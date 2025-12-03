Banco Bice inicia el cierre de sucursales tras fusión con Security

Hace un mes, el pasado 1 de noviembre, se concretó la fusión por incorporación de Banco Security en Banco Bice, pasando a tener un solo RUT.

Eso significa que ya se produjo la fusión legal, el llamado legal day one, y finalmente Banco Bice pasó a ser el sucesor y continuador legal de Banco Security, quedando la totalidad del patrimonio de Security incorporado en Bice.

Pero el proceso de integración no ha terminado. Uno de los asuntos que el banco tendrá que hacer, es cerrar sucursales duplicadas, porque como Security apuntaba a un público objetivo similar, en algunos sectores ahora cuentan con oficinas muy cercanas. Precisamente uno de los pasos habituales en procesos de fusión, es el cierre de sucursales de acuerdo a planes de optimización.

Ese proceso de cierre de sucursales iniciará este mes: el banco ya informó de dos cierres a público que ocurrirán el día viernes 19 de diciembre. Ambas corresponden a sucursales que eran de Security.

Estas son las sucursales Los Cobres, ubicada en Av. Vitacura 6577, en la comuna de Vitacura; y otra en Ciudad Empresarial, en Avenida Del Parque 4023, en la comuna de Huechuraba. Esto ya lo comunicaron a sus trabajadores, además de instalar un letrero en ambas oficinas donde entregan la referida información.

Según señalan quienes conocen del asunto, ambas sucursales no contaban con una cartera de clientes cuentacorrentistas asociadas a las referidas oficinas, sino que más bien apuntaban a entrega de productos y atención de público general.

Tras consultar a Banco Bice por esta situación, comentaron que “en línea con nuestro compromiso de fortalecer la experiencia de servicio a todos nuestros clientes y de operar con los más altos estándares, hemos reorganizado parte de nuestra red de sucursales en Santiago, lo que nos permitirá aprovechar sinergias operativas y fortalecer nuestra capacidad de respuesta en todos los canales de atención”.

En ese sentido, explicaron que “los servicios que, hasta el 19 de diciembre, se entregarán en las sucursales de Los Cobres de Vitacura y Ciudad Empresarial de Banco Security, se mantienen disponibles con la misma calidad, cercanía y seguridad, en las sucursales de Banco Bice Vitacura, Jardín del Este y Ciudad Empresarial, además de la sucursal Security El Golf”.

A septiembre, según cifras que consolida la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su sitio web, Security registraba 18 oficinas en el país, y Bice anotaba 24. Lo que la CMF considera en estas cifras como “oficina”, es cualquier dependencia en que la institución bancaria atiende público, que incluye casa matriz, sucursales, cajas auxiliares y oficinas de apoyo.