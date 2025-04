Hijo de Luis Hermosilla: “Siempre ha sido un gallo valiente y bueno para ir contra la corriente”

La defensa del abogado Luis Hermosilla Osorio, imputado por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos en el marco del caso Factop, encargó un peritaje social forense. El documento fue remitido al Cuarto Juzgado de Garantía el 20 de marzo, el mismo día que ese tribunal permitió que Hermosilla dejara el penal Capitán Yáber y pasara a cumplir arresto domiciliario total. Once días después, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó nuevamente su prisión preventiva.

El documento forma parte de los anexos de la última versión de la carpeta del caso, a la que tuvo acceso Pulso. En el informe pericial se describen aspectos de la vida familiar de Hermosilla —protagonista del polémico audio filtrado por la abogada Leonarda Villalobos a Yael Speisky, esposa de Rodrigo Topelberg—, abarcando desde su infancia hasta su relación actual con sus hijos. El informe fue elaborado por la perito Carol Fontevena, abogada que entrevistó a los hijos y a la esposa del abogado.

Se trata de la primera vez que su esposa, Alejandra (el informe no menciona su apellido por confidencialidad), y sus hijos, el sociólogo Juan Cristóbal (43) y la historiadora del arte Daniela Hermosilla (42), emiten declaraciones en el marco del proceso judicial relacionadas con su padre.

El informe consignó que el 19 de marzo la perito entrevistó a la esposa de Luis Hermosilla, quien se mostró colaboradora y relató los efectos personales y sociales que ha debido enfrentar a raíz de la prisión preventiva del abogado y de la “sobreexposición” pública del proceso judicial.

La cónyuge explicó que esta situación afectó su vida social y laboral, ya que participaba activamente en actividades de voluntariado y estaba próxima a incorporarse formalmente a una fundación. Sin embargo, “debido a la alta connotación pública que adquirió el caso, sus futuros empleadores le habrían comunicado que no podría integrarse a la organización”.

Ante este escenario, y considerando el impacto emocional, decidió suspender sus actividades y optar por “encerrarse para protegerse”, según consigna el informe. Actualmente, recibe apoyo psicológico conforme a la Ley 20.584 y cuenta además con la contención emocional de sus hermanos y amigos.

Hijos

El hijo mayor del abogado, Juan Cristóbal Hermosilla, señaló que su padre ha sido una figura importante en su vida. “Siempre ha sido un gallo valiente y bueno para ir contra la corriente. Tomaba casos complicados y trataba de hacer las defensas más justas”, expresó.

El sociólogo también relató algunas enseñanzas que conserva de su padre. “La vida no funciona entre buenos y malos. Me enseñó una manera de mirar la vida de respeto al que piensa distinto y de pelear por aquel que está siendo acusado que siempre me marcó harto”, afirmó, destacando además su generosidad, cercanía y empatía.

Su hija Daniela Hermosilla declaró en el informe que sus padres se separaron cuando ella tenía 10 meses de edad y que no conserva recuerdos de haberlos visto juntos. “No tenía esa imagen de los dos papás juntos. No tengo ningún recuerdo de eso”, señaló. “Tuve la suerte que mis papás se ponían de acuerdo y fue bastante armonía”, agregó sobre la relación de Hermosilla con su madre, María Paz Zúñiga.

Asimismo, destacó que su padre siempre cuidó de preservar el vínculo filial pese a las nuevas relaciones sentimentales: “Con respecto a sus parejas, siempre se hizo el espacio para que mantuviéramos una relación de ‘nosotros’, de los hijos como el papá”.

Daniela Hermosilla relató que en 2009 se fue a vivir a España y luego a Alemania, permaneciendo diez años en Europa. Estudió Arte en Chile, cursó un magíster en Gestión Cultural en Barcelona y más tarde un doctorado en Historia del Arte. Durante ese tiempo contrajo matrimonio en Alemania y es madre de dos niños explicó, precisando que “se quedó en regiones para cumplir con la cantidad de años” que exigía la beca, y que finalmente “se vino con su marido para pagar la beca”.

Por su parte, su hijo mayor relató que las diferencias políticas entre ambos no afectaron la cercanía en su vínculo con el padre. “Nosotros tenemos colores políticos distintos, porque yo he tenido militancia de izquierda y mi papá en la época de la dictadura era de izquierda, pero después se ha ido a la derecha”, señaló. Relató que militó en la Revolución Democrática y que, a pesar de las diferencias ideológicas, en su hogar siempre existió respeto: “En mi casa se hablaba sin problemas y sin peleas (…) Respetamos mucho la opinión del otro. Siempre bien cercanos”.

Militancia

En el proceso, la perito forense también entrevistó al propio Luis Hermosilla en el penal de Capitán Yáber, instancia en la que el abogado detalló aspectos relevantes de su historia personal y formación.

Nacido el 22 de agosto de 1956, relató que fue el mayor de tres hermanos y que, en su infancia, ocupó un lugar especial en su familia extendida. “Yo era el nieto mayor por los dos lados de mi familia. Tuve la suerte de ser muy regalón y tuve mucho afecto por parte de ellos. Soy el hermano mayor, hijo del mayor y primo mayor (…) Esto me inculcó un sentido de la responsabilidad muy fuerte”, señaló.

Respecto a su etapa escolar, Hermosilla comentó que cursó su enseñanza básica y parte de la media en distintos establecimientos debido a los constantes cambios de domicilio de sus padres. No obstante, culminó su formación secundaria en el Instituto Nacional, donde obtuvo el “Premio al Mejor Alumno de la Promoción” en el año 1973. Sobre su infancia, recordó: “No tuve problemas de salud, desarrollo. Era querido por mis compañeros. De hecho, tengo compañeros de enseñanza media que se han enrolado y me han venido a ver (…) Tuve una infancia afortunada y juventud afortunada, marcada por la época política que vivía Chile, en particular durante el Gobierno de la Unidad Popular (…) Empecé a militar en las Juventudes Comunistas a los 14 años”.

Sobre sus grupos de pares durante la adolescencia, relató que “básicamente mi grupo de pares estaba constituido por compañeros de colegio y otros militantes de las juventudes comunistas. Ahí construimos vínculos de amistad que duran hasta el día de hoy”.

Ya en su vida adulta, Hermosilla describió que, tras egresar del Instituto Nacional, ingresó a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose en 1978 y jurando como abogado ante la Corte Suprema el 11 de agosto de 1980. Consultado sobre sus actividades políticas durante la dictadura, sostuvo: “Mantuve mi militancia prácticamente durante todo el tiempo de la dictadura. Militancia que obviamente era reservada”, aunque declinó entregar mayores antecedentes.

En el ámbito profesional, recordó que su primer trabajo fue como procurador en la oficina de su padre y como abogado. Posteriormente, fundó su propio estudio jurídico.