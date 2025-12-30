La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre

El mercado laboral no logra levantar cabeza. En el trimestre septiembre-noviembre la tasa de desocupación subió 0,2 punto porcentual anual situándose en 8,4%.

De acuerdo a la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el incremento de los desempleados se debe al alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%), es decir, hubo una mayor cantidad de personas buscando empleo de la que la economía pudo generar.

Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,0%, incididas por quienes se encontraban cesantes (2,8%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,2%).

En materia de creación de empleo, hubo una desaceleración. En el trimestre septiembre- noviembre se crearon 115.624 nuevas plazas laborales, lo que se traduce en un alza de 1,25%, siendo la menor alza anual desde el trimestre mayo-julio.

Qué dicen los economistas y expertos del desempleo. (null)

En ese contexto, los expertos no ocultaron su inquietud por la situación del mercado laboral que no parece ir de la mano con el mejor desempeño de la economía.

Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma

“Lo informado hoy es sin duda una noticia negativa, puesto que muestra un mercado laboral no solo no crece, sino que más aún retrocede en el margen. Se aprecia una tasa de desempleo que crece en doce meses, la cual en la región metropolitana está prácticamente en el 9% , y en donde mantenemos cerca de ochocientas sesenta mil personas sin un trabajo. A eso le podemos sumar los altos niveles de informalidad, que la creación de empleo en general no es de empleo formal del sector privado. También, tenemos un desempleo ilustrado, con temas de subempleo. Así, el cuadro que se configura es de un paciente que está muy enfermo, del cual cuesta todavía poder obtener signos positivos.

Con esto, se ven situaciones preocupantes, sobre todo en el sector construcción, que es un sector que está particularmente rezagado en lo que es la economía, pero que probablemente debiera tender a reaccionar más favorablemente en la medida que seamos capaces de dinamizar esta área, facilitando todo lo que son los permisos sectoriales, que tanto han captado la atención durante el último tiempo.

Es probable que el desempleo para este año cierre en torno a 8,4% .Por esto es importante saber cuál será la agenda que se presente en el contexto de la nueva administración, para ver qué políticas van a implementarse con el objetivo de dinamizar la demanda por trabajo, que está bastante alicaída"

Benjamín Villena, académico del Instituto de Políticas Económicas (IPE) de la Universidad Andrés Bello:

El mercado laboral muestra un desempeño débil como en los meses anteriores. Al sorpresivo aumento de la tasa de desempleo en el trimestre sept-nov 2025 respecto del mismo periodo del año anterior, se suma el aumento de los ocupados (+1.2%), que se desglosa en un importante incremento del empleo informal (+6.2%), especialmente alto en el caso de mujeres, al igual que lo es su caída del desempleo.

Para los hombres, la tasa de desocupación aumenta y el empleo crece, pero a una tasa inferior que a la de las mujeres. Finalmente, la tasa SU3 combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, llegó a un 16.4%.

El escenario es consistente con una actividad económica bastante estancada y una cierta precarización del empleo, pero es incierto si estas tendencias se consolidarán en los próximos meses.

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC

El economista mantuvo su preocupación sobre la situación del empleo en Chile. Ante este contexto, Bravo descartó hablar de una normalización de la economía con la situación que vive la situación laboral en Chile. Un mensaje que destacan desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric a modo de balance de su gestión.

“Llevamos 35 meses con tasas (de desempleo) sobre el 8%, lo que ha sido una constante. Una tasa que no podemos pensar que es algo normal. Se ha hablado de que se ha normalizado la economía (...) salvo que aceptemos que nos vamos a quedar con una tasa que definitivamente es anormalmente alta, creo que no corresponde”, dijo Bravo en entrevista con radio Infinita.

Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis Terrae y ex director de SENCE

Para el experto, “el panorama no tiene grandes cambios”, dado que el desempleo se mantiene en un 8,4% y la desocupación femenina en casi un 9%.

El economista enfatiza que, al no variar las cifras, “las urgencias también” se mantienen vigentes. Para enfrentar esto, propone políticas públicas pro empleo, destacando la necesidad de “bajar el impuesto corporativo” y “mejorar el subsidio a la capacitación vía franquicia tributaria”, argumentando que en la actualidad “se subsidia más la capacitación de menor costo y seguramente de menor calidad”.

Finalmente, sugiere fortalecer los subsidios para jóvenes y mujeres, señalando que el financiamiento “puede salir de instituciones como el INJUV”.