Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile

Tras su viaje a Argentina junto al Presidente electo José Antonio Kast, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, destacó el cambio de clima económico que percibe en el país vecino y su potencial impacto positivo para Chile.

En entrevista con Estado Nacional, Jiménez sostuvo que Argentina “es un tremendo socio y vecino nuestro”, pero recordó que “durante muchos años perdió oportunidades producto de malas políticas públicas”, lo que derivó en “un proceso de decadencia económica bastante importante”, con niveles de pobreza comparables a los que Chile registraba en la década de los noventa.

En ese sentido, valoró que, con la administración de Javier Milei, “volvieran a hacer medidas pro mercado, generar incentivos a la atracción de inversión, lo que genera un ambiente de mucha oportunidad que para nosotros también es importante que suceda y es beneficioso”,

“Que hayan agendas similares, de incentivos tributarios, de control de gastos y equilibrios fiscales, va a hacer que con la voluntad del mundo privado y público uno pueda ver perspectivas muy positivas para Chile ”, sostuvo.

La dirigente empresarial también apuntó a oportunidades concretas de integración, ejemplificando en que “todo lo que se pueda hacer en desarrollo energético en Argentina, de interconexión eléctrica, es una oportunidad”, agregando que el desarrollo minero trasandino abre espacio para la prestación de servicios desde Chile, “en un rubro donde tenemos una expertiz gigantesca”.

Proyecciones de crecimiento económico

Jiménez abordó el escenario económico interno y las proyecciones de crecimiento dadas a conocer por el Banco Central. “Este año vamos a crecer 2,4%, el próximo 2,5% y después 2%. Seguimos ahí, no hay mucho cambio”, señaló, aunque expresó su expectativa de que el cumplimiento de los compromisos presidenciales pueda tener “un efecto positivo”.

Finalmente, subrayó la necesidad de reinstalar el crecimiento económico como un consenso transversal, recordando que “entre 1990 y 2005 crecíamos en promedio 5,1% y el impacto social fue enorme: la pobreza cayó de 60% a un dígito.

“Más de ocho millones de personas salieron de la pobreza gracias al dinamismo económico”, afirmó.