SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ipsa extiende sus ganancias y anota nuevo máximo histórico

    El Ipsa anotó su cuarta jornada consecutiva al alza y superó el máximo histórico anterior del 12 de diciembre de este año. El S&P 500 de Wall Street también llegó a niveles récord.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Facha de la Bolsa de Comercio de Santiago. Andres Perez

    La Bolsa de Santiago volvió a cerrar con ganancias y el Ipsa —el principal índice bursátil de Chile— logró anotar un nuevo máximo histórico.

    El Ipsa avanzó 0,14% con lo que llegó a 10.403,73 puntos y superó los 10.400,00 puntos que alcanzó el 12 de diciembre de este año, el anterior máximo histórico.

    “La foto del día dejó un rally amplio, liderado por Entel (+3,5%), Embotelladora Andina B (+2,3%) y Colbún (+2,1%), en un movimiento que no se explica solo por el ‘momentum’ de una jornada: la aceleración de los últimos meses refleja cómo el mercado fue descontando un escenario político más promercado”, comentó la analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, Emanoelle Santos.

    Además, el Ipsa anotó cuatro jornadas consecutivas con ganancias, donde avanzó un 2,66%.

    Para mañana, se espera una jornada más corta en la Bolsa de Comercio de Santiago. El miércoles 24 de diciembre, las operaciones de renta variable, renta fija, intermediación financiera y operaciones simultáneas finalizarán a las 13:00 horas, con subasta de cierre entre las 12:45 y 13:00 horas, según explicó Nuam, el holding regional que integra las Bolsas de Santiago, Lima y Colombia, en un comunicado.

    “Los procesos de liquidación y gestión de garantías se mantendrán conforme a los horarios normativos”, añadió.

    Por su lado, Wall Street operaba con ganancias y extendía sus ganancias por cuarta jornada consecutiva. En la jornada destacó el desempeño de las firmas ligadas a la inteligencia artificial (IA).

    En detalle, el S&P 500 sumó un 0,46% y alcanzó un máximo histórico. Por su lado, el Nasdaq avanzó un 0,57% y el Dow Jones subió un 0,16%.

    Según explicó CNBC en una nota, los operadores siguieron apostando a que la Reserva Federal bajará su tasa de referencia el próximo año, incluso después de que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos en el tercer trimestre subió 4,3%, sobre el 3,3% esperado por el mercado.

    Ante este contexto, los operadores de futuros de fondos federales todavía están descontando dos recortes de tasas para fines del próximo año, según mostró la herramienta FedWatch de CME.

    “Es posible que no veamos que el mercado se aleje de esos dos recortes de tipos ahora mismo”, dijo Eric Sterner, director de inversiones de Apollon Wealth Management a CNBC. “Las probabilidades de un recorte de tipos a principios de año son probablemente menores, pero pronto descubriremos quién es la nominación de Trump para la nueva presidencia de la Reserva Federal, y es casi seguro que será alguien con una postura algo más pro baja de tasas que Powell”, agregó.

    Para este miércoles, Wall Street también cerrará sus operaciones más temprano y cerrará a las 14.00 horas, una hora después que el mercado en Chile.

    Más sobre:MercadosIpsaWall Street

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Banco Itaú designa al reemplazo de Kevin Cowan en su directorio

    Boric llama a “evitar retrocesos” en reformas laborales y acusa que “se las tratan de apropiar sectores de derecha”

    Una de las víctimas tenía 83 años: balacera en feria libre de La Florida deja dos personas fallecidas

    Tribunal fija fecha para audiencia donde se discutirá reabrir investigación en caso Monsalve

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Subsecretario Ramos afirma que no existe una institucionalidad adecuada para la reconstrucción y plantea diálogo con regiones

    Lo más leído

    1.
    Al estilo Obama: El hombre clave del grupo Luksic y posible canciller de Kast recomienda 10 libros

    Al estilo Obama: El hombre clave del grupo Luksic y posible canciller de Kast recomienda 10 libros

    2.
    Gobierno decide enviar al Congreso polémico proyecto de negociación ramal que incluye salarios

    Gobierno decide enviar al Congreso polémico proyecto de negociación ramal que incluye salarios

    3.
    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

    4.
    La fusión entre Anglo American y Teck llega al análisis de la FNE en Chile

    La fusión entre Anglo American y Teck llega al análisis de la FNE en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real
    Chile

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Boric llama a “evitar retrocesos” en reformas laborales y acusa que “se las tratan de apropiar sectores de derecha”

    Una de las víctimas tenía 83 años: balacera en feria libre de La Florida deja dos personas fallecidas

    Banco Itaú designa al reemplazo de Kevin Cowan en su directorio
    Negocios

    Banco Itaú designa al reemplazo de Kevin Cowan en su directorio

    Ipsa extiende sus ganancias y anota nuevo máximo histórico

    Factor Energía presenta nuevo proyecto eólico por US$650 millones para la Región de Los Lagos

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA
    Tendencias

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad
    Mundo

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida