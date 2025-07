Nicolás Eyzaguirre apoya acuerdo SQM Codelco, expresa reparos al sueldo vital y cree que Evelyn Matthei no pasa a segunda vuelta

“Todavía le estoy mirando la patente al camión”. Bromeando con estas palabras, el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, volvió a referirse al “equívoco” que provocaron sus declaraciones de apoyo a Jeannette Jara y que fueron interpretadas como un ofrecimiento para integrarse al comando de la candidata.

“Yo al comando no. Yo tengo todavía diferencias y las voy a seguir expresando. Y quién vaya al comando será una definición del PPD, no mía”, afirmó el economista en conversación con T13 Radio.

Pero fue más allá y afirmó que, aunque se lo pidiera el PPD, él no se sumaría al comando de la ganadora de las primarias del oficialismo.

“En esta etapa de vida, no estoy para estar en la política concreta, en la búsqueda del poder. No, no estoy en eso”, agregó.

En la conversación, el también exministro de Educación de Michelle Bachelet dijo que, si bien mantiene el compromiso de respaldar a Jeannette Jara, el mismo tiempo persisten las diferencias con las propuestas de la candidata del Partido Comunista.

Mejor segunda vuelta: Tohá vs Matthei

Eyzaguirre apoya a Jeannette Jara, pero cree que lo mejor hubiera sido una segunda vuelta entre Carolina Tohá y Evelyn Matthei. Pablo Vásquez R.

En ese contexto, comentó que la política debía hacer esfuerzos por converger y no plantear cuestiones demasiado diferentes; que se debían abrir espacios para los consensos y que al final del día las posturas más extremas no lo permiten.

“Yo había dicho claramente lo mismo que Ignacio Walker, que nosotros idealmente queríamos un escenario de segunda vuelta, Matthei y Tohá porque imaginábamos que en ese contexto se iban a dar coincidencias, que iban a permitir, cualquiera fuera la ganadora, poder gobernar sobre la base de un conjunto de cosas avanzadas . Fíjate todo lo que nos costó el tema de las pensiones que bueno que se resolvió”, sostuvo.

En esa línea, Eyzqguirre espera que el programa de Jeannete Jara sea más socialdemócrata “y más moderno”. Ello en relación a la propuesta de la demanda interna que postula la candidata.

El exministro de Hacienda también se mostró crítico sobre la propuesta de sueldo vital de $ 750 mil, empujada por Jeannette Jara.

“Carreta delante de los bueyes”, dijo Eyzaguirre, argumentando que esa cifra solo es posible si el crecimiento vuelve y la productividad crece.

“Eso es solo posible si tiene un refuerzo exportador exitoso, porque de lo contrario te ahogas. Y eso es solo posible si tienes acuerdos públicos, privados, que permitan, en un mundo distópico, relanzar las exportaciones”, explicó.

Codelco-SQM

Nicolás Eyzaguirre también abordó el polémico acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama, al cual se oponen tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast, candidato que sumó a Jorge Quiroz a su equipo de campaña y quien hizo un informe (encargado por el Grupo Errázuriz) que cuestiona esa alianza.

“Mal en ambos casos”, dijo Eyzaguirre, destacando la importancia de no correr riesgos y aprovechar el conocimiento del negocio que tienen tanto Codelco como SQM para explotar ahora el litio.

En esa línea, dio a entender que un proceso de licitación extendería mucho el tiempo para alcanzar los beneficios esperados.

SQM y Codelco firman acuerdo para explotar litio en el Salar de Atacama.

“Es como tomar una inversión muy riesgosa versus otra que te da una rentabilidad aceptable ahora. Yo creo que Chile no está para tomar grandes riesgos”, afirmó Eyzaguirre quién también criticó a Evelyn Matthei y sus expertos por cuestionar esta alianza.

“Yo creo que Chile, lo que tiene que hacer, es cerrar ese acuerdo y comenzar a producir litio lo antes posible y obtener las divisas que son muy necesarias”,

“Chile no está para tomar enormes riesgos de que frente...Más vale pájaro en mano que cien volando, por así decirlo. Que ahora es justamente donde necesitamos cash, como dicen. Tomar ganancia”, agregó sobre el tema.

Matthei no pasará a segunda vuelta

Matthei en Clapes UC. (Foto: Aton)

En el marco de la incertidumbre que generan los aranceles al cobre en Estados Unidos, Nicolás Eyzaguirre valoró el ofrecimiento de Evelyn Matthei de sus expertos al gobierno para analizar ese tema.

“Me parece estupendo”, afirmó

A renglón seguido, dijo que él tiene muchas coincidencias con los integrantes del equipo económico de la candidata de Chile Vamos, pero no le ve un buen futuro en las elecciones presidenciales.

“Desgraciadamente, creo que ella no va a pasar a la segunda vuelta” , afirmó.

