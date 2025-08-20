SUSCRÍBETE
Histórico gerente general de MallPlaza dejará la firma luego de 35 años en la primera línea

Fernando de Peña Iver dejará el cargo de gerente general el 31 de diciembre y en su reemplazo asumirá Pablo Pulido Sierra.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Fernando de Peña, gerente general de Mallplaza.

Fernando de Peña Iver renunció a su cargo de gerente general de MallPlaza y luego de 35 años en la sociedad. El histórico ejecutivo se mantendrá en el cargo hasta el día 31 de diciembre de 2025.

La renuncia fue realizada en una sesión extraordinaria del directorio de la firma, según informó la firma en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En la misma comunicación, MallPlaza se explica que a contar del 1 de enero de 2026 asumirá Pablo Pulido Sierra como gerente general. Pulido actualmente se desempeña como gerente de la operación de Mallplaza en Chile y Colombia.

“El Directorio de la Sociedad desea expresar su más profundo agradecimiento al señor de Peña por haber liderado, por 35 años, la formación, desarrollo y expansión de Mallplaza”, dijo en su comunicación a la CMF firmada por Sergio Cardone Solari, presidente de la sociedad.

En desarrollo...

