Inchcape amplía presencia en Chile y llega a acuerdo para adquirir Derco en operación valorada en más de US$ 1.500 millones

Remzón en el mercado automotor local. Claro porque la británica Inchcape anunció que llegó a un acuerdo para adquirir al distribuidor de vehículos chilenos Derco en una operación que se valoró,entre dinero y acciones, en 1.300 millones de libras (unos US$ 1575,4 millones, al cambio de hoy).

Derco, ligada a la familia Del Río y distribuidor de las marcas Suzuki, Mazda y Renault, entre otras, se convertirá así en accionista de la firma británica, con una participacion de 9,3% en la propiedad..

Inchape manejaba en Chile las marcas Subaru, Geely y DFSK, pero la multinacional luego aumentó su presencia en el país cuando adquirió el 70% de Ditec, representante en Chile de Volvo, Porsche, Jaguar y Land Rover.

Derco dijo en un comunicado que la operación combina dos operadores “de primera clase” con presencia de mercado y cartera de marcas representadas complementarias, “proporcionando importantes oportunidades para los clientes, las marcas automotrices distribuidas y los empleados una vez que la empresa esté ampliada”.

Suzuki es una de las marcas que Derco comercializa en Chile

Las firmas advirtieron de igual modo que la transacción aún debe ser aprobada por las autoridades regulatorias, por lo que se espera que se concrete para finales de 2022 o inicios de 2023.

“La asociación entre Inchcape Américas y Derco supone un cambio en nuestro negocio de distribución global, reforzando nuestra presencia en varios mercados existentes y sumando a Bolivia como nuevo mercado de distribución de Inchcape. Derco aporta un fantástico conjunto de relaciones con OEMs altamente complementarias, incluyendo la profundización de nuestra relación de décadas con Suzuki, y amplía nuestra huella de marca en los mercados, con Mazda, Changan, Chevrolet, JAC, Renault, Great Wall y Haval”, dijo Duncan Tait, Director general del Grupo Inchcape.

Por su parte, Edmundo Hermosilla, director General de Dercorp, empresa matriz de Derco, apuntó que “esta asociación es un gran salto que nos permitirá formar parte de un líder mundial en la distribución de automóviles. Desde que fue fundada por José Luis del Río Rondanelli, el crecimiento y la internacionalización siempre han formado parte de la visión de Derco”.

Quiénes son

Derco es un distribuidor multimarca de propiedad familiar fundado en 1959 por José Luis Del Río Rondanelli y que, en 2009, pasó a ser controlada por Carolina, Juan Pablo y Felipe Del Río.

Se trata del mayor distribuidor automotriz multimarca independiente por volumen en América Latina y opera con 329 concesionarios en Chile, Colombia, Perú y Bolivia. La empresa tiene más de 60 años de experiencia en la distribución de automóviles y, afirmaron, “ha desarrollado fuertes posiciones en sus mercados - número uno en Chile, Perú y Bolivia y número tres en Colombia - a través de una combinación de crecimiento orgánico e inorgánico”.

Los Del Río también tienen presencia en otros negocios como el retail, la pesca y la construcción. Hoy las sociedades de la familia, fundadora de Sodimac, destacan por su presencia en Falabella y Friosur. Además, tiene presencia en el mundo fútbol, ya que Juan Pablo es director de Cruzados S.A, sociedad anomina detrás del club Universidad Católica.

Inchcape, por su parte es un distribuidor global multimarca de automóviles, que opera en más de 40 mercados y territorios con una gran cartera de marcas. El grupo tuvo ingresos en 2021 por US$ 9.206,64 millones y hoy en día su negocio en las Américas factura US$ 1.453 millones . Por su parte, Derco, para el año completo 2021, reportó ventas por US$ 2.420 millones.