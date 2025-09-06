SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido

El presidente de Antofagasta PLC estaba residiendo oficialmente en Suiza desde incicios de 2022. En mayo cambió su domicilio a Londres.

Víctor CofréPor 
Víctor Cofré
07 Octubre 2022 Seminario aniversario (150 Años) de la Compañia Sudamericana de Vapores (CSVA), que conto con la participacion de Jean Paul Luksic, Francisco Perez Mackenna (Director de CSVA), Oscar Hasbun (Gte Gral CVSA), Martin Wolf (Editor Ejecutivo del Financial Times), Rolf Habben Jeansen (Gte Gral Happag Lloyd), y Lars Jensen (especialista en la industria Logistica). Foto: Andres Perez Andres Perez

Los cuatro hijos de Andrónico Luksic Abaroa están repartidos por el mundo. El mayor, Andrónico Luksic Craig (71 años), reside oficialmente en Chile y pasa parte importante de su tiempo en el Valle del Elqui. Y sus tres hermanos menores, Paola, Jean Paul y Marie Gabrielle Luksic Fontbona, registran domicilio en el extranjero. Los tres hijos del patriarca del clan e Iris Fontbona vivían hasta ahora en Suiza. Pero el más activo de los hermanos Luksic cambió su residencia oficial el 1 de mayo de este año.

Así lo reportó recientemente, el 29 de agosto, Antofagasta PLC., el brazo minero del grupo, al registro mercantil de empresas en el Reino Unido, el Companies House.

Jean Paul Luksic, de 61 años, está casado desde 1993 con Belinda James, ciudadana británica con la que tiene tres hijos: Isabella, la gerente general de la Fundación Luksic que dejará ese cargo a fin de año para ingresar a su directorio; Tomás y Sebastián.

Luksic Fontbona y su familia vivieron durante mucho tiempo en Chile, pero en los últimos años se trasladaron a Europa para estar más cerca de la familia de Belinda James.

Su hermana Paola junto a su marido, Óscar Lería, registran residencia en Suiza desde fines de 2023; mientras la menor de toda la segunda generación Luksic, conocida como Gabriela, está en ese país desde 2019.

El movimiento hacia Reino Unido no es sorprendente en el caso de los Luksic. Ahí tienen radicadas al menos dos de sus sociedades más relevantes. La primera es Antofagasta PLC, el grupo minero que hoy se ha transformado en el principal patrimonio visible de los Luksic: tiene una capitalización bursátil de casi 22 mil millones de libras esterlinas y sus acciones han subido en torno al 36% durante este año.

El segundo brazo es Andsberg Limited, sociedad que fue registrada en el Companies House en enero de 2023. Andsberg es una de las sociedades aguas arriba que controlan Quiñenco, la matriz de los negocios industriales de los Luksic, dueña de Banco de Chile, CCU, CSAV, SAAM, Invexans y Enex. En el directorio de Andsberg hay profesionales extranjeros y solo un Luksic, que también tiene residencia en Europa: Davor Luksic Lederer -hijo de Andrónico Luksic Craig-, quien vive en Croacia, donde dirige el grupo hotelero y turístico de la familia.

En Antofagasta PLC, en cambio, hay dos Luksic. Jean Paul está en el directorio desde 1990 y fue quien acompañó a su padre en la dirección de esa área de negocios del grupo, mientras Andrónico asumía las riendas financieras y su otro hermano, Guillermo, fallecido en 2013, dirigía Quiñenco.

Y desde 2013 es uno de sus directores Andrónico Luksic Craig: este es desde este año el único puesto que preserva, tras su salida de casi todas las mesas de las empresas del grupo en 2023, poco antes de cumplir 70 años. Entonces abandonó Quiñenco, CCU, Banco de Chile y CSAV. Pero mantuvo dos posiciones: la mesa de Antofagasta PLC y la de Nexans, la empresa francesa en la que los Luksic eran accionistas relevantes. Recién en abril pasado, sin embargo, dejó ese último asiento al no repostular al directorio en la junta anual de accionistas. Ahora, Andrónico Luksic sigue en un solo directorio visible. Y viviendo en Chile.

Más sobre:NegociosEmpresas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Varinia Brodsky, directora del MNBA: “La mirada de los museos no puede ser sesgada por cuestiones políticas”

Boko Haram mata al menos a 60 personas en un ataque nocturno contra una aldea nigeriana

No todos los perros tienen la misma suerte: un relato de Jaime Bayly

La policía de Inglaterra detiene a más 400 personas que protestaban a favor del grupo Acción Palestina

Lo más leído

1.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

2.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

5.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

A qué hora es la reposición del corte de agua que afecta a 6 comunas de la RM

A qué hora es la reposición del corte de agua que afecta a 6 comunas de la RM

Homicidio en Colina: desconocidos disparan contra tres personas en la vía pública y dejan un fallecido y dos heridos
Chile

Homicidio en Colina: desconocidos disparan contra tres personas en la vía pública y dejan un fallecido y dos heridos

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

Ante eventual recorte presupuestario para 2026: senadores UDI critican que “es asfixiar a nuestras regiones”

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido
Negocios

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos

El balance del interventor de Sartor: “Se trataba, en el fondo, de una bicicleta financiera”

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton
Tendencias

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

La U le solicita a Conmebol recibir a Alianza Lima en Coquimbo por la Copa Sudamericana
El Deportivo

La U le solicita a Conmebol recibir a Alianza Lima en Coquimbo por la Copa Sudamericana

La reina de Nueva York: Aryna Sabalenka se proclama como bicampeona del US Open a costa de Amanda Anisimova

Alianza Lima reprograma partido previo a los cuartos de final ante la U por Copa Sudamericana

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”
Cultura y entretención

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Varinia Brodsky, directora del MNBA: “La mirada de los museos no puede ser sesgada por cuestiones políticas”

Boko Haram mata al menos a 60 personas en un ataque nocturno contra una aldea nigeriana
Mundo

Boko Haram mata al menos a 60 personas en un ataque nocturno contra una aldea nigeriana

La policía de Inglaterra detiene a más 400 personas que protestaban a favor del grupo Acción Palestina

Edificio residencial se desploma tras ataques israelíes en medio de ofensiva militar para controlar Gaza

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas