La cifra récord que logró BlackRock en materia de activos bajo gestión

BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, superó por primera vez los US$14 billones en activos bajo administración, en un trimestre marcado por un fuerte ingreso de recursos de clientes y un aumento relevante de los ingresos, aunque con una caída en la utilidad neta debido a costos extraordinarios asociados a recientes adquisiciones.

La cifra es equivalente a la suma del PIB anual nominal de Alemania, Japón, la India y Países Bajos.

La firma informó una utilidad neta de US$ 1.130 millones, lo que representa una baja de 33% respecto de igual período del año anterior.

No obstante, al excluir ítems no recurrentes, la ganancia alcanzó los US$13,16 por acción, superando la estimación promedio de US$12,24 por acción recopilada por FactSet.

Las acciones de la firma subían cerca de 2% antes de la apertura de Wall Street.

Los flujos netos de entrada totalizaron US$ 342.000 millones, por sobre lo esperado por el mercado. Las comisiones base -aquellas que no dependen del desempeño de los fondos- crecieron 9% interanual, una vez aislado el efecto de los movimientos de mercado, reflejando el crecimiento orgánico del negocio principal de la gestora.

En términos de ingresos, BlackRock reportó un alza de 23%, hasta US$ 7.010 millones. En paralelo, los activos bajo gestión aumentaron 22% en doce meses, alcanzando los US$ 14,04 billones , un nuevo máximo histórico para la compañía .

Las alzas de la Bolsa de Nueva York

De acuerdo a The Wall Street Journal, el desempeño se dio en un contexto de recuperación del mercado bursátil, luego de la fuerte corrección registrada en abril, cuando los temores por los efectos de los planes arancelarios del presidente Donald Trump golpearon a los principales índices.

El repunte posterior, que llevó a los mercados a cerrar 2025 cerca de máximos históricos, impulsó la confianza de empresas e inversionistas y apoyó los resultados de bancos, corredoras y gestores de activos.

El récord de BlackRock. En la imagen, Larry Fink. FABRICE COFFRINI

Parte relevante del crecimiento de BlackRock provino de su expansión en activos alternativos. Al cierre del trimestre, la firma administraba US$423.600 millones en este segmento, frente a los US$290.600 millones de un año antes. Esta cifra incluye el aporte de HPS Investment Partners, gestor de crédito privado adquirido por BlackRock en julio.

“Estamos viendo una excelente actividad de levantamiento de capital mientras avanzamos hacia nuestro objetivo de recaudar US$ 400.000 millones en mercados privados de aquí a 2030”, señaló el director ejecutivo de la compañía, Larry Fink, en un comunicado.

El mercado ha respaldado la estrategia de la administración de diversificar el modelo de negocios de BlackRock, incorporando con mayor fuerza la gestión de activos privados junto a su tradicional oferta de acciones y bonos, en un escenario de mayor apetito por este tipo de inversiones.