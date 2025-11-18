BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Jara suma a programa dos ideas de Parisi: rebaja del IVA a medicamentos y límite de $5 millones para asesores políticos

    Luis Eduardo Escobar, asesor económico de la candidatura de Jeannette Jara, afirmó que también se sumarán propuestas de Evelyn Matthei y de Harold Mayne-Nicholls.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    31.07.2025 Luis Eduardo Escobar Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

    Si en la candidatura del partido Republicano se está buscando ampliar el espectro de votantes, por el lado de la representante de la izquierda y centro izquierda, Jeannette Jara también se está buscando ampliar su electorado y por ello se están recogiendo propuestas de otros candidatos.

    “El mandato que nos entregó nuestra candidata, Jeannette Jara, fue mirar con mucho detalle y recoger todas las buenas ideas que puedan encontrarse en los programas”, comentó uno de sus asesores económicos Nicolás Bohme en entrevista con radio Infinita.

    Luego, consultado por Pulso, otro de los asesores económicos, Luis Eduardo Escobar, detalló cuáles son las medidas que ya se están trabajando con el equipo.

    Una de ellas es la propuesta del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, que tuvo casi el 20% de los votos. Se trata de la rebaja del IVA a los medicamentos.

    “Nosotros en la campaña de Jeannette Jara estamos evaluando los distintos programas económicos de aquellos candidatos y de aquellas personas que no votaron por nosotros, porque nuestro interés en definitiva es siempre tratar de proteger a la gente y de mejorar la calidad de vida”, expresó Escobar.

    En ese sentido, el economista indicó que “hemos tomado, por ejemplo, la eliminación del IVA a los remedios que estaba en el programa de Parisi, que nos parece que es muy importante y que le llega directamente al bolsillo de las personas”.

    14 Octubre 2025 Enade 2025. Debate Presidencial entre los candidatos Franco Parisi,Harold Mayne-Nicholls, Jose Antonio kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami y Jeannette Jara. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Otra de las propuestas que se recogió del candidato del Partido de la Gente fue el límite en $5 millones de sueldo bruto “para todos los que sean asesores que estén en cargos políticos en el gobierno”, indicó Escobar.

    Ahora bien, precisó que para el resto de las remuneraciones se tendrá que “ir a una reconsideración legal de la estructura salarial del Estado para poder abordar los demás sueldos, pero por lo menos desde el inicio nadie que quiera trabajar en el gobierno como asesor de encargos políticos va a poder ganar más de $5 millones brutos mensuales”.

    “Si uno mira el programa de Franco Parisi va a encontrar que hubo un trabajo bien detallado para buscar, así como en nuestro programa, elementos para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, la preocupación por el costo de la vida”, agregó Bohme en la entrevista radial

    Escobar también mencionó que se está estudiando medidas impulsadas por la candidatura de Evelyn Matthei. En ese caso, el economista dijo que “lo que hemos tomado de ella hasta ahora tiene que ver con el tratamiento al cáncer y la importancia de abordar los tratamientos del cáncer desde el primer día de la enfermedad”.

    El economista sumó también una medida que impulsó el candidato Harold Mayne-Nicholls que apunta a las “esquinas deportivas, que nos parece que son un gran aporte para mejorar la calidad de vida en los barrios y poder sacar a los niños al aire libre y ponerlos a hacer actividades que sean sanas y que les permitan desarrollarse”.

    Más sobre:EleccionesJeannette JaraLuis Eduardo Escobar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Televidentes reportan caída en la transmisión de CHV, CNN Chile y TNT Sports

    “El desafío que enfrentamos es claro”: Catalina San Martín retrocede y entrega su apoyo sin condiciones a Kast para el balotaje

    Kast activa su red regional tras pasar al balotaje y sostiene llamados con Milei y Peña

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Denuncian intento de atentado contra Alexander Maita, líder del Comando con Venezuela en Chile

    Gobierno solicita renuncia del director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    3.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    4.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    5.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Televidentes reportan caída en la transmisión de CHV, CNN Chile y TNT Sports
    Chile

    Televidentes reportan caída en la transmisión de CHV, CNN Chile y TNT Sports

    “El desafío que enfrentamos es claro”: Catalina San Martín retrocede y entrega su apoyo sin condiciones a Kast para el balotaje

    Kast activa su red regional tras pasar al balotaje y sostiene llamados con Milei y Peña

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones
    Negocios

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Gobierno solicita renuncia del director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear

    Economía se desacelera en el tercer trimestre principalmente por minería, pero inversión alcanza su mayor nivel desde 2019

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo
    Tendencias

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    En vivo: Rangers recibe a San Marcos por la Liguilla de la Primera B
    El Deportivo

    En vivo: Rangers recibe a San Marcos por la Liguilla de la Primera B

    Joaquín Larrivey le da el triunfo a Concepción sobre Antofagasta en el inicio de la Liguilla de Primera B

    Adiós a su campaña perfecta: España clasifica al Mundial con un amargo empate en casa frente a Turquía

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y hubo show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    España a 50 años de la muerte de Franco: entre el revisionismo y la amnesia
    Mundo

    España a 50 años de la muerte de Franco: entre el revisionismo y la amnesia

    Congreso de EE.UU. aprueba desclasificación total de archivos Epstein tras giro de Trump

    Justicia argentina confirma procesamiento de Alberto Fernández y lo deja a un paso del juicio oral por caso de seguros

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?