Jeannette Jara: “No veo la necesidad de correr el techo” de la deuda del PIB de 45%

La exministra del Trabajo y actual candidata presidencial, Jeannete Jara, entró en el debate de las cuentas fiscales, a raíz del preocupante aumento que ha experimentado el nivel de la deuda de Chile en los últimos años.

En el marco de sus iniciativas sobre seguridad ciudadana, la abanderada del PC y Acción Humanista dijo que deberían comprometerse recursos del Estado para, por ejemplo, mejorar los “barrios violentados”. Y si bien reconoció que el 85% (“entiendo que es un poquitito más”) del gasto está comprometido por Ley, dijo que el restante de recursos sí se puede priorizar para la seguridad pública.

Sin embargo, la exsecretaria de Estado afirmó al mismo tiempo que no estaba disponible para correr el denominado “techo de la deuda”, que actualmente está en torno al 45% del Producto Interno Bruto.

“No veo la necesidad de correr el techo. Por el contrario”, afirmó Jeannette Jara en conversación con T13 Radio, quién se apresuró a señalar que su idea tampoco es llegar a ese 45%.

“No, a mí me gustaría que el déficit fiscal siguiera disminuyendo”, agregó.

A continuación, no obstante, hizo algunos matices en esa reflexión ya que destacó que algo tan importante como el nivel de deuda mismo es la trayectoria que esta tiene.

“Lo que se evalúa por parte de las clasificadoras internacionales y por todo el mundo económico es cómo se respeta la trayectoria” para llegar a la meta fiscal, explicó.

Qué dijo Jeannette Jara sobre la deuda del Estado DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En esa línea, la candidata comunista sostuvo que la última trayectoria ajustada le pareció que es mucho más razonable que la que se había puesto al inicio del gobierno, “que era muy estricta”.

“A los países se les evalúa más por el camino para ir disminuyendo la deuda (si se respeta o no) que por la meta que se pone”, dijo la candidata.

Como reflexión final, Jeannette Jara afirmó que se debe hacer “un camino realista” sobre esa materia porque quien no puede pagar el costo de la disminución de la deuda o del déficit es la población, “y no tener barrios violentados y no tener una juventud en peligro es algo que debe ser priorizado, sin duda”.

En entrevista con Pulso, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez, había destacado precisamente la importancia de no traspasar el nivel “prudente” del 45% de la deuda en relación al PIB.

“Lo que queremos evitar es que cuando asuma un próximo gobierno diga: “¿sabe qué?, el 45% del PIB como techo del nivel de deuda me quedó corto, así que voy a fijarme un 50%“. Eso sería algo muy dañino para la credibilidad de la regla fiscal en Chile”, dijo el economista en su despedida del organismo.