La inversión de Mall Plaza con la que lanzó el “Callejón Asiático” en Los Dominicos

Mallplaza Los Dominicos está cumpliendo 8 años desde que comenzó a operar. Ahora, la empresa ligada a Falabella, busca consolidar este activos como el principal destino de entretención familiar en el sector oriente de la capital, con una inversión total de US$3,8 millones. Al cierre del primer semestre, restaba por invertir US$1,3 millones.

Este mall cuenta con un total de 95.699 metros cuadrados de superficie, y en el tercer trimestre transformó un total de 3.000 metros cuadrados, equivalentes a 11 canchas de tenis, para generar nuevas propuestas de retail, gastronomía y servicios.

Uno de los hitos más emblemáticos de esta transformación es el Callejón Asiático, inaugurado recientemente en el tercer nivel del centro urbano, el cual fue considerado en la inversión de US$1,3 millones. Allí llegaron distintas propuestas gastronómicas como Koychi, Panini, Frikiado, Shibuya, Toois, Gangnam, Fukumuchi y Snack Koreano.

“A modo de referencia del éxito que está teniendo esta nueva propuesta, es que Koychi reportó que está sucursal se convirtió en la más exitosa en ventas de toda la cadena en apenas 10 días, dando cuenta del interés creciente del público chileno por la cultura y la gastronomía coreana”, destacó la compañía.

“El Callejón Asiático está pensado para conectar con nuevas generaciones y un público transversal que busca experiencias temáticas, cultura pop y gastronomía diferenciadora. Ya hemos visto una alta respuesta del público, como lo demuestra el desempeño de marcas como Koychi. Y esto es solo el comienzo: vienen nuevas aperturas que seguirán fortaleciendo la propuesta de entretención familiar en Mallplaza Los Dominicos”, dijo el gerente comercial de Mallplaza en Chile, Alfredo Camponovo.

ManuelHerrera

En las próximas semanas, el Callejón Asiático sumará nuevas experiencias como un karaoke temático, el espacio de entretenimiento Turistik, y Sakura Café, entre otras propuestas, ampliando aún más su oferta.

La transformación del espacio también considera un zona de retail, donde ya se instalaron marcas internacionales como H&M, Mango, Levi’s y Skechers, junto a una propuesta deportiva que incluye Puma, Adidas, The Line, Lippi y Haka Honu, entre otras. Además, han incorporado nuevas propuestas de entretenimiento como Kboing (juegos para niños), Scape Room (Salas de escape), Goolfly (golf) y GoJump (parque de trampolines).

“Esta apertura es parte del plan de crecimiento de la compañía, que contempla transformaciones por US$ 315 millones en la Región Andina, y refleja cómo Mallplaza materializa su estrategia de renovar y diversificar sus activos para responder a las nuevas necesidades de las familias”, explicó la compañía.