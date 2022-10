La industria eléctrica en pleno participó en mesa público-privada por insolvencias de generadoras renovables

Concurrida estuvo la primera sesión de la Mesa Público-Privada de Mercado de Corto Plazo convocada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), a raíz de las declaraciones de incapacidad de pago de las empresas de generación María Elena Solar S.A. e Ibereólica Cabo Leones II, insolvencias que alertaron al sector eléctrico.

Además de las autoridades del Ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y el Coordinador Eléctrico Nacional, llegaron once asociaciones gremiales de la industria energética: Generadoras de Chile, Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Empresas Eléctricas, Asociación de Clientes Eléctricos no Regulados (Acenor), Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN), la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel), la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), GPM A.G., la Asociación de Concentración Solar de Potencia (ACSP) y Transmisoras de Chile. También estuvo el Consejo Minero, que representa a los grandes clientes del rubro; y Cigre Chile, una comunidad global de expertos en sistemas de potencia.

Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera, valoró la diversidad y transversalidad del encuentro. Su posición fue priorizar medidas de corto plazo, con mirada sistémica de largo plazo: “Se requiere de un trabajo conjunto con el gobierno para entregar propuestas con plazos de ejecución y responsabilidades asignadas en distintas instituciones e instrumentos”. Dijo que en la reunión se comentó que más allá de la responsabilidad de las empresas que han solicitado suspender sus contratos de suministro, existen causas de origen sistémico que afectan al segmento de generación y de transmisión en su conjunto. Y que bajo el escenario de suspensión de contratos, se advierten riesgos para el proceso de descarbonización, pues se conjugan varias condiciones exógenas y otras endógenas del sistema.

En general, los privados echaron de menos al ministro de Energía, Diego Pardow, representado por el subsecretario Julio Maturana, quien, según el comunicado de la CNE, apuntó el compromiso de la cartera y los otros organismos relacionados para llevar adelante las conversaciones en torno a la situación de empresas suministradoras que han declarado la imposibilidad de pagar sus obligaciones.

La reunión fue conducida por Marco Antonio Mancilla, recién confirmado en el cargo de Secretario Ejecutivo de la CNE, estuvo acompañado de su equipo técnico. Mancilla explicó luego que el objetivo de esta instancia será “analizar las causas particulares y sistémicas que estarían influyendo en esta situación, para decidir los pasos a seguir en el corto, mediano y largo plazo, razón por la cual en este primer encuentro se escuchó y recogió la visión que tienen los diversos actores del Sistema Eléctrico Nacional, respecto del quiebre en la cadena de pagos, con el propósito de tener mayores elementos de juicio para la toma de decisiones”.

La CNE expuso a los asistentes el contexto de las condiciones actuales de operación del sistema eléctrico que habrían influido en la situación financiera que afecta a ciertas generadoras y mostró un cuadro con las siete empresas que presentaban “disconformidades” (montos impagos) al 6 de octubre, haciendo la salvedad de que no necesariamente caerán en incapacidad de pago y descartando que la situación de las dos que dejaron de servir sus contratos se replique. En la industria, sin embargo, creen que al menos dos o tres más empresas que se adjudicaron contratos regulados a muy bajo precio pedirán la ejecución de sus garantías.

“Lo importante es que esta mesa busque una solución el cumplimiento de estos contratos y no para analizar el mercado de corto plazo en general; porque este mercado está sobre diagnosticado. Queremos que la CNE y la SEC apliquen la ley y si hay generadores que no pueden cumplir, que las distribuidoras inicien un proceso de cumplimiento forzado y, en última instancia, que se solicite la quiebra”, dijo un dirigente gremial. Una visión coincidente tuvo otro, quien enfatizó: “No puede ser que a algunos suministradores les salga más conveniente abandonar sus contratos y pedir al Coordinador que los saque de los balances y ejecute las garantías, y apostar a que los reintegren después. Ese vacío regulatorio vamos a tratarlo en esta mesa. Una línea de acción debe ser hacerse cargo de esta anomalía que se produce en el mercado con las dos empresas que a la fecha han botado contratos, pero no han declarado su quiebra”.

Uno de los asistentes comentó: “Esperamos que el ministro mandatara a la CNE, al Coordinador y a la SEC para que entreguen sus diagnósticos y busquen soluciones rápidas. Ojalá no tire la pelota al corner de la CNE y se desentienda de esta situación”.

“Nos pareció que esta es una instancia para descomprimir el ambiente y mostrar que están abordando la problemática, apuntando a todos los actores relevantes del sistema eléctrico para que se muestre que se están tomando acciones no solo para frenar el abandono de los contratos, sino para hacer que se cobren las garantías y hacer frente en el corto plazo a una agenda de revisión de la regulación eléctrica. Pero plantean que este es un problema acotado y bajo control, lo que no está tan claro”, agregó el gerente de una asociación.

Las reuniones seguirán los jueves de cada semana hasta que todos los gremios interesados completen sus exposiciones de 20 minutos, a las que sucederán las de la CNE, la SEN y el Coordinador.