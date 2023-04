“Géneration offensée” de la periodista Caroline Fourest y “Posliteratura” del filósofo Alain Finkielkraut, que abordan los temas identitarios y de corrección política, son libros que hoy el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, lee con entusiasmo. Sin embargo, su pasión por la literatura francesa no lo desvían ni por un momento de su interés por la delicada situación económica y política por la que atraviesa Chile, y por buscar las fórmulas para mejorar las alicaídas tasas de crecimiento e inversión que muestra el país.

“Al mismo tiempo en que se recauden más recursos debe haber un urgente rayado de cancha con reglas claras para la inversión de cara a los próximos 20 años. No puede ser que cada vez que se quiera recaudar más, un gobierno cambie las reglas del juego con cada reforma tributaria”, afirma el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y presidente de Horizontal, el centro de pensamiento ligado a Evópoli.

En entrevista con Pulso, Briones alerta por la falta de reglas claras para la inversión y adelanta una propuesta de Horizontal en materia tributaria que sirva de base para un pacto fiscal de largo plazo.

El Banco Central (BC)en su último Informe de Política Monetaria (Ipom) entregó un “baño de realidad” frente al ajuste económico en marcha. ¿Cómo interpreta las señales dadas por el instituto emisor la semana pasada?

El BC sinceró que el ajuste está siendo menos fuerte y acelerado de lo que habíamos previsto, pero también revela que va a ser más largo. La salida va a ser más lenta. Plantea que el crecimiento 2024 va a ser más frágil y eso hay que tenerlo a la vista. Sincera también que la inflación esta siendo más pegajosa, como ocurre en otros lados del mundo, y que va a ser más difícil de combatir. Lo que dice el BC es que el ajuste de tasas de interés va a ser más lento del que se auguraba.

El Ipom también estima que este gobierno completará sus cuatro años de administración con un crecimiento muy débil…

Así es. Acá se mezclan varios factores. Un tema estructural y que es que el PIB de tendencia ha bajado, lo que debiera alarmarnos a todos. En términos per cápita estamos en una situación donde no hay crecimiento. Estamos estancados hace 10 años. La palabra crecimiento tiene que volver a estar en el centro de todas las prioridades. Sin crecimiento, todo el resto de las cosas que son prioritarias y que nos interesan, como las demandas sociales y su financiamiento, se ponen muy cuesta arriba. Buena parte del accionar del gobierno debiera, junto con avanzar en sus reformas, apuntar a dar señales procrecimiento.

Dado este escenario, ¿han faltado señales procrecimiento por parte del gobierno?

Sí, no hay ninguna duda. Un gobierno que se la jugó por un texto constitucional que era pésimo para la gobernanza del país y también para el crecimiento futuro, revela donde estaban las prioridades. Además, seguimos esperando las señales sobre la política nacional del litio. Hay un aporte de la minería no metálica y, ante esa evidencia, la decisión obvia es acelerar esto y ver cómo ampliamos la producción de litio. Eso requiere la incorporación de privados; es la única manera de hacerlo. Hay que dar señales proinversión en esa área. Necesitamos más inversión, más y mejor minería metálica y no metálica, y que sea más sustentable.

También está la rechazada reforma tributaria. Una cosa son los objetivos de recaudación, los cuales suscribo en el sentido que hay que allegar nuevos recursos, pero no se trataba de una reforma proinversión. En la nueva discusión que viene, en que espero podamos enfocar como un nuevo pacto tributario, hay una oportunidad para entregar señales proinversión y, al mismo tiempo, allegar la necesaria recaudación que Chile requiere.

Lo que necesitamos urgente es un rayado de cancha, una hoja de ruta futura, que aclare las oportunidades que hoy tenemos. La transformación energética le da a Chile una oportunidad increíble en su historia de desarrollarse como nunca con mejor minería, energías renovables e hidrógeno verde. Pero se requiere un rayado de cancha claro, reglas claras proinversión y una hoja de ruta.

Pacto de largo plazo

¿Qué debe hacer el gobierno para esta vez sacar adelante una reforma tributaria?

El objetivo es generar un pacto tributario. Al mismo tiempo en que se recauden más recursos, debe haber un urgente rayado de cancha con reglas claras para la inversión de cara a los próximos 20 años. No puede ser que cada vez que se quiera recaudar más, un gobierno cambie las reglas del juego con cada reforma tributaria. Se debe generar una hoja de ruta de recaudación, con estaciones de partida, intermedias y de llegada, pero con reglas del juego conocidas y estables.

A modo de ejemplo, la brecha de carga tributaria entre Chile y los países de la OCDE, corregidas por concepto de seguridad social, son 5 puntos del PIB. Tenemos, además, US$ 19 mil de ingreso per cápita de diferencia (a paridad de poder de compra). Tenemos que cerrar estas dos brechas: ingreso per cápita y recaudación tributaria.

Un buen punto de partida en esta hoja de ruta a largo plazo es avanzar con 2 puntos del PIB hoy y los otros tres puntos materializarlos en un horizonte de 15 años en la medida que el país crezca y con reglas definidas. Tenemos la necesidad de recaudar más y financiar demandas sociales. En un principio no podemos financiar estas deudas sociales como lo haría Suecia, porque somos Chile, con una realidad distinta. Es por eso que en Horizontal presentamos una propuesta de hoja de ruta para contribuir al debate (ver recuadro).

¿Cree posible un pacto tributario de este tonelaje a largo plazo dada la fragmentación del mundo político y del parlamento?

No es fácil. Sabemos que se ha ido complejizando el debate público por la fragmentación en el Congreso. Pero no hay que cejar en los esfuerzos porque esto es estrictamente necesario, no podemos seguir así. No podemos estar interviniendo el sistema tributario con cada gobierno. Necesitamos reglas claras, necesitamos crecer más y también recaudar para financiar responsablemente el gasto público.

Este pacto también involucra meterse en temas incómodos. Hay que hacer también el esfuerzo por mejorar el gasto que hace el Estado y tener tolerancia cero con la evasión tributaria de los grandes, pero también con la de los medianos y pequeños. La evasión debe ser sancionada con fuerza, con elementos disuasivos, incluyendo la cárcel. Creemos que es posible, al tiempo que atacamos las exenciones y combatimos la evasión tributaria, destinar la mitad de esa recaudación a las arcas fiscales y la otra mitad a bajar tasas. Es decir, que el privilegio de unos pocos vaya en beneficio de muchos.

Por ejemplo, hoy la evasión del IVA es en torno al 20% y en los países de la OCDE está por debajo del 10%. Si nos proponemos la meta ambiciosa de bajar esa evasión del 20% al 10%, equivalente a 2 puntos de recaudación de IVA, uno de esos puntos puede ir al Fisco y otro punto a las personas mediante una rebaja a la tasa de IVA (del 19% al 18%). Otra verdad incómoda es que la brecha de 5 puntos que separa a Chile de la OCDE está en el impuesto a la renta de las personas. Proponemos subir gradualmente las tasas en todos los tramos, asegurando progresividad y también ir ampliando la base tributaria. No podemos tener recaudación de país rico con estructura de país pobre.

Luego de lo ocurrido con el rechazo a la reforma tributaria, ¿cree que se pueda lograr avanzar en una reforma previsional en este gobierno?

Sí, pero requiere voluntad de todos. El rechazo a la reforma tributaria sólo confirmó la obviedad, que el gobierno no tiene mayoría ni en le Cámara ni en el Senado y que, por lo tanto, cualquier reforma emblemática en la que quiera avanzar necesitará de mucho acuerdo. Como lo he dicho antes, la reforma previsional tal como está planteada tiene cero posibilidad de ser aprobada.

Hay que olvidarse de las cuentas nocionales, que es un instrumento de financiamiento del cual el gobierno se enamoró y que ha sido una piedra de tope. Uno no se puede enamorar de los instrumentos. Si el gobierno se olvida de ese punto, resuelve también un segundo problema que está en la discusión, que es el monopolio en la gestión de este 6% de mayor cotización. Adicionalmente, un buen camino es avanzar en la licitación del stock de todos los afiliados, no sólo del de los nuevos, lo que metería competencia a la vena, diluiría rentas y generaría un cambio de fondo a la industria. Esa inyección de competencia aguas arriba hace que carezca de sentido obligar a separar las funciones de administración de las de inversión, centralizándolas en un ente como plantea el gobierno. Debiera ser voluntario.

La industria requiere cambios para hacerla mucho más legítima. La ciudadanía requiere ver transformaciones relevantes, sin perder de vista el ahorro de las personas. Pese a todas las diferencias, hay consenso en que el pilar central debe ser el ahorro. Sería muy valioso si la lápida al reparto en la reforma de pensiones fuera puesta en este gobierno de izquierda.

Sería un fracaso estrepitoso de la política que por tercera vez esta reforma de pensiones no se hiciera. Por eso la voluntad del gobierno para flexibilizar postura es clave y exige un sentido de responsabilidad de la oposición en la lógica de que necesitamos una reforma de pensiones.

¿Qué expectativas tiene con las elecciones de consejeros constituyentes del 7 de mayo? ¿Cuáles debieran ser los ejes del debate por la nueva Constitución?

Lo fundamental es cerrar la discusión constitucional, dar vuelta la página, y mirar para adelante. Aquellos que piensan en quedarse con la Constitución como está, con todas sus legítimas razones, no ven que dejar este tema abierto puede ser un “bocado de cardenales” para los grupos extremos que van a querer reflotar este tema una y otra vez. Hoy el péndulo se centró, pero mañana puede volver a moverse. Este proceso, a diferencia del anterior, no va a estar tapizado de excesos y maximalismos. Este proceso va a ser moderado, con un texto fome. Pero una buena Constitución es fome y poco estridente.

Las claves de la propuesta de Horizontal en materia tributaria y fiscal

1 Hoja de ruta de aumento gradual de recaudación y reglas de largo plazo proinversión y crecimiento.

2 Elevar carga tributaria hoy en 2 puntos del PIB y en 5 puntos de forma gradual y predefinida a lo largo de 15 años.

3 Compromiso de mejor gasto público.

4 Tolerancia cero a evasión y disminución exenciones: 50% de la mayor recaudación va al Fisco y 50% se devuelve a los ciudadanos vía rebaja de tasas de impuestos. Ejemplo: bajar la evasión de IVA al 10%, equivale a 2 puntos de recaudación. Uno de ellos iría al Fisco y el otra a rebajar el IVA del 19% al 18%.

5 Ampliación gradual de la base del impuesto a la renta de personas y de sus tasas.

6 En paralelo establecer un impuesto negativo sólo a personas con ingresos formales. Esto incentiva la formalización y complementa el presupuesto familiar de quienes tienen ingresos más bajos.

7 Si se va a desintegrar el sistema tributario:

a) rebajar tasa corporativa al 25% hoy y converger en el tiempo a promedio OCDE del 23%.

b) No penalizar crecimiento de pymes considerando como gran empresa sujeta a régimen desintegrado a pyme que no lo es. Para ello ampliar definición en una pyme desde de US$2,5 millones a US$ 25 millones de ventas anuales.

8 Royalty e impuestos correctivos.