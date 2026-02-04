SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año

    “No se ha designado una contraparte específica para la enajenación propuesta", dijo la firma en un hecho esencial presentado en la Bolsa de Hong Kong.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    Tianqi publicó un hecho esencial este miércoles en la Bolsa de Hong Kong (HKEX) donde dijo que “tiene la intención de enajenar” hasta 3 millones de acciones clase A de SQM, donde tenía una participación del 22%. Esta intención de venta representa hasta un 1,25% respecto del total de acciones de SQM. La operación se podría efectuar mientras la empresa no tenga que someter la decisión a la junta de accionistas.

    La compañía dijo que desde el pasado 26 de diciembre de 2025, enajenó 748 mil acciones clase B de SQM, representando el 0,29% de las acciones que tienen en la minera no metálica. Con ello, la compañía declara que ya no posee ninguna acción clase B de SQM.

    Hasta el anuncio, Tianqi cuenta con un total de 62 millones de acciones clase A de SQM, lo que representa el 21,90% del total que tiene en la compañía que cerró hace no mucho un acuerdo con Codelco para producir litio en el Salar de Atacama hasta 2060.

    Recientemente, la Corte Suprema rechazó el reclamo que interpuso Tianqi para frenar el acuerdo entre Codelco y SQM, donde alegaba que la decisión de aquella asociación debía pasar por los accionistas y no solo por el directorio. En SQM, Tianqi elige a tres de ocho directores.

    La empresa detalla que el directorio ha autorizado la operación con el plazo de un año y “en un momento oportuno”. Las acciones las vendería en un monto no inferior al costo original por medio de un sistema de licitación en el mercado secundario.

    “No se ha designado una contraparte específica para la enajenación propuesta de parte de la participación en la participada, y actualmente no existen circunstancias que impliquen la celebración de acuerdos con la contraparte, ni acuerdos como la colocación de empleados, el arrendamiento de terrenos o la reestructuración de deuda”, concluyó la firma china en su hecho esencial.

    Más sobre:TianqiSQM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El nuevo Hospital del Salvador por dentro: así luce el recinto que está próximo a abrir tras 12 años de espera

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa
    Chile

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año
    Negocios

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año

    El lobby que activó Spotify ante el gobierno por la “Ley Tommy Rey”

    El fin de la ONU

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra
    El Deportivo

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió