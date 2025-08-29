SUSCRÍBETE
Instancia ambiental da luz verde a proyecto solar en Atacama por US$250 millones

El proyecto, que se ubicará en la comuna de Vallenar, contará con una potencia instalada de 169 MW proveniente de más de 281 mil módulos fotovoltaicos. Además, la firma estima que necesitarán una mano de obra total de 700 trabajadores.

Matías Vera
Este viernes la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) aprobó con 11 votos a favor el proyecto solar Tamarico Fase II. La iniciativa cuenta con una inversión de US$250 millones y estará ubicada en la comuna de Vallenar, Región de Atacama.

El parque solar contempla una potencia energética instalada de 169 MW conformada por 281.700 módulos fotovoltaicos, y se desplegará en una superficie total de 399 hectáreas en total.

El proyecto fue ingresado por Campanillas Solar SpA, cuyo registro en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago data del 2014, cuando fue inscrita por Celtic Solar Group.

Además, la iniciativa renovable se ubicará a unos 14 km del límite urbano de Vallenar, y requerirá de una subestación eléctrica elevadora de 33/220 kV, cuya energía será evacuada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

También, el proyecto contará con un sistema de almacenamiento de baterías del tipo ion-litio.

La compañía proyecta una mano de obra total de más de 700 personas. Para la fase de construcción 400, para la fase de operación, que tendrá un plazo de 40 años, necesitarán 18 trabajadores, y para la etapa final de cierre se requerirán un máximo 300 personas.

