hapag-Lloyd espera peores resultados en 2026 por conflicto en Medio Oriente. (Xinhua/Chen Junqing) Chen Junqing

    “En este contexto, prevemos que los resultados de 2026 sean inferiores a los de 2025. Aprovecharemos las crecientes sinergias de nuestra red Gemini y aceleraremos nuestras iniciativas de ahorro de costos para contrarrestar estos vientos en contra. Nuestros clientes pueden estar seguros de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para mantener sus cadenas de suministro intactas. Al mismo tiempo, mantendremos nuestro ritmo de crecimiento ampliando nuestra cartera de terminales bajo la marca Hanseatic Global Terminals y trabajando decididamente para completar con éxito nuestro acuerdo de fusión con ZIM”, agregó Habben Jansen en un comunicado.

    Resultados por segmento

    En el segmento de transporte marítimo, los ingresos aumentaron a US$20.635 millones en 2025, mientras que el Ebitda disminuyó a US$ 3.450 millones y el Ebit a US$1.007 millones.

    Los volúmenes transportados por la naviera aumentaron un 8%, hasta 13,5 millones de TEU, y la tarifa de flete promedio cayó también un 8%, a 1.376 US$/TEU, debido al aumento de capacidad y al incremento de desbalances comerciales.

    En este contexto, desde Hapag-Lloyd explicaron que durante 2025 hubo mayores costos derivados de interrupciones operativas, causadas por nuevas políticas arancelarias, tensiones de seguridad en el Mar Rojo, gastos iniciales para la red Gemini y congestión portuaria, lo que generó impactos negativos en las ganancias.

    El segmento de terminales e infraestructura incrementó sus ingresos a US$514 millones en 2025, debido a la adquisición y puesta en marcha de nuevos terminales, así como al fuerte crecimiento del rendimiento como resultado de mayores sinergias con el negocio de transporte marítimo, precisaron desde la compañía.

    “Basándose en los sólidos resultados, el consejo ejecutivo y el consejo directivo de Hapag-Lloyd AG propondrán a la junta general anual un dividendo de EUR 3,00 por acción para el ejercicio fiscal 2025, lo que corresponde a un pago total de EUR 500 millones”, destacaron.

    Más sobre:Hapag-LloydResultados financierosResultadosMedio OrientePetróleo

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