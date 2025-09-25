SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

La alianza que une a Copec con Tesla de Elon Musk en Chile

Ambas empresas firmaron una alianza relacionada con el uso de tecnología de almacenamiento de energía.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Abajo (de izquierda a derecha): Jorge Quintana, ejecutivo de Tesla, junto a Arturo Natho, CEO de Copec. Arriba (de izquierda a derecha): David Rau, gerente general de Copec Flux, y Leonardo Ljubetic, gerente de división de desarrollo Copec.

Copec Flux, filial de Copec dedicada a los proyectos solares, utilizará la tecnología de Tesla en iniciativas de mediana y gran escala, según informó la empresa ligada al grupo Angelini.

La chilena con la sociedad del multimillonario Elon Muks firmaron una alianza para incorporar la tecnología de almacenamiento “Megapack” de la estadounidense.

“Esta colaboración contempla dos hitos clave: la certificación de Copec Flux como el primer certified service partner de Tesla en el país y, la instalación de baterías ‘Megapack’ en el proyecto solar híbrido Cousiño”, explicó Copec en un comunicado.

En detalle, trabajadores de Copec Flux están siendo capacitados directamente por Tesla en Estados Unidos “para operar, mantener y comisionar sus sistemas de almacenamiento energético”.

Andres Perez

“Esta certificación permitirá desplegar la tecnología con los más altos estándares de seguridad, eficiencia y soporte técnico local, facilitando su expansión en el país”, agregó.

El segundo hito de esta colaboración será la implementación de tres baterías “Megapack” en el proyecto Cousiño, ubicado en la comuna de Pirque, Región Metropolitana. El Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD) en cuestión es un sistema híbrido que combinará generación fotovoltaica con almacenamiento (BESS, por sus siglás en inglés). A lo largo de Chile, Copec Flux tiene 21 PMGD operativos.

Copec también explicó que las baterías “Megapack” de Tesla están diseñadas para aplicaciones a gran escala y pueden almacenar hasta 3,9 MWh de energía, lo que equivale aproximadamente al consumo promedio de 3.600 hogares durante una hora.

“Cada unidad (de las baterías) se entrega completamente ensamblada desde fábrica e integra baterías de ion-litio, inversores, sistemas de refrigeración, protección eléctrica y software de control. Esta configuración reduce significativamente los tiempos y costos de instalación respecto de sistemas tradicionales, facilitando su implementación en terreno y permitiendo una operación segura y confiable incluso en condiciones exigentes”, aseguró Copec.

Mientras que, David Rau, gerente general de Copec Flux, comentó que “el almacenamiento es el próximo gran salto en el desarrollo energético, y hacerlo de la mano de Tesla nos da acceso a una tecnología de clase mundial, con estándares únicos de eficiencia y seguridad. Esta alianza refuerza nuestras capacidades para escalar soluciones inteligentes y sostenibles en distintos sectores productivos”.

Ante este contexto, Tesla expande su colaboración con firmas chilenas en temas de almacenamiento de energía. En diciembre del año pasado, Colbún anunció otro acuerdo para utilizar las baterías “Megapack”.

Más sobre:EnergíaNegociosTeslaElon Musk

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Contraloría fiscaliza la recuperación de pagos a entidades públicas por mal uso de licencias

Senador Moreira (UDI) defiende nominación de Bachelet a la ONU e insta a dejar de lado la “mezquindad ideológica”

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

José Tomás Santa María liderará la Asociación Nacional de la Prensa en el periodo 2025-2027

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

5.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este viernes en Santiago por el Día Nacional Sin Auto

Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este viernes en Santiago por el Día Nacional Sin Auto

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Contraloría fiscaliza la recuperación de pagos a entidades públicas por mal uso de licencias
Chile

Contraloría fiscaliza la recuperación de pagos a entidades públicas por mal uso de licencias

Senador Moreira (UDI) defiende nominación de Bachelet a la ONU e insta a dejar de lado la “mezquindad ideológica”

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

La alianza que une a Copec con Tesla de Elon Musk en Chile
Negocios

La alianza que une a Copec con Tesla de Elon Musk en Chile

Las tres cartas de Jeannette Jara para encabezar el Ministerio de Hacienda: todas son mujeres

Ministro García llama al sector agrícola a hacer su máximo esfuerzo por contratar mano de obra nacional

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

De otro planeta: skater brasileño rompe dos récords guinnes al bajar por la rampa más alta del mundo
El Deportivo

De otro planeta: skater brasileño rompe dos récords guinnes al bajar por la rampa más alta del mundo

Continúa el drama: Carlos Palacios abandona entrenamiento de Boca Juniors

La potente advertencia de Fernando Ortiz a Arturo Vidal en sus primeras semanas en Colo Colo

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares
Mundo

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

Rebeca Grynspan, la costarricense que se perfila como principal competidora de Bachelet en la carrera por la ONU

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?