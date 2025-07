Nicolás Eyzaguirre no participará en el comando de Jeannette Jara: “Ha sido un tremendo equívoco”

El exministro de Hacienda y Educación, Nicolás Eyzaguirre, afirmó que no participará de la campaña de primera vuelta de Jeannette Jara. El economista aclaró su rol en la primera vuelta presidencial luego de que la candidata del Partido Comunista ganara las elecciones del oficialismo.

“La verdad es que esto ha sido un tremendo equívoco, porque yo no he sido invitado al comando y yo tampoco estoy disponible para integrarme. Por tanto, esto es un equívoco completo”, dijo el economista en radio Cooperativa.

Junto con recordar que tenía diferencias con algunas propuestas de la ganadora de las primarias oficialistas, Eyzaguirre aclaró que él estaría disponible para entregar opiniones.

“Pero tal cosa, como integrarla al comando, primero no corresponde, primero porque la propia Jeannette explicó que está recién formando el comando”, sostuvo el economista en una declaración que dio en el programa “El Primer Café”, de radio Cooperativa.

El viernes pasado, el exministro de Hacienda de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet II, Nicolás Eyzaguirre, afirmó que tras la derrota de la candidata de la Social Democracia, Carolina Tohá, en las primarias del oficialismo, votará por Jara en las elecciones presidenciales.

Nicolás Eyzaguirre no participará en comando de Jeannette Jara. MARIO TELLEZ

“Claro que voy a votar por Jara, pero voy a contribuir absolutamente a que el programa de Jara sea un programa que, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la reforma política, nos dé sostenibilidad y gobernabilidad como país”, dijo en el programa El Primer Café de Radio Cooperativa.

Estas declaraciones no cayeron demasiado bien en su tienda política, el PPD.

Justo sobre ese punto, Eyzaguirre afirmó que, si efectivamente hay una integración partidista con la campaña y el comando de la candidata del PC, “será mi partido, el Partido por la Democracia, el que definirá cómo se integra a ese comando y no yo”.

Finalmente, en un tercer punto de su explicación de por qué no participará en el comando de Jeannette Jara, el panelista de Cooperativa apeló a motivos personales.

“Estoy en una etapa en la vida en que estoy en una cosa más académica, más de buscar consenso y no quiero tener una aproximación de ese tipo, por tanto, esto es todo un equívoco grande”, afirmó.

Comunicación con Jeannette Jara

Las declaraciones iniciales de Eyzaguirre cayeron bien en la propia candidata, quien públicamente le dio la bienvenida y comunicó que estaba en su agenda llamarlo para oficializar su ingreso.

“Me parece muy bienvenida la opinión de Nicolás Eizaguirre. Creo que es un hombre de amplia experiencia y va a ser un muy buen aporte en el comando“, dijo la vencedora.

Sin embargo, Eyzaguirre dijo que llamó a la candidata para darle las explicaciones correspondientes y que esta le había agradecido sus palabras toda vez que él había manifestado reparo con alguna de sus ideas.

“Pero honré la idea de que hay que apoyar a la candidata ganadora. Me imagino que por eso salió mi nombre; pero ella no ha formado el comando, así que difícilmente podía haberme convocado y claramente me expresó que no era ese el caso, que había sido sobrentendido”, sostuvo el exjefe de la billetera fiscal.

Finalmente, destacó el espíritu de su ofrecimiento a Jeannette Jara respecto a que él estaba por ayudar y, en general, “por plantear temas que busque la unidad nacional”.