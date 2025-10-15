Abogada ligada a Cecinas Llanquihue asume presidencia de la Asociación de Empresas Familiares

La Asociación de Empresas Familiares (AEF) anunció esta mañana que la abogada Anne Traub Mödinger asumió como la nueva presidenta de ese gremio, cargo en el que estará tres años.

La profesional toma la posta de Arturo Palma Matetic, en cuya gestión se amplió el alcance de la asociación a regiones, “vinculándola internacionalmente a través de Family Business Network (FBN) y fortaleciendo la comunidad de 97 familias asociadas”.

Anne Traub Mödinger es abogada y MBA de la Universidad Católica, integrante de la tercera generación de los Mödinger, emblemática familia de la región de Los Lagos, fundadora de Cecinas Llanquihue.

Anne Traub Mödinger y Arturo Palma Matetic, de la Asociación de Empresas Familiares

Traub Mödinger se ha destacado como impulsora de la educación en la primera infancia vulnerable.

Según un comunicado de AEF, la fundación Familias Primero -que creó en 2015- constituye hoy la red de tutorías familiares más grande del país, valiéndole varios reconocimientos

“Movilizar un Chile que valore a sus empresarios familiares, que reconozca a quienes arriesgan, trabajan, transmiten valores y sueñan con un progreso para todos, sin duda es un desafío para los años venideros”, aseguró en su primer discurso como presidenta, luego de recibir de manos de su antecesor la piocha que simboliza el nuevo liderazgo que asume.