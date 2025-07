José de Gregorio y la administración Boric: “Fue un gobierno socialdemócrata, profundizó el sistema capitalista”

“Un Estado que ahoga”. Con estas palabras, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, describió lo que para él es uno de los grandes problemas que tiene la economía chilena y que se traduce en enormes trabas a la hora de concretar proyectos.

“Tenemos un problema complicado, y yo te digo, para mí, he llegado crecientemente a convencerme de que el problema que tenemos nosotros en la actividad económica es un Estado que ahoga. Permisología es una palabra como suave. Es un Estado que ahoga, que hoy día invertir y hacer una construcción te toma 3 veces el tiempo", sostuvo el economista.

El expresidente del Banco Central advirtió que la productividad en la construcción, por ejemplo, ha caído y que esto no se explica precisamente porque los trabajadores abandonaron el uso de maquinaria para empezar a usar palas.

“Simplemente que para poder hacer el hoyo tienes que hacer 20 cosas y si en el hoyo encontraste una flechita…”, reflexionó el economista en conversación con Money Talks.

Qué dijo José de Gregorio de Boric y el Estado Foto: Juan Farias

Aunque valoró la aprobación del proyecto de permisología, de igual modo criticó el criterio de los organismos medioambientales de la institucionalidad a la hora de evaluar iniciativas de inversión.

“Una flecha, encontrarla, y lo que puede ser eso patrimonialmente, aunque después termina en una bodega tirada, eso es tan importante para retrasar el metro 18 meses, con los millones de pasajeros que no van” a poder trasnportarse, afirmó.

José de Gregorio planteó que se deben tomar decisiones más severas en ese ámbito y que hay que poner “mucho más acountability” al funcionario público, porque, según él, se trata de cargos intermedios.

“Nosotros hemos visto ahora hace pocos días un fallo, un dictamen de la Dirección del Trabajo que cambia todas las reglas de la negociación colectiva, cambia algunas reglas, y es como un arreglo súper importante. Debería ser responsabilidad del gobierno, el ministro de Trabajo, el gobierno debería decir,’mira, yo he tomado la decisión de hacer esto’”, sostuvo.

El también exministro afirmó que él no es de los que pide achicar el tamaño del Estado, sino que más bien se inclina para que no siga creciendo más.

“Que no crezca. Que no siga ahogando”, afirmó el economista quien acusó que en muchas instituciones cargos menores pasan a ser funcionarios de planta y no los pueden remover.

Qué dijo José de Gregorio de Boric y el Estado Foto: Juan Farias

“Yo creo que hay que hacer una reforma bien importante al servicio público”, agregó.

Gobierno socialdemócrata de Boric

El decano de la FEN también abordó la coyuntura económica global, la cual ha estado marcada por la guerra comercial tras la ofensiva arancelaria de Donald Trump. Y si bien no minimizó los efectos de la arremetida del republicano en esa materia, sí reflexionó sobre lo resiliente que al final del día es la economía.

En ese punto, recordó la crisis financiera de 2008 (cuándo él era presidente del Banco Central), la Gran Depresión de 1929 y la crisis sanitaria del Covid, y cómo al final la economía global es capaz de resistir y empezar a crecer nuevamente.

Agregó que hoy se hace una política económica mucho mejor en Chile, con un banco central independiente, sistemas financieros muy bien regulados y políticas fiscales que calificó como bastante razonables.

En su reflexión, De Gregorio puso paños fríos a los efectos de la incertidumbre desatada por Trump y, siempre para defender el punto de que la economía es resiliente y que se impone, usó como ejemplo el caso chileno con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia.

“Hemos tenido el gobierno más de izquierda junto con Salvador Allende de nuestra historia...y fue un gobierno socialdemócrata, profundizó el sistema capitalista, se integró con otros países, hizo una reforma de pensiones que profundizó el sistema de capitalización individual”, afirmó el economista, destacando lo “poderoso” que es el sistema.

Sobre esa línea, afirmó que puede haber gobiernos muy extremos, pero al final siempre se van moderando.