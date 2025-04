Está desde hace tres años en SQM, desde noviembre integra un grupo asesor de Empresas SB, de la familia Yarur, entrará al directorio de Enel Chile y postula a la mesa de la Asociación Chilena de Seguridad. Gina Ocqueteau Tacchini ha desarrollado a destiempo una vertiginosa carrera en altas cúpulas empresariales: de profesión enfermera, de la Universidad de Chile, con diplomados y máster en productividad, marketing y gobierno corporativo, trabajó por 32 años en la ACHS y al salir, en 2015, cofundó Crosscheck, una empresa dedicada a la gestión de riesgos y emergencias para empresas.

Su estreno en una empresa del Ipsa ocurrió en abril de 2022, cuando ingresó al directorio de SQM, invitada por el grupo Pampa Calichera, el vehículo de inversión de Julio Ponce Lerou, a quien conoció antes por la afición de uno de sus hijos a la equitación, el mismo pasatiempo del expresidente de SQM. Para llegar a la minera participó en un proceso liderado por la head hunter Humanitas, consultora que entrevistó a otras ejecutivas de empresa. En SQM lleva tres años y su último período concluye, si no se adelanta una elección de directorio, en 2027.

Hoy es la única mujer de un directorio de ocho integrantes, presidido por el abogado Gonzalo Guerrero. Junto a ella, Pampa Calichera nomina al exministro Hernán Büchi y al vicepresidente, Patricio Contesse. “A lo largo de su carrera profesional, ha acumulado una amplia experiencia en gestión de riesgos, seguridad y ciberseguridad”, resalta su perfil en la memoria 2023 de SQM. Quienes la conocen destacan su capacidad de trabajo, su entusiasmo y su dedicación. En 2023, recibió en SQM, donde también integra el comité de directores, una dieta de US$ 841.093. Y es también directora de una de las filiales más relevantes: SQM Salar, la que opera el yacimiento más grande del mundo, el salar de Atacama, y el principal negocio: el litio.

La vitrina de SQM ha abierto a Ocqueteau otras importantes puertas empresariales. Desde noviembre, participa en un consejo asesor de Empresas SB, el holding de la familia Yarur que controla la cadena de farmacias SalcoBrand. Es un grupo de asesores que integra junto al exministro de Salud, Enrique Paris, director médico de Clínica Meds, y el director de empresas y también ex ministro, Laurence Golborne.

Pero a SQM sumará otra empresa Ipsa: Enel Chile, la matriz local de los negocios de generación y distribución eléctrica. El grupo controlador propuso para su mesa a Ocqueteau como directora independiente, en reemplazo del exembajador Pablo Cabrera. La mesa de siete integrantes es presidida hoy por Marcelo Castillo, un profesional de bajo perfil que ha hecho carrera en el grupo y que reside más en Europa que en Chile, país al que viene una semana al mes. Por ello, desde comienzos de año que la empresa de head hunting Korn Ferry contactó a profesionales locales para buscar alguien para ese puesto. Una de las contactadas por Korn Ferry fue Gina Ocqueteau, la que podría asumir esa posición una vez que se elija el directorio el 28 de abril próximo y la mesa designe a la presidencia, dicen personas que han seguido esa sucesión. Quienes han compartido con ella dicen que tiene habilidades sociales y buenas redes de contacto, pero que no tiene un alto perfil empresarial en asuntos técnicos. Como mentora ha reconocido a la expresidente de la Asociación de Emprendedores,Asech, Alejandra Mustakis.

Los italianos postulan a la mesa a otra independiente -María Teresa Vial, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, que ya estaba en la firma- y a tres ejecutivos del grupo. Rodolfo Avogadro, Salvatore Bernabei y Valentina de Cesare. El séptimo director lo eligen las AFP: Pablo Cruz, también director de Inversiones Juan Yarur.

La nueva directora de Enel ya ha estado asesorando al grupo italiano. Ocqueteau acompañó a altos ejecutivos de Enel a una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el mediodía del 26 de febrero: justo al día siguiente del apagón que dejó todo el país a oscuras. La cita había sido solicitada con antelación y Ocqueteau acompañó al número 1 de Enel en Chile, Giuseppe Turchiarelli.

La enfermera, que cumplió 60 años el 19 de septiembre pasado y tiene tres hijos -Lukas, Nicola y Hans Buckel Ocqueteau-, está en la mesa directiva de al menos otras cinco organizaciones: Fundación País Digital, Fundación Imagen Chile, UDD Ventures, Fundación Chilena del Pacífico y la Cámara de Comercio de Asia.

Es hija de un ingeniero civil de la Universidad Católica que fue director de Obras Aeroportuarias en el gobierno de Salvador Allende, entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973: Julian Ocqueteau, hoy de 87 años, descendiente de franceses. Y es hija de Gina Tacchini, descendiente de italianos. Por lo mismo, la chilena está tramitando pasaporte italiano. Otra cosa que la unirá con el grupo Enel.

El regreso a la ACHS

Ocqueteau está también intentando ingresar otro directorio: la mesa de la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, donde trabajó entre 1983 y 2015 y tuvo diversos cargos en sus tres décadas en la empresa, como enfermera regional en Arica, directora de atención primaria; directora comercial y de marketing; directora de relaciones institucionales; gerente de marketing; y gerente de fidelización, su último cargo, de 2013 a 2015.

La mesa de ocho integrantes tiene cuatro directores electos por las empresas socias y otros cuatro en representación de los trabajadores. Ahí, por el primer grupo, están el ex Telefónica Claudio Muñoz, el ex CEO de Sodimac Sandro Solari y el ex Copec Lorenzo Gazmuri. Y Paz Ovalle, cuyo período termina este año. La renovación de ese cargo se realiza en junio, pero desde la próxima semana las empresas podrán comenzar a votar en línea. Esta semana, Ocqueteau presentó los patrocinios necesarios de tres empresas: SQM, Medular y Lucas Blandford. Y sumó el respaldo del holding Agrosuper.

Si logra entrar, Ocqueteau tendría un objetivo aun mayor: la presidencia de la ACHS, el puesto que hoy deja Ovalle y que debe ser ocupado por un director electo por las empresa socias. La inscripción de candidaturas vence este domingo.