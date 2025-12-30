SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre

    El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó un alza de la desocupación y un enfriamiento en la creación de nuevos puestos de trabajo.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    El mercado laboral no logra levantar cabeza. En el trimestre septiembre-noviembre la tasa de desocupación subió 0,2 punto porcentual anual situándose en 8,4%.

    De acuerdo a la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el incremento de los desempleados se debe al alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%), es decir, hubo una mayor cantidad de personas buscando empleo de la que la economía pudo generar.

    Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,0%, incididas por quienes se encontraban cesantes (2,8%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,2%).

    En materia de creación de empleo, hubo una desaceleración. En el trimestre septiembre- noviembre se crearon 115.624 nuevas plazas laborales, lo que se traduce en un alza de 1,25%, siendo la menor alza anual desde el trimestre mayo-julio.

    Qué dicen los economistas y expertos del desempleo. (null)

    En ese contexto, los expertos no ocultaron su inquietud por la situación del mercado laboral que no parece ir de la mano con el mejor desempeño de la economía.

    Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma

    “Lo informado hoy es sin duda una noticia negativa, puesto que muestra un mercado laboral no solo no crece, sino que más aún retrocede en el margen. Se aprecia una tasa de desempleo que crece en doce meses, la cual en la región metropolitana está prácticamente en el 9% , y en donde mantenemos cerca de ochocientas sesenta mil personas sin un trabajo. A eso le podemos sumar los altos niveles de informalidad, que la creación de empleo en general no es de empleo formal del sector privado. También, tenemos un desempleo ilustrado, con temas de subempleo. Así, el cuadro que se configura es de un paciente que está muy enfermo, del cual cuesta todavía poder obtener signos positivos.

    Con esto, se ven situaciones preocupantes, sobre todo en el sector construcción, que es un sector que está particularmente rezagado en lo que es la economía, pero que probablemente debiera tender a reaccionar más favorablemente en la medida que seamos capaces de dinamizar esta área, facilitando todo lo que son los permisos sectoriales, que tanto han captado la atención durante el último tiempo.

    Es probable que el desempleo para este año cierre en torno a 8,4% .Por esto es importante saber cuál será la agenda que se presente en el contexto de la nueva administración, para ver qué políticas van a implementarse con el objetivo de dinamizar la demanda por trabajo, que está bastante alicaída"

    Benjamín Villena, académico del Instituto de Políticas Económicas (IPE) de la Universidad Andrés Bello:

    El mercado laboral muestra un desempeño débil como en los meses anteriores. Al sorpresivo aumento de la tasa de desempleo en el trimestre sept-nov 2025 respecto del mismo periodo del año anterior, se suma el aumento de los ocupados (+1.2%), que se desglosa en un importante incremento del empleo informal (+6.2%), especialmente alto en el caso de mujeres, al igual que lo es su caída del desempleo.

    Para los hombres, la tasa de desocupación aumenta y el empleo crece, pero a una tasa inferior que a la de las mujeres. Finalmente, la tasa SU3 combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, llegó a un 16.4%.

    El escenario es consistente con una actividad económica bastante estancada y una cierta precarización del empleo, pero es incierto si estas tendencias se consolidarán en los próximos meses.

    David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC

    El economista mantuvo su preocupación sobre la situación del empleo en Chile. Ante este contexto, Bravo descartó hablar de una normalización de la economía con la situación que vive la situación laboral en Chile. Un mensaje que destacan desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric a modo de balance de su gestión.

    Llevamos 35 meses con tasas (de desempleo) sobre el 8%, lo que ha sido una constante. Una tasa que no podemos pensar que es algo normal. Se ha hablado de que se ha normalizado la economía (...) salvo que aceptemos que nos vamos a quedar con una tasa que definitivamente es anormalmente alta, creo que no corresponde”, dijo Bravo en entrevista con radio Infinita.

    Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis Terrae y ex director de SENCE

    Para el experto, “el panorama no tiene grandes cambios”, dado que el desempleo se mantiene en un 8,4% y la desocupación femenina en casi un 9%.

    El economista enfatiza que, al no variar las cifras, “las urgencias también” se mantienen vigentes. Para enfrentar esto, propone políticas públicas pro empleo, destacando la necesidad de “bajar el impuesto corporativo” y “mejorar el subsidio a la capacitación vía franquicia tributaria”, argumentando que en la actualidad “se subsidia más la capacitación de menor costo y seguramente de menor calidad”.

    Finalmente, sugiere fortalecer los subsidios para jóvenes y mujeres, señalando que el financiamiento “puede salir de instituciones como el INJUV”.

    Más sobre:DesempleoEmpleoTrabajoDesocupación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Canciller afirma que están evaluando situación de Pakarati y reconoce que conocieron tardíamente su polémica entrevista

    Con inédita base policial en Viña del Mar, gobierno comienza a operar el Plan Verano Seguro 2026

    Gobierno expresa “dudas razonables” hacia informe de Contraloría que detecta fallas en el Sistema de Admisión Escolar

    Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años

    Lo más leído

    1.
    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    2.
    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    3.
    Flujo de pasajeros por Aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    Flujo de pasajeros por Aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    4.
    Superintendencia de Pensiones publica en consulta propuesta de régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    Superintendencia de Pensiones publica en consulta propuesta de régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    5.
    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”

    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast
    Chile

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Canciller afirma que están evaluando situación de Pakarati y reconoce que conocieron tardíamente su polémica entrevista

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre
    Negocios

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre

    Antonio Cantó deja la gerencia general de Bupa tras casi cinco años y en su reemplazo llega Rafael Córdova

    Flujo de pasajeros por Aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos
    Tendencias

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B
    El Deportivo

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Una nueva chance para Brayan Cortés en el extranjero: vuelve a dejar Colo Colo y parte a Argentinos Juniors

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza
    Mundo

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana