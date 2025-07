Jeannette Jara confirma interés de tener a exministro Eyzaguirre en su comando

Luego que la semana pasada el exministro de Hacienda de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet II, Nicolás Eyzaguirre, afirmara que votará por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, en las elecciones presidenciales, ésta última confirmó su interés de que el economista participe en su equipo.

“Quiero agradecer a Nicolás Eyzaguirre, como a todas aquellas personas que, perteneciendo a otros partidos, apoyaron otras candidaturas, lo que honra el compromiso de estas elecciones primarias”, dijo Jara en su cuenta de X.

Agregó que “a todos los invitamos a entregar ideas y aportes. El comando de campaña contará con la representación de todas y todos que quieran contribuir con visión unitaria para mejorar la vida de nuestro país. Cuando se definan los encargados, los presentaremos oficialmente”.

El lunes la ganadora de las primarias del oficialismo ya se había referido al tema señalando que “me parece muy bienvenida la opinión de Nicolás Eizaguirre. Creo que es un hombre de amplia experiencia y va a ser un muy buen aporte en el comando. No he tenido oportunidad de llamarlo todavía, no por falta de atención, sino porque en realidad estaban muchos temas a la vez, pero claramente está dentro de mi agenda".

Este luego que la semana pasada Eyzaguirre señalara que tras el resultado de las primarias oficialistas en las que Carolina Tohá fue desplazada por Jara, ahora votaría por la candidata del PC. Y precisó que “voy a contribuir absolutamente a que el programa de Jara sea un programa que, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la reforma política, nos dé sostenibilidad y gobernabilidad como país”.

A mediados de abril Eyzaguirre junto otros 30 economistas, entre ellos exministros de Hacienda, Economía, y exvicepresidentes del Banco Central, expresaron su apoyo a la candidatura de Carolina Tohá. Sin embargo, la candidata solo obtuvo el 28% de los votos en las primarias, frente al 60% de Jara, quedando fuera de la carrera presidencial.