Ingreso promedio laboral llegó a casi $900 mil, pero en los trabajadores con jornada completa supera por primera vez $1 millón

Este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó el resultado de su tradicional Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), que dio cuenta de cuánto ganaron las personas en Chile por trabajador en 2024.

Según el sondeo, el ingreso laboral promedio de las personas ocupadas en Chile durante 2024 (equivalente al ingreso bruto menos los descuentos legales por previsión y salud) fue de $897.019 neto mensual, subiendo en $70.500 respecto al año previo, lo que es equivalente a un alza nominal de 8,5%, es decir, en torno a 3,8% en términos real (descontando la inflación entre entre octubre de 2023 y octubre de 2024, de 4,7%).

El reporte del INE reveló además que 7 de cada 10 personas (68,3%) percibieron ingresos menores o iguales a este monto.

La ESI se aplica una vez al año durante el trimestre octubre-diciembre en todas las regiones del país. Su objetivo es caracterizar los ingresos laborales de las personas clasificadas como ocupadas por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

Los montos indicados en esta encuesta son autorreportados por las personas sondeadas y no se realizan cruces con otra información, como los datos de la Superintedencia de Pensiones. Además, incluyen a todas las categorías ocupacionales y todos los tipos de jornadas de trabajo.

Otro dato de relevancia en la medición es el ingreso mediano, es decir, el que recibe una persona representativa de la mitad de la población. Este alcanzó en 2024 los $611.162 mensuales, $28.600 más que en 2023, que representa un aumento de 4,9% en términos nominales y 0,2% descontada inflación.

Es decir, la mitad de quienes trabajaron en el país recibió ingresos inferiores a este monto y la otra mitad ingresos superiores.

Según sexo, los datos del INE evidencian brechas de género significativas. Mientras los ingresos medio y mediano de los hombres fueron de $1.001.510 y $698.255, respectivamente, en las mujeres alcanzaron los $756.715 y $555.362. Esto se traduce en una brecha de género de -24,4% en el ingreso medio, en desmedro de las mujeres.

Por tramo de ingresos, el de $500.000 a $600.000 concentró la mayor proporción de personas ocupadas, con un 15%. Le siguieron los tramos de $400.000 a $500.000 y de $600.000 a $700.000, que agruparon al 11,4% y 9,6% de los ocupados, respectivamente. En tanto, un 3,3% del total percibió ingresos iguales o superiores a $3.000.000.

Según categoría ocupacional, la población ocupada en la categoría empleador percibió un ingreso medio mensual de $1.447.788, siendo la más alta.

Le siguieron los asalariados públicos, que anotaron un ingreso promedio de $1.227.669, 28,2% más alto que el ingreso de los asalariados del sector privado, cuyo promedio llegó a $957.609.

Más atrás aparecen los cuenta propia, con $491.175, y luego el personal de servicio doméstico, con $358.500.

Jornada

Una de las cifras clave de este informe es el ingreso que obtienen las personas que trabajan jornada completa, es decir, entre 41 y 44 horas, lo que perfila un trabajador que dedica su día principalmente al trabajo y no a otra actividad. Esto ayuda también a limpiar el promedio general, que incorpora a jornadas parciales que, en general, reciben menores ingresos.

La encuesta muestra que las personas con esta jornada -entre 41 y 44 horas- tuvieron en 2024 un ingreso promedio de $1.043.963, superando por primera vez la barrera del millón de pesos. Esto, porque en 2023 las personas con esa jornada (entre 44 y 45 horas, previo a la Ley de 40 horas), la media llegaba a $978.688. Así, el alza promedio fue de 6,7% y de 2% al descontar inflación.

En tanto, el ingreso mediano para esa jornada llegó en 2024 a $788.615, por sobre los $685.000 de 2023.

Si se contabilizan todos los asalariados formales, es decir, que tienen un vínculo laboral con contrato de trabajo y cotizaciones, se evidencia que el ingreso promedio llegó a $1.066.983, también sobrepasando por primera vez el millón de pesos. En 2023 ese monto era de $988.316.

Nivel educacional

Las personas con educación secundaria concentraron la mayor proporción de personas ocupadas (40,6%), con ingresos medio y mediano mensual de $642.688 y $548.666, respectivamente. En tanto, las personas ocupadas con nivel postgrado alcanzaron los ingresos más altos, con una media de $2.335.807 y una mediana de $1.864.104.

Respecto al grupo ocupacional, trabajadores de los servicios y comercios concentró al 20,8% del total de personas ocupadas, quienes percibieron un ingreso medio de $579.569 y un ingreso mediano de $500.000. El grupo de directores, gerentes y administradores concentró al 4,7% del total de ocupados, percibiendo ingresos medio y mediano de $2.485.481 y $2.000.000, respectivamente.

Con relación a la situación de las regiones, el ingreso medio de las regiones Metropolitana, Magallanes y Antofagasta fue de $1.058.905, $1.056.485 y $1.056.125, respectivamente, las que presentaron un ingreso medio por sobre el promedio nacional ($897.019). El ingreso mediano de estas regiones, en tanto, fue de $702.463, $795.579 y $757.312.