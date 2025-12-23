Ipsa extiende sus ganancias y anota nuevo máximo histórico

La Bolsa de Santiago volvió a cerrar con ganancias y el Ipsa —el principal índice bursátil de Chile— logró anotar un nuevo máximo histórico.

El Ipsa avanzó 0,14% con lo que llegó a 10.403,73 puntos y superó los 10.400,00 puntos que alcanzó el 12 de diciembre de este año, el anterior máximo histórico.

“La foto del día dejó un rally amplio, liderado por Entel (+3,5%), Embotelladora Andina B (+2,3%) y Colbún (+2,1%), en un movimiento que no se explica solo por el ‘momentum’ de una jornada: la aceleración de los últimos meses refleja cómo el mercado fue descontando un escenario político más promercado”, comentó la analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, Emanoelle Santos.

Además, el Ipsa anotó cuatro jornadas consecutivas con ganancias, donde avanzó un 2,66%.

Para mañana, se espera una jornada más corta en la Bolsa de Comercio de Santiago. El miércoles 24 de diciembre, las operaciones de renta variable, renta fija, intermediación financiera y operaciones simultáneas finalizarán a las 13:00 horas, con subasta de cierre entre las 12:45 y 13:00 horas, según explicó Nuam, el holding regional que integra las Bolsas de Santiago, Lima y Colombia, en un comunicado.

“Los procesos de liquidación y gestión de garantías se mantendrán conforme a los horarios normativos”, añadió.

Por su lado, Wall Street operaba con ganancias y extendía sus ganancias por cuarta jornada consecutiva. En la jornada destacó el desempeño de las firmas ligadas a la inteligencia artificial (IA).

En detalle, el S&P 500 sumó un 0,46% y alcanzó un máximo histórico. Por su lado, el Nasdaq avanzó un 0,57% y el Dow Jones subió un 0,16%.

Según explicó CNBC en una nota, los operadores siguieron apostando a que la Reserva Federal bajará su tasa de referencia el próximo año, incluso después de que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos en el tercer trimestre subió 4,3%, sobre el 3,3% esperado por el mercado.

Ante este contexto, los operadores de futuros de fondos federales todavía están descontando dos recortes de tasas para fines del próximo año, según mostró la herramienta FedWatch de CME.

“Es posible que no veamos que el mercado se aleje de esos dos recortes de tipos ahora mismo”, dijo Eric Sterner, director de inversiones de Apollon Wealth Management a CNBC. “Las probabilidades de un recorte de tipos a principios de año son probablemente menores, pero pronto descubriremos quién es la nominación de Trump para la nueva presidencia de la Reserva Federal, y es casi seguro que será alguien con una postura algo más pro baja de tasas que Powell”, agregó.

Para este miércoles, Wall Street también cerrará sus operaciones más temprano y cerrará a las 14.00 horas, una hora después que el mercado en Chile.