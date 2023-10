IPSA repunta en volátil jornada global marcada por dato de IPC en EEUU

Las bolsas globales operan con volatilidad tras la publicación del IPC de septiembre en EEUU. La inflación subió más de lo esperado en la principal economía del mundo, mientras que la cifra a 12 meses se mantuvo.

El IPSA sube un 0,86% a 5.830,90 puntos. Destaca la subida de los papeles de SQM-B.

No te pierdas en Pulso

“Los inversionistas estaban pendientes de los datos de inflación de septiembre de Estados Unidos que se acaban de dar a conocer. Variación del IPC en tasa interanual general 3,7% (vs 3,6%e y +3,7% anterior) y subyacente 4,1% (vs 4,1%e y 4,3% anterior). En tasa mensual general 0,4% (vs 0,3%e y 0,6% anterior) y subyacente 0,3% (vs 0,3%e y anterior). Por último, el dato semanal de las peticiones iniciales de desempleo 209.000 (vs 210.000e y 209.000 anterior revisado)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Wall Street está con cifras mixtas a esta hora, mientras los inversionistas analizan la cifra inflacionaria que se publicó este jueves. Además, nuevamente han subido los rendimientos de los bonos a 10 años, tras el IPC.

El Departamento del Trabajo estadounidense indicó que el IPC subió un 0,4%, mientras que el mercado esperaba una subida de 0,3% en el noveno mes del año. El dato a 12 meses se mantuvo en 3,7%, aunque se estimaba una baja a 3,6%.

El dato está en la mira ya que se acerca una nueva reunión de la Fed, donde algunos esperan que haya una nueva alza de tasas.

Los mercados europeos cerraron mixtos, tras la publicación de datos de relevancia.

“Los índices Shanghai Composite y China 50 subieron un 0,94% y 0,85% respectivamente , impulsados por compras de acciones de bancos por parte del fondo soberano de China, las primeras desde 2015 (la anterior se produjo en 2008) y alimentan la expectativa respecto a que el Gobierno intente fijar un suelo a las caídas bursátiles, aunque se estima que para que estas medidas tengan un impacto duradero, antes se debe solucionar problemas estructurales de su economía, tales como los que existen en el sector inmobiliario”, agregó Araya.

No te pierdas en La Tercera