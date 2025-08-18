La deuda externa de Chile sigue subiendo y equivale al 80% del PIB

El FMI dice que persiste el riesgo de descontento social en Chile por las demandas insatisfechas y el deterioro de la seguridad

La deuda externa del país continúa subiendo. De acuerdo a los datos actualizados del Banco Central, esta llegó a US$ 259.996 millones en el segundo trimestre del año, lo que supone un salto de US$ 7.561 millones en relación al periodo enero-marzo 2025.

También es US$ 15.277 millones superior a lo observado en el segundo trimestre de 2024.

El nivel de la deuda externa es el más alto de la historia y equivale a un 80,5% aproximadamente del PIB total de Chile 2024.

A nivel desagregado, la deuda externa pública llegó a US$ 89.797 millones en el segundo trimestre (+3,81% vs el trimestre anterior y +12,35% en doce meses), mientras que la privada ascendió a US$ 170.199 millones (+2,56% vs el trimestre anterior y +3,27% en doce meses).

En tanto, la deuda externa de corto plazo residual totalizó US$66.655 millones, de los cuales la mayoría corresponde a compromisos de pagos de las empresas y los bancos en los próximos doce meses, dijo el emisor.