    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    La firma de Países Bajos planea recortar hasta 6.000 empleos para buscar mayor eficiencia de sus operaciones. Un anuncio que se da en medio de perspectivas más débiles para el sector de alcoholes.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    J. David Ake

    Entre 5.000 y 6.000 empleos es lo que busca Heineken recortar en un plazo de dos años. Una medida que la firma cervecera justificó para mejorar la productividad y crecer más con menos.

    Los planes de despidos masivos representan hoy el 7% de los puestos de trabajo que tiene la firma en el mundo (87.000 personas). El anuncio también se da en medio de la búsqueda de un nuevo CEO, ya que en enero renunció Dolf van den Brink y dejará el cargo en mayo, destacó Reuters.

    “Realmente hacemos esto para fortalecer nuestras operaciones y poder invertir en el crecimiento”, dijo el director financiero Harold van den Broek, CFO de la firma, en una conferencia de prensa para anunciar los resultados anuales de la compañía.

    Algunos de los recortes se centrarían en Europa o “en mercados no prioritarios que ofrecen menos perspectivas de crecimiento”, dijo van den Broek, y algunos también serían resultado de iniciativas anunciadas previamente dirigidas a la red de suministro de Heineken, su oficina central y sus unidades de negocios regionales, consignó Reuters.

    Daniel Becerril

    El anuncio se hizo tras anunciar el ejercicio al cuarto trimestre y cierre del 2025. Durante el año pasado, el volumen total disminuyó un 1,2% y los ingresos llegaron a €34.257 millones, una baja de 4,7% respecto al 2024, pero sobre las expectativas del mercado, según Reuters.

    Además, el beneficio operativo orgánico anual de la firma en Países Bajos superó las previsiones: creció un 4,4% en 2025 frente a las expectativas de los analistas de un 4%, resaltó Reuters.

    La empresa, que en Chile es parte del grupo controlador de CCU junto a Quiñenco del grupo Luksic, atribuyó sus resultados en un contexto donde en Brasil pesó la baja de ingresos de las personas y en Europa por una “sensibilidad a precios y negociaciones con retailers”. Sin embargo, resaltó el avance en sus mercados prioritarios para compensar en parte los retrocesos del viejo continente.

    Reuters también contextualizó los despidos masivos en medio de las bajas ventas de alcohol en el mundo por las “crecientes advertencias sanitarias, competencia de alternativas y disrupciones como la de los medicamentos para bajar de peso”.

    De cara al 2026, Heineken espera un crecimiento de ganancias entre el 2% y el 6%, una baja frente al crecimiento del 4% al 8% que previó para 2025.

    Según consignó Reuters, los analistas “acogieron con satisfacción el enfoque conservador que la compañía ha adoptado en sus orientaciones en un entorno difícil”.

    “La orientación parece prudente, dados los recortes de costos masivos que están en marcha”, dijo Trevor Stirling, analista de Bernstein, a Reuters, y agregó que los analistas en promedio actualmente predicen un crecimiento del 4,8% el próximo año.

    Ante este contexto, las acciones de Heineken subieron hasta un 4% y luego moderaron parte de su alza en torno al 3%.

