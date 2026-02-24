SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    El futuro ministro de Hacienda dejó la propiedad de QyA Consultores, igual que su socia Paula Hurtado. La empresa de asesorías quedará en manos de Felipe Givovich y Jorge Bravo, quienes rebautizaron a la empresa como QA Consultores.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Jorge Quiroz. Foto: Diego Martin de Aton Chile. Diego Martin

    Se selló todo el 5 de enero en una notaría de Providencia, pero se publicó en el Diario Oficial el sábado 7 de febrero. Mediante ese cambio societario, Jorge Quiroz Castro, futuro ministro de Hacienda, terminó su relación con la consultora que creó hace más de dos décadas y que llevó por años su nombre.

    Quiroz tenía más de un vehículo legal con sus socios en la consultora. En diciembre ya habían realizado algunos cambios en Jorge Quiroz C. y Consultores Asociados Limitada: sus cuatro socios dejaron la firma y el economista se mantuvo como único accionista junto a su esposa. Pero esa sociedad, que correspondía a la empresa original, creada en 2001, a la fecha no se encontraba operativa, dijeron en su entorno.

    La sociedad que actualmente sí se encuentra en funcionamiento fue fundada en 2021 bajo el nombre de Quiroz y Asociados Consultores Limitada y rebautizada en agosto de 2025 como como QyA Consultores. En esa sociedad, en 2022 Jorge Quiroz tenía el 57,97% de los derechos sociales, Felipe Givovich poseía el 21,42%, Jorge Bravo, el 13% y Paula Hurtado, el 7,61%.

    En enero, en la 27º Notaría de Santiago, Quiroz y Hurtado se retiraron de QyA Consultora Ltda., mediante una disminución de capital, que entonces llegaba a la simbólica cifra de $ 1 millón.

    Tras la salida de Quiroz y Hurtado, los derechos sociales de la empresa quedaron distribuidos entre los socios Felipe Givovich con el 58,81% y Jorge Bravo con el 41,19%, quienes pasaron a ser los administradores de la sociedad.

    Adicionalmente, el nombre de la sociedad cambió a QA Consultores Asociados Limitada.

    Felipe Givovich es ahora el socio más antiguo y ahora principal accionista de la consultora en la que se ha desempeñado desde que egresó, en 2003, de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. Ha trabajado junto a Quiroz en distintos estudios entre los que se encuentran el cuestionamiento a los beneficios del Fisco de la alianza entre Codelco y SQM; un informe sobre el mercado relevante de la carne de pollo en Chile, presentado en en juicio contra el mercado avícola conocido como “la colusión de los pollos”; e informes contratados por Salcobrand para su defensa en el caso de la colusión de las farmacias.

    Jorge Bravo, doctor en Economía de la Universidad de Georgetown y ex economista Senior del Banco Central de Chile, lleva más de una década trabajando en la consultora.

    De la consultora a Hacienda

    Paula Hurtado es una de las figuras históricas dentro de la consultora. Trabaja en esta desde 2008 y es socia desde el 2017. Especializada en temas de regulación, libre competencia y litigios económicos es otra socia que se retira para preparar su llegada a Hacienda, donde oficiaría como asesora. Hasta hoy, la página web de QA Consultores la incluye como socia. En la fotografía original de la consultora, donde aparecía ella, junto a Quiroz, Givovich y Braco, el futuro ministro de Hacienda fue borrado.

    Otros ex socios de la consultora que se han retirado para formar parte del nuevo equipo de Quiroz son Rudy Canales y Tomás Bunster.

    Rudy Canales ya fue confirmado como jefe de gabinete del futuro ministro.En 2020 firmó junto a Quiroz y Gigovich un estudio para el Centro Comepetencia de la Universidad Adolfo Ibáñez.

    Tomás Bunster llevaba trabajando más de tres años para la consultora de Quiroz, pero cobró protagonismo durante la campaña del ahora presidente electo, José Antonio Kast, como uno de sus voceros económicos. Además fue uno de los principales asesores de Quiroz para diseñar el programa económico del candidato republicano.

    Bunster ya ha sido confirmado como coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores.

    Más sobre:HaciendaJorge QuirozEcomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

    UDI solicitará comisión investigadora ante controversia por cable submarino chino

    Lo más leído

    1.
    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    2.
    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    3.
    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    4.
    ¿Uber al aeropuerto? Firma dice que tiene inversiones congeladas para el terminal aéreo y el ministro dice que es su deber publicar el reglamento

    ¿Uber al aeropuerto? Firma dice que tiene inversiones congeladas para el terminal aéreo y el ministro dice que es su deber publicar el reglamento

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones
    Negocios

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors
    El Deportivo

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia: arriesga 15 años de cárcel

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”
    Cultura y entretención

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe
    Mundo

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    Estados Unidos asegura que “la primera opción” de Trump “es siempre la diplomacia” en plenas conversaciones con Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio