La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año

Tianqi publicó un hecho esencial este miércoles en la Bolsa de Hong Kong (HKEX) donde dijo que “tiene la intención de enajenar” hasta 3 millones de acciones clase A de SQM, donde tenía una participación del 22%. Esta intención de venta representa hasta un 1,25% respecto del total de acciones de SQM. La operación se podría efectuar mientras la empresa no tenga que someter la decisión a la junta de accionistas.

La compañía dijo que desde el pasado 26 de diciembre de 2025, enajenó 748 mil acciones clase B de SQM, representando el 0,29% de las acciones que tienen en la minera no metálica. Con ello, la compañía declara que ya no posee ninguna acción clase B de SQM.

Hasta el anuncio, Tianqi cuenta con un total de 62 millones de acciones clase A de SQM, lo que representa el 21,90% del total que tiene en la compañía que cerró hace no mucho un acuerdo con Codelco para producir litio en el Salar de Atacama hasta 2060.

Recientemente, la Corte Suprema rechazó el reclamo que interpuso Tianqi para frenar el acuerdo entre Codelco y SQM, donde alegaba que la decisión de aquella asociación debía pasar por los accionistas y no solo por el directorio. En SQM, Tianqi elige a tres de ocho directores.

La empresa detalla que el directorio ha autorizado la operación con el plazo de un año y “en un momento oportuno”. Las acciones las vendería en un monto no inferior al costo original por medio de un sistema de licitación en el mercado secundario.