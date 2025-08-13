Deuda de EE.UU. llega a un nivel inédito y es tan grande que supera la suma del PIB de China y toda la Eurozona

A cuánto llega el nivel de la deuda de Estados Unidos. En la imagen, el presidente Donald Trump.

La deuda nacional bruta acumulada por Estados Unidos ha superado por primera vez los US$ 37 billones (millones de millones), según los últimos datos publicados por el Departamento del Tesoro estadounidense.

La deuda federal bruta, incluye US$ 29,64 billones en deuda pública y otros US$ 7,36 billones en deuda intragubernamental, lo que sitúa la proporción en torno al 123% del PIB.

“Este nivel de endeudamiento supera el PIB de China y de toda la eurozona en conjunto”, advierten desde Peterson Foundation, destacando que, en porcentaje del PIB, los niveles de deuda de EEUU son comparables a los de justo después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de encontrarse en expansión económica y en relativa paz.

De hecho, el ‘think tank’ alerta de que el ritmo de acumulación de deuda estadounidense se está acelerando y en la década actual está aumentando casi cinco veces más rápido que a principios del siglo XXI.

Estados Unidos alcanzó una deuda de US$ 36 billones en noviembre de 2024, después de superar los US$ 35 billones en julio de ese mismo año y tocar por primera vez los 34 billones de dólares en enero del año pasado.

De este modo, el país ha incrementado su deuda durante la década actual a un ritmo de US$ 1 billón cada 5 meses, más del doble de la tasa prevalente durante los últimos 25 años, reflejando parcialmente el mayor déficit en respuesta a la pandemia de Covid-19, cuando la década pasada aumentó US$ 1 billón cada 11 meses y a principios del siglo XXI a un ritmo de 24 meses.

Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, organización independiente sin ánimo de lucro para la educación sobre política fiscal, considera que el hito de los 37 billones de dólares “es otro impactante recordatorio del terrible estado de las finanzas federales”, con un desequilibrio lamentable entre ingresos y gastos, que “el Congreso sigue optando por empeorar”.

A cuánto llega el nivel de la deuda de Estados Unidos. SAUL LOEB

“En lugar de aprovechar la necesidad de aumentar el límite de deuda como una oportunidad para promulgar reformas fiscales que reduzcan la deuda, el Congreso y el presidente acaban de autorizar 4 billones de dólares adicionales en préstamos para acompañar el aumento de 5 billones de dólares del límite de deuda”, recuerda en relación con la aprobación de la ‘Gran y Hermosa Ley Fiscal’.

“Para colmo, vamos camino de gastar un billón de dólares este año solo en intereses, que son ahora la segunda partida más importante del presupuesto, superando todo el presupuesto de defensa y Medicare”, añade.

En este sentido, el Comité anticipa que la batería de aranceles recíprocos anunciada por la Administración Trump, que oscilan entre el 10% y el 41%, junto con las tarifas comerciales previamente implementadas, “generen ingresos significativos” que deberían destinarse a la reducción del déficit, no a nuevas bajadas de impuestos y gastos.