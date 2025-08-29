La actividad del comercio mantiene su buen desempeño en julio y extiende su avance en doce meses

La actividad del comercio se impulsó en julio de este año, porque las tres divisiones que lo componen el índice avanzaron durante el mes pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El INE informó que el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes aumentó 6,5% en doce meses, acumulando un alza de 4,9% al séptimo mes del año. En doce meses, el IAC registró 16 meses consecutivos al alza y en lo que va del año sube 4,6%.

En relación con el mes anterior, el IAC subió un 0,9% y anotó tres meses consecutivos con avances.

El comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas registró un crecimiento de 7,6% respecto a julio de 2024, aportando 3,272 puntos porcentuales (pp.) al resultado del índice, “como consecuencia, principalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales”, dijo el INE.

El comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas anotó un aumento en doce meses de 5,8% y sumó 2,755 pp., “fundamentalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet”, agregó el INE.

Por su parte, el comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas presentó un incremento interanual de 4,9%, incidiendo 0,474 pp. en la variación del IAC. El INE lo atribuyó a, en mayor medida, al aporte de venta de vehículos automotores.

Alejandra De Lucca V.

El desempeño de los supermercado y el comercio electrónico

El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un crecimiento de 2,8% en doce meses, acumulando una expansión de 1,7% al séptimo mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una reducción de 0,3% respecto al mes anterior, y un crecimiento interanual de 4,0%.

Mientras que, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 14,7% en doce meses, acumulando un crecimiento de 13,1% en lo que va del año. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fueron productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.