Wall Street cae ante temores sobre las empresas ligadas a la IA y advertencias de Goldman Sachs y Morgan Stanley

El mercado cedió ante las dudas sobre el futuro de las valorizaciones de empresas ligadas al desarrollo de la inteligencia artificial y las advertencias de pesos pesados de Wall Street y Michael Burry, uno de los inversionistas que anticipó la crisis financiera del 2008.

Uno de los detonantes fueron los resultados de Palantir, que superaron las expectativas de Wall Street y generaron dudas sobre su valorización a futuro.

Según resaltó CNBC, la acción de Palantir ha subido más del 150% este año, cotiza a más de 200 veces las ganancias futuras. “Esto significa que los inversionistas en esta empresa y en otras acciones de IA esperan que las compañías sigan aumentando considerablemente sus previsiones de beneficios e ingresos para justificar la compra de acciones”, explicó.

Anthony Saglimbene, de Ameriprise, declaró en una entrevista con CNBC que, sin una corrección, las valoraciones están empezando a ser excesivas.

El alza de las acciones de inteligencia artificial ha impulsado la relación precio-beneficio a futuro del S&P 500 por encima de 23 veces, cerca de los niveles más altos desde el año 2000, según FactSet, firma de análisis con datos abiertos.

Además, David Solomon, CEO de Goldman Sachs, afirmó que es “probable que se produzca una caída del 10 al 20% en los mercados de renta variable en los próximos 12 a 24 meses”. Mientras que, el director ejecutivo de Morgan Stanley, Ted Pick, añadió: “También deberíamos considerar la posibilidad de que se produzcan caídas, del 10 al 15%.

Ante este contexto, el Dow Jones caía 0,64%, el S&P 500 perdía 1,16% y el Nasdaq restaba 1,83%.

Por su parte, el Bolsa de Comercio de Santiago cedía en línea con el contexto internacional y luego de que este lunes llegó a un nuevo máximo histórico.

El Ipsa -el principal índice bursátil de Chile- caía 1,94% a 9.325,41 puntos. Así, el índice terminaría con una racha de siete jornadas consecutivas al alza, donde avanzó 5,01%.