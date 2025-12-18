La CMF aprueba la fusión legal de Bice Vida y Vida Security

Para que se concretara la fusión entre las aseguradoras Bice Vida y Vida Security, solo faltaba la autorización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Y el regulador finalmente la otorgó.

La fusión entre ambas compañías se concretará a partir del 1 de enero de 2026, fecha en que Bice Vida pasará a ser el sucesor y continuador legal de Vida Security, sucediéndole en todos sus derechos y obligaciones.

“En virtud de dicha resolución, la sociedad anónima especial Bice Vida Compañía de Seguros S.A. pasará a ser la continuadora legal de Seguros Vida Security Previsión S.A., cuya sociedad a su vez se disolverá”, informó la CMF en un comunicado.

Tras esta integración, la compañía pasará a ser una de las más grandes en la industria de seguros de vida en el país.

El gerente general de Bice Vida, Andrés Varas, destacó la solidez de ambas empresas: “Nos permite fortalecer nuestra presencia y capacidad de respuesta para seguir acompañando a los clientes con una visión de largo plazo. A través de esta integración, estamos consolidando una compañía más ágil, robusta y preparada para liderar el futuro del mercado asegurador”, comentó.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

“Con más de 1.329.600 asegurados, presencia a nivel nacional y una propuesta centrada en el servicio y la innovación, Bice Vida se transforma así en un referente que combina solidez, eficiencia, cercanía y la capacidad de entregar soluciones innovadoras, cercanas y confiables a millones de clientes en todo el país”, destacaron desde la compañía de seguros.

La integración operativa de las compañías se realizará progresivamente, de acuerdo con una planificación ordenada que busca velar por la mantención de los estándares de servicio que caracterizan a las compañías. ​Este proceso no supone cambios en las condiciones contratadas por los clientes de ambas aseguradoras en cuanto a costos y coberturas, precisaron.

Bice Vida señaló que continuará informando de forma oportuna a sus asegurados y pensionados los avances que se produzcan en el proceso de integración, así como cualquier cambio en canales de atención u otros temas de su interés.​

La nueva aseguradora forma parte del grupo financiero Bice, con presencia en 3 países, 6 industrias, cerca de 2,4 millones de clientes y activos totales por más de US$37 mil millones.