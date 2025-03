ISA Interchile califica de “inusual y extraordinario” origen de falla en su línea y rechaza “asociación” con el apagón

Las causas del apagón total que afectó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) siguen bajo el estudio del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), que tiene plazo hasta el 18 de marzo para entregar su Estudio de Análisis de Falla. En el intertanto, siguen surgiendo antecedentes que involucran a los principales protagonistas del incidente.

Así es como, en una comunicación enviada este miércoles por ISA Interchile al CEN, la firma propietaria de la línea de transmisión de 500 kV, Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar, entregó nuevos datos sobre lo ocurrido el martes 25 de febrero, cuando la desconexión de ambos circuitos de la línea en cuestión terminó dejando a gran parte de Chile sin energía eléctrica.

Una carta de dos carillas firmada por Eduardo Sáez Manríquez, gerente de Operación y Mantenimiento de ISA Interchile, aportó antecedentes adicionales a los enviados por la firma en el informe de falla que remitió este martes. Pese a que dicha respuesta aún no es pública, los antecedentes complementarios indican que, en principio, el CEN consideró insuficiente la primera contestación de la empresa. Eso se colige de la misiva, que al momento de abordar “la causa raíz investigada” en relación al evento del 25 de febrero, señala que “a nuestro juicio con lo analizado hasta ahora, quedó indicada en el informe de falla”. En su labor, el CEN puede ir requiriendo mayores antecedentes, más allá de si los coordinados respondieron dentro de los plazos legales -48 horas, en primer lugar, y cinco días hábiles, en segundo- que considera el proceso.

Así, la respuesta de Sáez Manríquez complementa con detalles hasta ahora desconocidos del incidente que originó la falla. Hasta el minuto, la empresa había calificado como una “activación no deseada de sus esquemas de protección” el origen de la falla en la línea. El por qué de esa activación, es aún la gran interrogante de fondo. A ello se sumó que esta semana se supo que la firma había informado al CEN casi dos horas antes del apagón que la protección de la línea estaba “fuera de servicio”, pero que tenían el respaldo “totalmente operativo”. Pese a ello, se produjo la apertura de ambos circuitos, desenergizando la línea y luego a Cardones - Polpaico, lo que redundó en el apagón total.

Pero la carta de este miércoles entrega nuevos detalles del evento. “La causa raíz del evento subyace en la falla del módulo de comunicaciones y el reinicio de la controladora CESM2 R1F del multiplexor FOX 615, para restablecer las comunicaciones que se encontraban indisponibles e informadas en la limitación operativa 2025000322″, dice el documento. Expertos eléctricos traducen la explicación técnica así: “Son equipos de comunicaciones que permiten hacer la apertura, para abrir un interruptor”, notan sobre la primera parte, pero advierten que la segunda “es un resguardo” de la compañía, tras su notificación de la indisponibilidad del sistema de protección primario en la línea.

Más allá de eso, el relato de ISA sobre el incidente continua así: “En el intento de recuperación del canal y durante la resincronización de la función diferencial de línea de las protecciones mencionadas, se presentó una actuación no esperada e imprevista de dicha función de protección”, afirmó.

En ese sentido, agrega que el tipo de falla ocurrida “ha sido reportado por el fabricante (de la protección) como un caso extremadamente raro y del cual existía solo un antecedente en el mundo”, sobre “un total de 17.250 unidades fabricadas”.

A lo anterior, se suma otro tipo de resguardo, en el que Isa defiende la confiabilidad del mecanismo: “Si bien la falla en el equipo de comunicaciones aún está en investigación, en principio, podemos referenciar a partir de los datos del fabricante, una confiabilidad calculada para este equipo por el índice MTTF (Mean Time To Failure) de 46 años. De este modo, se evidencia que lo ocurrido es completamente inusual, extraordinario y claramente no es representativo del desempeño del esquema de protección”, afirman.

“En la actualidad se desarrolla un proceso de investigación conjunto con el fabricante y el laboratorio de protecciones de ISA, para determinar las acciones que permitan prevenir este tipo de casos para los relés (protecciones) instalados. El informe correspondiente a este proceso se entregará cuando esté disponible, lo cual esperamos que sea durante el segundo trimestre de 2025″, añade la carta.

Pero más aún, en otra parte de su carta ISA responde en duros términos al propio CEN, asegurando que en una carta el operador del sistema “se refiere a la “Desconexión LT 2x500kV Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar”, como el evento que dio lugar al apagón total en el Sistema Eléctrico Nacional. Interchile S.A. rechaza tajantemente dicha asociación y serán los procesos y órganos encargados de la investigación quienes definirán dichas responsabilidades y alcances de los distintos actores involucrados durante el apagón total del Sistema Eléctrico Nacional”.