Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido

07 Octubre 2022 Seminario aniversario (150 Años) de la Compañia Sudamericana de Vapores (CSVA), que conto con la participacion de Jean Paul Luksic, Francisco Perez Mackenna (Director de CSVA), Oscar Hasbun (Gte Gral CVSA), Martin Wolf (Editor Ejecutivo del Financial Times), Rolf Habben Jeansen (Gte Gral Happag Lloyd), y Lars Jensen (especialista en la industria Logistica). Foto: Andres Perez

Los cuatro hijos de Andrónico Luksic Abaroa están repartidos por el mundo. El mayor, Andrónico Luksic Craig (71 años), reside oficialmente en Chile y pasa parte importante de su tiempo en el Valle del Elqui. Y sus tres hermanos menores, Paola, Jean Paul y Marie Gabrielle Luksic Fontbona, registran domicilio en el extranjero. Los tres hijos del patriarca del clan e Iris Fontbona vivían hasta ahora en Suiza. Pero el más activo de los hermanos Luksic cambió su residencia oficial el 1 de mayo de este año.

Así lo reportó recientemente, el 29 de agosto, Antofagasta PLC., el brazo minero del grupo, al registro mercantil de empresas en el Reino Unido, el Companies House.

Jean Paul Luksic, de 61 años, está casado desde 1993 con Belinda James, ciudadana británica con la que tiene tres hijos: Isabella, la gerente general de la Fundación Luksic que dejará ese cargo a fin de año para ingresar a su directorio; Tomás y Sebastián.

Luksic Fontbona y su familia vivieron durante mucho tiempo en Chile, pero en los últimos años se trasladaron a Europa para estar más cerca de la familia de Belinda James.

Su hermana Paola junto a su marido, Óscar Lería, registran residencia en Suiza desde fines de 2023; mientras la menor de toda la segunda generación Luksic, conocida como Gabriela, está en ese país desde 2019.

El movimiento hacia Reino Unido no es sorprendente en el caso de los Luksic. Ahí tienen radicadas al menos dos de sus sociedades más relevantes. La primera es Antofagasta PLC, el grupo minero que hoy se ha transformado en el principal patrimonio visible de los Luksic: tiene una capitalización bursátil de casi 22 mil millones de libras esterlinas y sus acciones han subido en torno al 36% durante este año.

El segundo brazo es Andsberg Limited, sociedad que fue registrada en el Companies House en enero de 2023. Andsberg es una de las sociedades aguas arriba que controlan Quiñenco, la matriz de los negocios industriales de los Luksic, dueña de Banco de Chile, CCU, CSAV, SAAM, Invexans y Enex. En el directorio de Andsberg hay profesionales extranjeros y solo un Luksic, que también tiene residencia en Europa: Davor Luksic Lederer -hijo de Andrónico Luksic Craig-, quien vive en Croacia, donde dirige el grupo hotelero y turístico de la familia.

En Antofagasta PLC, en cambio, hay dos Luksic. Jean Paul está en el directorio desde 1990 y fue quien acompañó a su padre en la dirección de esa área de negocios del grupo, mientras Andrónico asumía las riendas financieras y su otro hermano, Guillermo, fallecido en 2013, dirigía Quiñenco.

Y desde 2013 es uno de sus directores Andrónico Luksic Craig: este es desde este año el único puesto que preserva, tras su salida de casi todas las mesas de las empresas del grupo en 2023, poco antes de cumplir 70 años. Entonces abandonó Quiñenco, CCU, Banco de Chile y CSAV. Pero mantuvo dos posiciones: la mesa de Antofagasta PLC y la de Nexans, la empresa francesa en la que los Luksic eran accionistas relevantes. Recién en abril pasado, sin embargo, dejó ese último asiento al no repostular al directorio en la junta anual de accionistas. Ahora, Andrónico Luksic sigue en un solo directorio visible. Y viviendo en Chile.