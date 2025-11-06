OFERTA ELECCIONES $990
Pulso

Jensen Huang, CEO de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la inteligencia artificial”

El ejecutivo sostuvo que Occidente, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, se está viendo frenado por su “cinismo”.

David NogalesPor 
David Nogales

En medio de las tensiones entre Washington y Pekín y la lucha por el dominio de la inteligencia artificial, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, aseguró al Financial Times que “China va a ganar la carrera de la IA”, en lo que se considera una de sus sus declaraciones más categóricas sobre el tema hasta ahora,

Los comentarios del ejecutivo que fueron reproducidas por el diario español Expansión se producen tras la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping, y después de que Washington mantuviera la prohibición a Nvidia de vender sus chips más avanzados a Pekín.

Huang sostuvo que Occidente, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, se está viendo frenado por su “cinismo”. “Necesitamos más optimismo”, dijo durante la Cumbre sobre el Futuro de la IA organizada por el Financial Times.

Qué dijo Jensen Huang CEO de Nvidia sobre China y EEUU en IA

El ejecutivo criticó además las nuevas regulaciones estatales sobre IA en EE.UU., advirtiendo que podrían generar “50 nuevas normativas”. En contraste, destacó los subsidios energéticos en China, donde “la energía es gratis”, afirmó.

De acuerdo con el Financial Times, China ha incrementado las ayudas energéticas para grandes centros de datos operados por compañías como ByteDance, Alibaba y Tencent. Las autoridades locales habrían respondido así a las quejas de las tecnológicas por el alza en los costos de los chips nacionales, menos eficientes que los fabricados por Nvidia.

Jensen Huang ya había advertido que los modelos de IA estadounidenses no estaban muy por delante de los chinos e instó a Washington a permitir la venta de sus chips a Pekín. Sin embargo, Trump declaró que no permitirá a China acceder a la tecnología más avanzada de Nvidia, como los chips Blackwell.

Qué dijo Jensen Huang CEO de Nvidia sobre China y EEUU en IA. En la imagen, Xi Jinping y Donald Trump. AFP TINGSHU WANG ALLISON ROBBERT

Nvidia, que celebró la semana pasada una conferencia en Washington D.C., alcanzó una capitalización bursátil récord de US$5 billones tras los dichos de Trump. El mandatario había sugerido en agosto que podría alcanzarse un acuerdo para vender una versión modificada de los chips Blackwell a China, aunque esa posibilidad aún no cuenta con la normativa necesaria.

Las tensiones se enmarcan en el creciente temor estadounidense por los avances de China en IA, especialmente después del lanzamiento del modelo DeepSeek, desarrollado por un pequeño laboratorio chino que sorprendió a Silicon Valley por su sofisticación.

