Sergio Urzúa no ve oportunidades con Jeannette Jara y compara a Chile con países africanos por el estancamiento y aumento de la deuda

El economista y profesor de la Universidad de Maryland, Sergio Urzúa, abordó hoy la coyuntura chilena, marcada por el proceso electoral y el debate en torno al desempeño de la economía en medio del desafiante contexto internacional.

El doctor en Economía por la Universidad de Chicago tuvo un especial reparo con la candidatura de la ganadora de las primarias, Jeannette Jara, quien, en su opinión, no es la persona que el país necesita en este momento.

“Tengo la sensación que la oportunidad de Chile no pasa por una visión, hay que hacerlo súper claro, comunista. No veo cómo en el 2025, cómo está el planeta, con las oportunidades que tiene Chile para efecto de dar vuelta el partido...que la opción sea esa ideología me parece un poco extraño”, dijo Urzúa en T13 Radio.

En tal sentido advirtió las dificultades que ha tenido la exministra del Trabajo para rodearse de expertos y sumarse a su campaña, citando en su análisis a “mi amigo Óscar” (Landerretche).

“En general va a ser muy difícil sumarse a una campaña que tenga una línea problemática con esa ideología, va a ser difícil”, afirmó.

El economista graduado en la Universidad de Chile también expresó su asombro con lo que está sucediendo en la oposición, con el enfrentamiento entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Urzúa dijo que le parece una “campaña extraña” en el contexto de oportunidad que tiene la derecha para quedarse con el gobierno

“Uno espera que esto pase rápido y que se empiecen a focalizar en lo importante. Chile tiene desafíos gigantescos en materias sociales, económicas y que eso requiere un relato unificado”, argumentó.

Sobre la economía en general, Sergio Urzúa dijo que existe un estancamiento evidente que ya se extiende por más de una década, lo cual ha tenido un costo para las familias y que tiene el problema adicional del crimen organizado, “una industria multinacional que ha entrado con fuerza” al país.

En ese punto, el economista advirtió también del aumento que ha experimentado la deuda pública de Chile en medio de las bajas tasas de crecimiento económico de los últimos años, y comparó este comportamiento al que tienen países de África.

“Nosotros nos deberíamos comparar más bien a países africanos, y lo digo bien en serio, cuando tú miras la combinación de estancamiento económico y crecimiento de la deuda. Eso no es normal para efectos de los estándares del mundo en los últimos 10 años”, sostuvo.

Con todo, reconoció los esfuerzos del ministro Mario Marcel y la Dirección de Presupuesto para contener el alza de la deuda y mejorar la situación fiscal.

“Me parece que ha habido algún tipo de defensa, eso creo que hay que reconocerlo, si no las cosas hubiesen sido mucho peor”, sostuvo.

También destacó el proyecto de permisología aprobado en el gobierno, aunque a su juicio sigue siendo insuficiente para empujar a la economía chilena, que es el “desde”, y que se requiere avanzar de manera paralela en la modernización del Estado.

“Eso es fundamental, creo que la utilización de tecnología es fundamental. Nosotros tenemos todavía en el aparato público una lógica de contratos y de tareas que están hoy día obsoletas, y ahí hay una posibilidad de ganancia de productividad importante. Creo que (el proyecto de permisología) es un aporte, va a ser insuficiente. Chile no va a crecer al 4%, si esto se aprueba, digamos, automáticamente, crecer al 4% requiere muchísimo más trabajo”, agregó.