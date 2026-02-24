Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

Se selló todo el 5 de enero en una notaría de Providencia, pero se publicó en el Diario Oficial el sábado 7 de febrero. Mediante ese cambio societario, Jorge Quiroz Castro, futuro ministro de Hacienda, terminó su relación con la consultora que creó hace más de dos décadas y que llevó por años su nombre.

Quiroz tenía más de un vehículo legal con sus socios en la consultora. En diciembre ya habían realizado algunos cambios en Jorge Quiroz C. y Consultores Asociados Limitada: sus cuatro socios dejaron la firma y el economista se mantuvo como único accionista junto a su esposa. Pero esa sociedad, que correspondía a la empresa original, creada en 2001, a la fecha no se encontraba operativa, dijeron en su entorno.

La sociedad que actualmente sí se encuentra en funcionamiento fue fundada en 2021 bajo el nombre de Quiroz y Asociados Consultores Limitada y rebautizada en agosto de 2025 como como QyA Consultores. En esa sociedad, en 2022 Jorge Quiroz tenía el 57,97% de los derechos sociales, Felipe Givovich poseía el 21,42%, Jorge Bravo, el 13% y Paula Hurtado, el 7,61%.

En enero, en la 27º Notaría de Santiago, Quiroz y Hurtado se retiraron de QyA Consultora Ltda., mediante una disminución de capital, que entonces llegaba a la simbólica cifra de $ 1 millón.

Tras la salida de Quiroz y Hurtado, los derechos sociales de la empresa quedaron distribuidos entre los socios Felipe Givovich con el 58,81% y Jorge Bravo con el 41,19%, quienes pasaron a ser los administradores de la sociedad.

Adicionalmente, el nombre de la sociedad cambió a QA Consultores Asociados Limitada.

Felipe Givovich es ahora el socio más antiguo y ahora principal accionista de la consultora en la que se ha desempeñado desde que egresó, en 2003, de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. Ha trabajado junto a Quiroz en distintos estudios entre los que se encuentran el cuestionamiento a los beneficios del Fisco de la alianza entre Codelco y SQM; un informe sobre el mercado relevante de la carne de pollo en Chile, presentado en en juicio contra el mercado avícola conocido como “la colusión de los pollos”; e informes contratados por Salcobrand para su defensa en el caso de la colusión de las farmacias.

Jorge Bravo, doctor en Economía de la Universidad de Georgetown y ex economista Senior del Banco Central de Chile, lleva más de una década trabajando en la consultora.

De la consultora a Hacienda

Paula Hurtado es una de las figuras históricas dentro de la consultora. Trabaja en esta desde 2008 y es socia desde el 2017. Especializada en temas de regulación, libre competencia y litigios económicos es otra socia que se retira para preparar su llegada a Hacienda, donde oficiaría como asesora. Hasta hoy, la página web de QA Consultores la incluye como socia. En la fotografía original de la consultora, donde aparecía ella, junto a Quiroz, Givovich y Braco, el futuro ministro de Hacienda fue borrado.

Otros ex socios de la consultora que se han retirado para formar parte del nuevo equipo de Quiroz son Rudy Canales y Tomás Bunster.

Rudy Canales ya fue confirmado como jefe de gabinete del futuro ministro.En 2020 firmó junto a Quiroz y Gigovich un estudio para el Centro Comepetencia de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Tomás Bunster llevaba trabajando más de tres años para la consultora de Quiroz, pero cobró protagonismo durante la campaña del ahora presidente electo, José Antonio Kast, como uno de sus voceros económicos. Además fue uno de los principales asesores de Quiroz para diseñar el programa económico del candidato republicano.

Bunster ya ha sido confirmado como coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores.