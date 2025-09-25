La alianza que une a Copec con Tesla de Elon Musk en Chile

Abajo (de izquierda a derecha): Jorge Quintana, ejecutivo de Tesla, junto a Arturo Natho, CEO de Copec. Arriba (de izquierda a derecha): David Rau, gerente general de Copec Flux, y Leonardo Ljubetic, gerente de división de desarrollo Copec.

Copec Flux, filial de Copec dedicada a los proyectos solares, utilizará la tecnología de Tesla en iniciativas de mediana y gran escala, según informó la empresa ligada al grupo Angelini.

La chilena con la sociedad del multimillonario Elon Muks firmaron una alianza para incorporar la tecnología de almacenamiento “Megapack” de la estadounidense.

“Esta colaboración contempla dos hitos clave: la certificación de Copec Flux como el primer certified service partner de Tesla en el país y, la instalación de baterías ‘Megapack’ en el proyecto solar híbrido Cousiño”, explicó Copec en un comunicado.

En detalle, trabajadores de Copec Flux están siendo capacitados directamente por Tesla en Estados Unidos “para operar, mantener y comisionar sus sistemas de almacenamiento energético”.

Andres Perez

“Esta certificación permitirá desplegar la tecnología con los más altos estándares de seguridad, eficiencia y soporte técnico local, facilitando su expansión en el país”, agregó.

El segundo hito de esta colaboración será la implementación de tres baterías “Megapack” en el proyecto Cousiño, ubicado en la comuna de Pirque, Región Metropolitana. El Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD) en cuestión es un sistema híbrido que combinará generación fotovoltaica con almacenamiento (BESS, por sus siglás en inglés). A lo largo de Chile, Copec Flux tiene 21 PMGD operativos.

Copec también explicó que las baterías “Megapack” de Tesla están diseñadas para aplicaciones a gran escala y pueden almacenar hasta 3,9 MWh de energía, lo que equivale aproximadamente al consumo promedio de 3.600 hogares durante una hora.

“Cada unidad (de las baterías) se entrega completamente ensamblada desde fábrica e integra baterías de ion-litio, inversores, sistemas de refrigeración, protección eléctrica y software de control. Esta configuración reduce significativamente los tiempos y costos de instalación respecto de sistemas tradicionales, facilitando su implementación en terreno y permitiendo una operación segura y confiable incluso en condiciones exigentes”, aseguró Copec.

Mientras que, David Rau, gerente general de Copec Flux, comentó que “el almacenamiento es el próximo gran salto en el desarrollo energético, y hacerlo de la mano de Tesla nos da acceso a una tecnología de clase mundial, con estándares únicos de eficiencia y seguridad. Esta alianza refuerza nuestras capacidades para escalar soluciones inteligentes y sostenibles en distintos sectores productivos”.

Ante este contexto, Tesla expande su colaboración con firmas chilenas en temas de almacenamiento de energía. En diciembre del año pasado, Colbún anunció otro acuerdo para utilizar las baterías “Megapack”.