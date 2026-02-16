Hapag-Lloyd, firma ligada al grupo Luksic, concreta la compra de la israelí Zim por más de US$4.000 millones

El pasado domingo, Hapag-Lloyd informaba negociaciones avanzadas para comprar a su competidora Zim y este lunes anunció que se concretó.

La firma, donde el grupo Luksic es parte de la propiedad, anunció que comprará el 100 % de las acciones de Zim, la décima línea naviera de contenedores más grande del mundo.

El precio a pagar es un precio de US$35,00 por acción en efectivo. Así, el valor total de la transacción asciende a US$4,216 millones, según el número de las acciones en circulación. Un valor que está sobre los US$2.670 millones que tiene la firma de valorización bursatil.

Sin embargo, tal como se informó la jornada del domingo de la semana pasada, el FIMI, el fondo de capital privado “más grande y líder de Israel”, se hará cargo de la propiedad de una línea de la empresa . Esto para resguardar los intereses de Israel y dar cumplimiento a la normativa que busca dicha protección.

La naviera alemana también explicó que la empresa a cargo de FIMI “asumirá las obligaciones derivadas de los Derechos Especiales del Estado. A tal efecto, se transferirán doce buques y los activos necesarios para la explotación de tres rutas comerciales de Hapag-Lloyd o Zim a la nueva empresa”.

Sobre los efectos de la operación, la naviera, donde la Compañía Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV) tiene el 30% de la propiedad y es parte del grupo controlador, estimó que con la fusión se consolidaría la posición de Hapag-Lloyd como la quinta empresa de transporte marítimo de contenedores más grande del mundo, con una “moderna flota de más de 400 buques”.

“ZIM es un socio excelente para Hapag-Lloyd”, afirmó Rolf Habben Jansen, director ejecutivo de Hapag-Lloyd en un comunicado.

Yair Seroussi, presidente del consejo de administración de Zim, comentó que “la decisión refleja una evaluación exhaustiva de todas las opciones disponibles para garantizar el mejor resultado posible para los inversionistas de la empresa. Creemos que representa la transacción más prudente y beneficiosa para todas las partes interesadas de Zim, que supone un nuevo avance en la formidable trayectoria de creación de valor que hemos establecido desde nuestra salida a bolsa”.

En la jornada, la acción de Hapag-Lloyd perdía 8,31% y los papeles de Zim en Wall Street no registraban variaciones, al ser feriado en Estados Unidos.

Otro detalle de la operación es que la adquisición se llevará a cabo mediante la fusión de una filial israelí de Hapag-Lloyd con Zim, y Zim seguirá existiendo como una nueva filial de propiedad exclusiva de Hapag-Lloyd.

La transacción se financiará con las reservas de efectivo de Hapag-Lloyd y con financiación externa de hasta US$2.500 millones.

Además, la operación tiene que ser aprobada por la junta de accionistas de Zim e Israel.

¿Qué es Zim y FIMI?

La empresa fue fundada en Israel en 1945, con sede en la ciudad portuaria israelí de Haifa y, desde 2021, cotiza en Wall Street. El decimo actor de la industria naviera tiene operaciones establecidas en más de 90 países y presta servicio a aproximadamente 33,000 clientes en más de 300 puertos de todo el mundo.

“La estrategia global diferenciada de Zim, basada en una gestión y un despliegue ágiles de la flota, cubre las principales rutas comerciales y se centra en mercados selectos en los que la empresa tiene ventajas competitivas”, dice la empresa sobre sus ventajas comparativas.

Con US$2.670 millones de valoración bursátil, es la firma número 52 de mayor valor en bolsa de Israel.

Por su parte, FIMI se presenta como la empresa líder de capital privado en Israel, con más de US$9.000 millones en activos bajo gestión.

“Desde su fundación por Ishay Davidi en 1996, FIMI ha completado con éxito 108 inversiones, ha ejecutado 78 salidas con un valor total de transacción de más de US$6.000 millones y ha recaudado siete fondos. FIMI es el mayor organismo industrial de la economía israelí y uno de los mayores empleadores del país”, informan.

Las empresas controladas por FIMI cuentan con más de 50.000 empleados en 50 fábricas en todo Israel y otras 100 fábricas y empresas en todo el mundo, según sus cifras.