La desconocida incursión de Agustín Huneeus Jr. en el negocio de la cannabis

Fue la noticia que remeció al mercado del cannabis en Estados Unidos. En octubre del año pasado, la canadiense Canopy Growth, la mayor operadora del negocio de marihuana en Norteamérica, entró a ese mercado, comprando tres de las operaciones más exitosas y que cubrían casi toda la cadena de producción y ventas: Acreage Holdings, Wana Brands y Jetty Extracts. La primera era la empresa líder en producción de cannabis; la segunda, en la fabricación de comestibles a base de la planta y; la tercera, en resinas y esencias para el consumo en vaporizadores. En esta última empresa participaba un clan chileno dedicado por años al negocio vitivinícola: los Huneeus. Tras esa operación, los Huneeus figuran como accionistas de una de la nueva filial Canopy USA.

“A medida que el mercado de cannabis de EE.UU. continúa creciendo rápidamente a nivel estatal, esta estrategia nos permite tomar el control de nuestro propio destino y desarrollar una oportunidad única en el mercado de cannabis más grande del mundo”, dijo el CEO de Canopy Growth, David Klein, al anunciar la operación el 24 de octubre de 2022.

El 31 de marzo de este año, el negocio terminó por completarse. Las tres empresas finalizaron sus respectivos canjes de acciones para formar Canopy Growth USA, que después absorberá a la operación canadiense formando una sola gran compañía de marihuana, entre cuyos accionistas figuran, además de los Huneeus, el gigante cervecero Constellation Brands (dueño de Corona y Modelo, entre otros), la presentadora de TV estadounidense Marta Stewart y los famosos raperos Drake y Snoop Dogg entre otros.

El ingreso de la familia Huneeus al negocio de la marihuana partió hace algunos años cuando Agustín Jr. (57) decidió invertir en Jetty Extracts, una startup con base en California, donde vive junto a su familia. Lo hizo a través de VCo Ventures LLC, una sociedad de inversiones que el grupo utiliza para sus negocios no vinícolas. Ese vehículo de inversiones, según registros oficiales, fue creado en Delaware en 2006. La inversión en Jetty Extracts fue un desembolso “pequeño” y para “diversificar”, dijeron fuentes conocedoras del negocio.

Jetty Extracts era considerada una de las estrellas del creciente mercado del cannabis. En 2016, cuando California decidió legalizar el consumo recreativo de marihuana -su uso médico estaba autorizado desde 1996- la firma se convirtió rápidamente en uno de los íconos del sector, gracias a que desde 2013 venía invirtiendo en el desarrollo de tecnología para sintetizar el THC. Ese compuesto psicoactivo de la marihuana es clave para la fabricación de aceites, resinas y otras formas para su consumo a través de vaporizadores eléctricos.

La compra de Jetty

La firma ganó varios premios por sus productos y rápidamente tuvo números azules, algo raro en las firmas de marihuana de California, que han debido enfrentar la feroz competencia del negocio ilegal. En 2019, en una primera ronda de inversiones captó casi US$ 4 millones.

En ese momento, Agustín Huneeus ya enfrentaba el escándalo por el pago de sobornos para asegurar el ingreso de su hija a alguna de principales universidades estadounidenses y por el que fue condenado a 5 meses de cárcel en octubre de ese año.

El caso, del que hasta se emitió una docuserie en Netflix -Operación Varsity Blues- reveló la existencia de una red de sobornos y fraudes para asegurar el ingreso de jóvenes provenientes de familias adineradas a las mejores universidades de Estados Unidos.

Huneeus Jr. fue sentenciado además al pago de US$ 100 mil, 500 horas de servicio comunitario y dos años bajo libertad vigilada, que lo dejaron fuera del negocio del vino. Su padre, Agustín Huneeus Cox, quien inició su carrera en la viña Concha y Toro y se convirtió en uno de los empresarios del vino más importantes de Chile y California, debió hacerse cargo de nuevo de los negocios en Huneeus Vintners, que los había dejado en manos de su primogénito.

En 2022, Canopy Growth apareció con una billetera generosa. Ofreció US$ 69 millones por quedarse con Jetty, en una combinación de efectivo por US$ 23 millones y acciones por otros US$ 46 millones.

Según un reporte de enero de este año, Canopy Growth tenía el 99,3% de las acciones de Canopy, pero sin derecho a voto. El 0,7%, que representaba la totalidad de las acciones comunes, estaba en poder de VCo Ventures. La operación que había dado origen a esa estructura se explicaba así en los informes en la Securities & Exchange Commission (SEC): Canopy USA había emitido un millón de acciones en favor de VCo Ventures LLC, un antiguo accionista de Jetty, en un intercambio de US$ 1 millón. “Agustín Huneeus Jr. es el gerente de VCo Ventures”, dicen los reportes.

En esos documentos se establecía una opción a favor de Canopy USA para recomprar las acciones de VCo Ventures. Mientras aquello no ocurriese, los Huneeus tenían la opción de nominar a un director en la filial estadounidense, asiento en el que nombraron al inversionista y conservacionista Robert Hambrecht. Ese derecho se mantendría siempre y cuando VCo mantenga a futuro al menos 4,4% de las acciones comunes de Canopy USA.

Canopy Growht completó ventas anuales totales, a marzo de 2022, por US$ 387 millones (520 millones de dólares canadienses), pero registró pérdidas por US$ 230 millones.

En Canopy los Huneeus tienen otro cruce: en 2016, uno de los actuales accionistas de la corporación, el grupo Constellation, le compró los vinos The Prisoner en US$ 290 millones a Huneeus Vintners LLC.

Los negocios del padre en California

Los últimos meses de 2022 y los primeros de 2023 podrían considerarse como el retorno de los Huneeus a los grandes negocios. Tras el silencio en que el grupo decidió mantenerse en el último tiempo, a fines del año pasado, fue el propio Agustín Huneeus Cox (88) quien lideró la venta y asociación de parte de su viña en el Valle de Napa a Favia, una de las firmas de alto perfil en la industria del vino de California.

De propiedad de Annie Favia-Erickson y Andy Erickson, la firma se asoció a Huneeus Vintners en un terreno que los mismos Huneeus pusieron a la venta el año pasado en la exclusiva zona de Oakville Crossroad. Se trata de un paño de unas 35 hectáreas donde sus nuevos dueños tienen planeado plantar vides y levantar una bodega. La cifra no fue revelada.

El acuerdo considera la creación de vinos en conjunto y que Huneeus Vintners ahora tenga acciones de Favia. Los primeros frutos del viñedo conjunto se destinarán a vinificaciones experimentales y ya en 2025 se producirían los nuevos mostos.

El terreno estaba en manos de los Huneeus desde 2018 y según los mismos Favia-Erickson declararon a algunos medios de California, la familia Huneeus se acercó a ellos con la idea de llevar a Favia a ese terroir.

La pareja ya conocía bien a la familia Huneeus. Erickson fue enólogo asesor de algunas marcas del grupo y además elabora vino para algunas de las etiquetas más conocidas de Napa, como To Kalon, Dalla Valle y Mayacamas.

Favia es una operación boutique en cuyo portafolio existen actualmente cuatro marcas de vinos, con un total de unas 2.000 cajas al año.

En declaraciones al diario San Francisco Chronicle, Erickson reveló que el negocio fue liderado por Huneeus padre. “Cuando hablamos con él al respecto, habló en términos de generaciones. Y eso nos hace sentir cómodos. Este acuerdo nos permite no solo expandir lo que comenzamos con Favia, sino también asegurarnos de que continúe después de nosotros”, dijo.