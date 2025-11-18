Jara suma a programa dos ideas de Parisi: rebaja del IVA a medicamentos y límite de $5 millones para asesores políticos

Si en la candidatura del partido Republicano se está buscando ampliar el espectro de votantes, por el lado de la representante de la izquierda y centro izquierda, Jeannette Jara también se está buscando ampliar su electorado y por ello se están recogiendo propuestas de otros candidatos.

“El mandato que nos entregó nuestra candidata, Jeannette Jara, fue mirar con mucho detalle y recoger todas las buenas ideas que puedan encontrarse en los programas”, comentó uno de sus asesores económicos Nicolás Bohme en entrevista con radio Infinita.

Luego, consultado por Pulso, otro de los asesores económicos, Luis Eduardo Escobar, detalló cuáles son las medidas que ya se están trabajando con el equipo.

Una de ellas es la propuesta del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, que tuvo casi el 20% de los votos. Se trata de la rebaja del IVA a los medicamentos.

“Nosotros en la campaña de Jeannette Jara estamos evaluando los distintos programas económicos de aquellos candidatos y de aquellas personas que no votaron por nosotros, porque nuestro interés en definitiva es siempre tratar de proteger a la gente y de mejorar la calidad de vida”, expresó Escobar.

En ese sentido, el economista indicó que “hemos tomado, por ejemplo, la eliminación del IVA a los remedios que estaba en el programa de Parisi, que nos parece que es muy importante y que le llega directamente al bolsillo de las personas”.

14 Octubre 2025 Enade 2025. Debate Presidencial entre los candidatos Franco Parisi,Harold Mayne-Nicholls, Jose Antonio kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami y Jeannette Jara. Foto: Andres Perez Andres Perez

Otra de las propuestas que se recogió del candidato del Partido de la Gente fue el límite en $5 millones de sueldo bruto “para todos los que sean asesores que estén en cargos políticos en el gobierno”, indicó Escobar.

Ahora bien, precisó que para el resto de las remuneraciones se tendrá que “ir a una reconsideración legal de la estructura salarial del Estado para poder abordar los demás sueldos, pero por lo menos desde el inicio nadie que quiera trabajar en el gobierno como asesor de encargos políticos va a poder ganar más de $5 millones brutos mensuales”.

“Si uno mira el programa de Franco Parisi va a encontrar que hubo un trabajo bien detallado para buscar, así como en nuestro programa, elementos para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, la preocupación por el costo de la vida”, agregó Bohme en la entrevista radial

Escobar también mencionó que se está estudiando medidas impulsadas por la candidatura de Evelyn Matthei. En ese caso, el economista dijo que “lo que hemos tomado de ella hasta ahora tiene que ver con el tratamiento al cáncer y la importancia de abordar los tratamientos del cáncer desde el primer día de la enfermedad”.

El economista sumó también una medida que impulsó el candidato Harold Mayne-Nicholls que apunta a las “esquinas deportivas, que nos parece que son un gran aporte para mejorar la calidad de vida en los barrios y poder sacar a los niños al aire libre y ponerlos a hacer actividades que sean sanas y que les permitan desarrollarse”.