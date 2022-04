Huawei lanza en Chile su programa para acelerar startups

Huawei Spark Program es el nombre de la iniciativa mundial de la gigante china para apoyar a las startups, el cual fue lanzado en Chile este jueves. La iniciativa, que se enmarca dentro de la área de cloud computing de la firma asiática, tendrá una serie de actividades, partiendo por la posibilidad de que los emprendimientos locales postulen desde hoy para su evaluación.

No hay cupos restringidos y es ideal que el emprendimiento se encuentre en una etapa de incubación, pero no es excluyente, dicen desde Huawei. “Queremos no ser únicamente un partner tecnológico para las startups, sino que convertirnos en verdaderos aliados de negocio acompañando su crecimiento, ofreciéndoles la oportunidad de usar la plataforma de Huawei para mejorar la llegada de sus productos o soluciones al mercado general y operando como una red extendida de soporte para su internacionalización”, comentó Jason Jin, gerente de Huawei Cloud Chile por medio de un comunicado durante el lanzamiento.

Sobre el detalle de lo que se entiende como emprendimiento tecnológico, Huawei explica que deben tener competencias básicas en áreas como: Inteligencia artificial y machine learning (AI y ML); software como servicio (Saas); 5G; edge computing; y data y analítica.

Por otro lado, las startups, que quieran ser parte del programa, no necesita tener una relación con el servicio de nube, pero el objetivo o solución al problema que se plantea debe ser en y con el apoyo de las características del almacenamiento en línea. Respecto a las áreas que tienen que abordar los interesados están: Internet; servicios financieros, bancarios y seguros; educación; juego y medios; y transportes.

Jido, una startup enfocada en el arriendo de vehículos, será parte del programa Huawei Spark

Las etapas

En Chile, Huawei Spark Program tendrá cuatro niveles de selección según el perfil de la startup. En el nivel uno se pedirá un diseño completo del producto o servicio y un plan de desarrollo de mercado. Mientras que, los que aspiren al segundo nivel deberán tener al menos un año de operaciones comerciales. En el nivel tres, los emprendimientos que quieran acceder a esta posición deberán contar con dos años de operaciones, tasas de crecimiento anual superior al 50% e inversión ángel asegurada o inversión en incubadora.

Finalmente, los emprendimientos que quieran ser seleccionados en el nivel más alto, el cuatro, tienen que ser startups de tres años de operaciones comerciales continuas, tener un crecimiento anual superior al 80% y un financiamiento de serie A asegurado. Las empresas seleccionadas trabajarán un año a la par con Huawei y después mantendrán una colaboración.

En función del nivel, las empresas recibirán crédito para contratar servicios en Huawei Cloud, que van desde los US$2.000 hasta los US$100.000.

“Apostamos a desarrollar en Chile y en los otros países donde se desarrolla Spark Program, un ecosistema sustentable de innovación, capaz de dar respuesta a las problemáticas de hoy usando como base los servicios tecnológicos elásticos y escalables que Huawei Cloud brinda”, dijo Jin.

Huawei Spark Program nace a nivel internacional en 2020, con una primera etapa en Asía Pacifico. Luego, en 2021, el programa aterriza en Latinoamérica y el caribe y hoy llega a Chile. La inciativa tiene presencia en la región en nuestro país, México y Argentina.

La firma china realizará, el próximo julio, un evento de Huawei Spark y espera mostrar una importante cantidad de startups que hayan podido potenciar sus negocios y funcionar a través del sistema Cloud de la empresa.