VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ipom de diciembre: Economistas prevén menos inflación para 2025 y que llegará al 3% en el primer trimestre del 2026

    El próximo 17 de diciembre el Banco Central entregará su última radiografía de evolución de la economía chilena para este año y trazará lo que espera que ocurra en 2026.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Dedvi Missene

    Tres días después de la elección presidencial de segunda vuelta, el Banco Central entregará su último Informe de Política Monetaria (Ipom) donde junto con entregar las expectativas de cierre de año delineará lo que será el 2026.

    En el Ipom de septiembre el Banco Centra proyectó un rango de crecimiento de 2,25% -2,75% para 2025, con variables de demanda interna de 4,3%; consumo de 3% e inversión de 5,5%. Para la inflación, en tanto, la proyección era de 4% y la cautela sobre los próximos movimientos a la baja de la Tasa de Política Monetaria (TPM).

    Para este informe, y considerando que para la proyección del Producto Interno Bruto (PIB) debe haber una estimación puntual, los economistas se inclinan por un número entre 2,3% y 2,5%.

    Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes UC, tiene la estimación más baja para el año. “Seguramente se dirá que no hay sorpresas importantes, pero es indudable que la evolución de la economía no ha sido acorde a lo previsto, especialmente, aunque no exclusivamente, en el sector minero”, argumenta.

    Con la proyección intermedia se ubica Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico Social Universidad de La Frontera, quien sostiene que “una proyección de crecimiento anual de 2,4% es muy factible dada la evolución de la actividad económica estos últimos meses”.

    En ese escenario, Ramírez espera que el BC proyecte una demanda interna en 4,5%, con un consumo de 3,2% e inversión de 5,8%.

    Y ya en la parte de arriba de las expectativas se sitúa la visión del académico del OCEC-UDP, Juan Ortiz y Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Ambos esperan que fije un PIB de 2,5%. “La economía finalmente logra crecer en torno a su potencial”, expresa Smith.

    Ortiz complementa el análisis señalando que “para el crecimiento de la demanda interna, estimamos un alza de 4,5%, mientras que el consumo total y formación bruta de capital fijo tendrían una expansión del 3,1% y 5,4%”.

    10 SEPTIEMBRE 2025 PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL, ROSANNA COSTA, DURANTE SESION DE SALA EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Inflación en 3%: primer trimestre 2026

    Uno de los principales cambios que esperan los economistas es en la inflación. Lo primero que afirman es que debería reducir la proyección de 4% prevista en septiembre a un nivel 3,7% a 3,8%.

    Pero eso no será el único cambio que esperan, sino que también creen que deberá anticipar la llegada de la inflación al 3%. Si en septiembre esperaban que eso sucediera en el tercer trimestre del 2026, ahora la ven llegando a ese nivel en el primer trimestre.

    “Proyectamos que este año la inflación terminará en 3,7%, asumiendo una nula variación del IPC en diciembre y, en ese contexto, la inflación estaría fluctuando en torno a 3% durante el primer trimestre del próximo año”, sostiene González.

    En ese sentido, añade que “esto último será una gran diferencia respecto de lo previsto en el IPOM de septiembre, cuando se decía que la inflación convergería a la meta el tercer trimestre de 2026”, afirma González.

    Mima visión entrega Ramírez: “La meta de 3% se debería alcanzar hacia el primer trimestre de 2026”.

    Y Ortiz argumenta que “estimamos una inflación anual en el mes de diciembre de 3,8%, por lo cual la variación anual promedio del IPC en 2025 sería de 4,3%. En nuestro escenario base, la inflación anual de 3% se alcanzaría a fines del primer trimestre del próximo año”.

    Dado este escenario, los expertos coinciden en el BC bajará la Tasa de Política Monetaria (TPM) en diciembre cerrando el año en 4,5%. “Esperamos que el BC baje la TPM en la reunión de diciembre a 4,5%. Con ello, la tasa se ubicaría en la parte alta del rango de valores neutrales, por lo que, en caso de haber nuevos cambios, estos deberían ser acotados, al menos en el escenario base. El sesgo de la política monetaria debería ser más bien neutral”, comenta González.

    IPC SEBASTIAN RODRIGUEZ

    Misma mirada entrega Smith quien señala que “en la próxima reunión el BC va a bajar 25 puntos base, enfatizando que la inflación total ha bajado, pero con la cautela de las próximas reducciones”.

    Para Ortiz hay varias razones para que el BC baje la tasa de interés en diciembres: “Las expectativas se mantienen ancladas en un 3% en el mediano plazo; la brecha de actividad se encuentra virtualmente cerrada; las perspectivas de lograr la meta de 3% se materializaría durante el primer trimestre de 2026; se observa una tendencia de apreciación del tipo de cambio y en medio de la variación del IPC subyacente que se posiciona por debajo del 3,5% anual. Estos factores consideramos que dan espacio para una reducción del TPM en 25 puntos base, lo cual acercaría la TPM hacia su nivel neutral a fines de 2026”.

    ¿Y el 2026?

    En el informe de septiembre el BC proyectó para el 2026 y un rango de crecimiento de entre 1,75% y 2,75%. Para este Ipom, los expertos no esperan un cambio en ese rango. “No espero cambios en ese rango. Es lo suficientemente amplio para contener un crecimiento en torno a 2,3% que es la proyección de consenso”, dice González.

    Ramírez indica que “hay señales de cierre de 2025, expectativas y otros elementos pudieran llevar a elevar el rango, aunque marginalmente por ahora las proyecciones de crecimiento para 2026, donde el piso o techo pudiera ampliarse en 25 puntos base”.

    Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad, en tanto, plantea que “2026 será un año de crecimiento moderado, coherente con la normalización de la política monetaria y la convergencia de la inflación a 3%, con un impulso aún relevante desde la inversión, pero menor que en 2025. Por ello, en este contexto el rango estimado es el mismo”.

    Más sobre:IpomBanco CentralInflaciónPIB

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Elías de la Cruz, de Contempora: “La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores”

    Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

    Documento de Horizontal y Espacio Público entrega 12 propuestas para alcanzar un crecimiento económico sostenible en Chile

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Servicios

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil
    Chile

    Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil

    Detienen a conductor de bus que se fugó tras volcar en la Ruta 68: 25 personas resultaron lesionadas

    Ricardo Blanco cierra su mandato de presidente de la Suprema marcado por crisis de confianza en el Poder Judicial

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street
    Negocios

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    Elías de la Cruz, de Contempora: “La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores”

    Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos
    Tendencias

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué la OMS rechazó la petición de Bolivia y Colombia de sacar la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Pablo Milad aborda la elección del nuevo técnico de la Roja y deja una advertencia: “No tenemos grandes figuras”
    El Deportivo

    Pablo Milad aborda la elección del nuevo técnico de la Roja y deja una advertencia: “No tenemos grandes figuras”

    PF de Arturo Vidal se lanza contra Fernando Ortiz tras la derrota de Colo Colo ante Audax Italiano

    “El tumor sigue creciendo”: el preocupante diagnóstico que retiró a Caruso Lombardi del fútbol

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”
    Cultura y entretención

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA
    Mundo

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA

    Milei cumple dos años en el poder con mejora en su imagen y ambiciosa agenda legislativa

    Japón levanta el aviso de tsunami tras terremoto de 7,5 que dejó 30 heridos

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile