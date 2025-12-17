Fitch advierte de los desafíos del gobierno de Kast para contener trayectoria de la deuda y estima menor crecimiento en 2026

La administración de José Antonio Kast enfrentará un escenario fiscal exigente, marcado por presiones persistentes sobre el gasto social y con efectos aún “inciertos” de las rebajas tributarias propuestas sobre el crecimiento económico.

Así lo señala Fitch Ratings , que advierte que el próximo gobierno “enfrentará desafíos para contener la trayectoria de la deuda”, pese a que su programa contempla un ajuste fiscal más agresivo.

De acuerdo con Fitch, el mandatario electo “parece bien posicionado para articular apoyos en el Congreso para avanzar con su agenda”, tras asegurar el respaldo informal de Chile Vamos, lo que lo dejaría a un escaño de la mayoría en el Senado y a dos en la Cámara de Diputados.

La agencia anticipa que el próximo gobierno buscará acuerdos legislativos caso a caso, especialmente con senadores independientes y con el Partido de la Gente (PDG) en la Cámara Baja.

En paralelo, Fitch subraya que Kast ha manifestado su disposición a avanzar mediante decisiones administrativas en áreas que considera urgentes. En ese sentido, destaca que el presidente electo “ha señalado su preferencia por utilizar medidas administrativas que no requieren aprobación del Congreso” en materias como seguridad y control migratorio, si no se alcanza consenso legislativo.

En el ámbito fiscal, el informe recuerda que Chile ha incumplido su meta de balance estructural durante dos años consecutivos, en 2024 y probablemente en 2025.

Qué dijo Fitch sobre José Antonio Kast

Si bien la deuda del gobierno general continúa aumentando, Fitch recalca que esta “se mantiene muy por debajo de la mediana de 57,4% del PIB correspondiente a la categoría ‘A’”.

No obstante, advierte que las necesidades de financiamiento fuera del déficit tradicional —como capitalizaciones de empresas públicas, créditos con garantía estatal y aportes a organismos multilaterales— están impulsando un crecimiento del endeudamiento mayor al que reflejan las cifras de déficit.

El reporte agrega que la mejora de los ingresos fiscales observada durante gran parte de 2025 fue parcialmente compensada por un incremento inusualmente elevado del gasto en octubre. Como resultado, Fitch prevé ajustar su proyección de déficit fiscal para este año a cerca de 2,4% del PIB, desde el 2,2% estimado previamente. A juicio de la clasificadora, este resultado “volvería a incumplir la meta de déficit estructural de 1,6% del PIB y debilitaría la credibilidad del marco fiscal”.

Fitch recuerda además que, al ratificar la clasificación soberana de Chile en ‘A-’ con perspectiva estable en septiembre, ya había advertido que medidas adicionales de consolidación contribuirían a mantener la deuda por debajo del ancla de 45% del PIB establecida en la regla fiscal. En ese marco, Kast ha comprometido recortes de gasto por aproximadamente US$6.000 millones dentro de los primeros 18 meses de su mandato. Según el informe, el propio presidente electo ha reconocido la existencia de “una potencial oposición pública al proceso de consolidación fiscal”, razón por la cual ha señalado que los ajustes se concentrarán en gasto administrativo y político, y no en beneficios sociales ni servicios públicos.

Sin embargo, Fitch advierte que las presiones de gasto siguen siendo elevadas en áreas como educación, salud y pensiones, a lo que se suman los compromisos en seguridad, inmigración e infraestructura.

Recorte de US$ 6.000 millones y perspectivas para el PIB

En este contexto, la agencia considera que “alcanzar recortes por US$6.000 millones será un desafío” y proyecta déficits fiscales levemente superiores al 2% del PIB en 2026 y 2027, en ausencia de reformas fiscales estructurales. Bajo estas proyecciones, la deuda del gobierno general alcanzaría un 44% del PIB en 2027.

En cuanto a la actividad económica, Fitch destaca que la economía no minera ha crecido por sobre su tendencia previa a la pandemia durante el último año.

Qué dijo Fitch sobre José Antonio Kast Tendencias / La Tercera

La agencia proyecta un crecimiento del PIB de 2,5% en 2025 y de 2,3% en 2026, apoyado en mejores perspectivas de inversión. No obstante, advierte que estos niveles de expansión “no son suficientes para que el PIB per cápita converja hacia la mediana de la categoría ‘A’”.

Finalmente, el informe aborda la agenda tributaria del presidente electo, que contempla reducir el impuesto corporativo desde 27% a cerca de 23%, e incluso a 20% para empresas que generen empleo formal, junto con una estrategia de simplificación regulatoria.

Fitch señala que estas medidas “podrían impulsar el crecimiento del PIB en los próximos cuatro años”, aunque advierte que las rebajas tributarias podrían dificultar la contención del endeudamiento si los efectos positivos sobre la actividad tardan en materializarse.