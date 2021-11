José Antonio Labbé: “No tengo ninguna duda que toda la gente que está apoyando a Sichel va a ser el gran apoyador de Kast en segunda vuelta”

La defensa del orden público, el respeto a las normas, el crecimiento y la libertad... sobre todo, la libertad. “Me gusta vivir en un mundo libre. Kast apela a un modelo de libertad absoluta; Boric es a la inversa”. José Antonio Labbé resume así las principales fortalezas que ve en su candidato, su tocayo José Antonio Kast. El exsocio de Celfin, exgerente general de BTG Pactual Chile Corredores de Bolsa, y empresario agrícola e inmobiliario, sabe que el abanderado tendrá que hacer ajustes a su programa de cara a una segunda vuelta, que a lo mejor la meta de crecimiento planteada peca de voluntarista, y que el entorno en el que le tocará gobernar será complejo, pero al final del día es -a su juicio- el que más garantías da en línea con el orden y la estabilidad. De no avanzar, Sichel será su candidato, al igual -estima- que todos los que apoyan a Kast.

¿Por qué José Antonio Kast es su candidato?

-Porque es un candidato que está por el orden público, la seguridad, el crecimiento y por combatir toda la destrucción y la violencia que ha habido en este país en los últimos dos años.

En ese sentido, ¿por qué Kast es mejor candidato que Sebastián Sichel?

-Porque creo que Kast tiene el convencimiento absoluto de cuál es la forma de derrotar el terrorismo, el desorden, el narcotráfico y traer paz al país. Creo que Sichel es un muy buen candidato, pero lo veo un poco más débil en ese sentido. En el momento que está viviendo este país se necesita una mano convencida para combatir estos flagelos.

Pero uno de los temores que se ha planteado respecto a una eventual presidencia de José Antonio Kast tiene que ver con que la calle se pueda volver más violenta. ¿Puede aumentar la inestabilidad social con José Antonio Kast?

-Pienso que no. El que salga va a tener un período muy difícil, pero yo tiendo a pensar que, sin duda, el que va a producir más inestabilidad es Boric. Ya lo han dicho, ellos quieren producir inestabilidad en la forma de gobernar, ellos están por liberar a delincuentes, entonces, si queremos tener a los delincuentes felices, Boric es un buen camino.

¿Y qué pasa con el aspecto económico? Ha habido críticas respecto a su propuesta de disminuir impuestos en un entorno económico desafiante.

El programa de Kast establece reducir los impuestos, pero no mañana. Nadie puede reducir los impuestos mañana, pero claramente un país no soporta el nivel de impuestos que tenemos hoy día y hay que bajarlos de alguna forma. Los chilenos, todos los que pagamos impuestos, no aguantamos más impuestos. Entonces, el Estado tiene que hacer un esfuerzo, porque gran parte de los impuestos se va en ineficiencias, en hacer crecer el Estado. Vamos pagándole no sé cuánta plata a los constituyentes, no sé cuánta plata a los parlamentarios. Ahí no hay ajustes. Los chilenos no damos más con tanto impuesto.

¿Qué debilidades percibe en la candidatura de José Antonio Kast?

No sabría decir qué debilidades le veo. Le veo mucha fortaleza en que tiene coraje para enfrentar y pararse frente a ocho personas atacándolo. Debilidades debe tener probablemente, creo que los programas, como dijo él, no son en piedra. Los programas no debieran ser un libro tremendo, sino una bitácora de 10 puntos y nada más. Para quien sea Presidente va a ser un escenario muy difícil. Pero creo que el que busque la paz social y mantener las libertades personales va a poder andar mejor.

El último debate puso en evidencia ciertas contradicciones de Kast con su propio programa. ¿De cara a una segunda vuelta, él debiera hacer ajustes?

Sin duda, y no tengo ninguna duda que lo va a hacer. Creo que los programas se corrigen y muchas veces no terminan siendo lo que la gente votó. Mira el caso de Piñera y Bachelet, pocos gobiernos han ejecutado los programas que dijeron que iban a hacer.

Uno de los aspectos que preocupa al sector empresarial es el tema del crecimiento y la inversión. ¿Qué garantías da Kast respecto a ambas variables?

La garantía que da es que se va a respetar la normativa vigente, el marco legal. Cuando tú en un país cambias las normas, la inversión se va y con Boric la inversión ya se ha ido y se va a ir, pero completamente. ¿Quién va a querer invertir en un país donde le cambian las reglas?

Hoy hay mucho empresario apoyando a Sebastián Sichel. ¿Si Kast pasa a segunda vuelta, qué tiene que hacer para cautivar a esos votantes?

No tengo ninguna duda que toda la gente que está apoyando a Sichel va a ser el gran apoyador de Kast en segunda vuelta, porque al final del día lo que tienen son matices. Yo puedo estar con Sichel hoy, pero sin duda que el que está apoyando a Sichel está mucho más cerca de Kast que de Boric o que de Provoste. Entonces, tal como lo ha dicho Kast, si él no pasa a segunda vuelta, va a ser un gran apoyador de Sichel, eso creo que se va a dar para los dos lados.

El candidato y sus asesores esperan un crecimiento de entre el 5% y el 7% del PIB en su gobierno. ¿Es algo lograble o hay mucho voluntarismo?

Creo que hay mucho voluntarismo. Con lo difícil que va a ser, crecimiento más abajo de eso es razonable y posible. Pero el 7% me parece que sería fabuloso, aunque me parece que es difícil.

¿Qué tiene que hacer José Antonio Kast para atraer a los partidos de derecha? ¿Cómo ve su posibilidad de armar equipos?

Lo que tiene que hacer es sentarse con toda la gente que está dispuesta y quiera, porque hay mucha gente que no va a querer sentarse porque no le interesa el bien del país, lo único que les interesa es el poder para ellos y la destrucción total. Entonces, Kast tiene que ser hábil en juntar a la gente que quiera a Chile para lograr sacar el país adelante.

¿Cómo ve el escenario si el próximo Presidente es Gabriel Boric?

Lo veo muy complejo y lo lamento mucho por Chile, porque no comparto para nada prácticamente ninguno de sus planteamientos. Y creo que Chile lo va a sufrir y lo van a sufrir los más pobres.

¿Qué es lo que más le asusta?

Me asusta que Chile pierda esa posibilidad de haber llegado al límite de un crecimiento, de un estándar razonable y que nos volvamos cada día más pobres, más ineficientes, más burócratas y que perdamos la libertad, la libertad en todo sentido.

¿Qué pasa si pasa Sichel a segunda vuelta?

Creo que todos los que están por Kast lo van a apoyar.

¿Qué ajustes debiera hacer para cautivar de manera más completa al votante de Kast?

Que se comprometiera a trabajar de verdad en los temas que son relevantes, en el crecimiento, en el orden público, en combatir el narcotráfico, en combatir la delincuencia.