SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La japonesa Sony delega su línea de televisores y audio para el hogar a la china TCL

    Sony y TLC firmaron su intención de una alianza para que la china sea la protagonista del negocio de entretenimiento del hogar de la japonesa.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Sony Corporation y TCL Electronics Holdings Limited formalizaron su intención para que la china TCL sea la protagonista del negocio de televisores y audio de la japonesa.

    Ambas empresas acordaron un memorando de entendimiento para confirmar su intención de establecer una empresa conjunta que asumirá el negocio de entretenimiento en el hogar de Sony, con una participación de TCL del 51% y Sony del 49%.

    “La empresa conjunta operará a nivel mundial y se encargará de todo el proceso, desde el desarrollo y el diseño de productos hasta la fabricación, las ventas, la logística y la atención al cliente, incluyendo televisores y equipos de audio para el hogar”, detalló la filial de Sony Group Corporation en un comunicado.

    Se espera que el acuerdo entre Sony y TCL se cierre a finales de marzo de 2026. “Sujeto a la firma de los acuerdos definitivos, las aprobaciones regulatorias pertinentes y otras condiciones, se espera que la nueva compañía inicie sus operaciones en abril de 2027″, detalló.

    Respecto a la sinergia de ambas empresas, Sony pondrá a disposición “la tecnología de imagen y audio de alta calidad de Sony, cultivada a lo largo de los años, el valor de marca y la experiencia operativa, incluyendo la gestión de la cadena de suministro”.

    Mientras que, TCL ofrecerá “la avanzada tecnología de pantalla de TCL, sus ventajas a escala global, su presencia industrial, la rentabilidad integral y la solidez de su cadena de suministro vertical”.

    De cara al cliente, el producto comercializado será bajo las marcas de “Sony” y “BRAVIA™”.

    “Nos complace haber llegado a este acuerdo con TCL para una colaboración estratégica. Al combinar la experiencia de ambas compañías, buscamos crear un nuevo valor para nuestros clientes en el sector del entretenimiento en el hogar, ofreciendo experiencias audiovisuales aún más cautivadoras a clientes de todo el mundo”, dijo Kimio Maki, director representante, presidente y director ejecutivo de Sony Corporation.

    Mientras que, DU Juan, presidente de TCL Electronics Holdings Limited, comentó: “Mediante la complementariedad estratégica de negocios, el intercambio de tecnología y conocimientos, y la integración operativa, esperamos elevar el valor de nuestra marca, alcanzar una mayor escala y optimizar la cadena de suministro para ofrecer productos y servicios superiores a nuestros clientes”.

    La filial Sony Corporation, además de la línea de entretenimiento del hogar, tiene las líneas de fotografía, transmisión en vivo, entretenimiento deportivo, de celulares, para la creación de contenidos, soluciones tecnológicas para las empresas y la de entretenimiento personal, donde destacan los productos de audio.

    Más sobre:NegociosTCLSony

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcalde de Penco critica al gobierno: “La gente que toma las decisiones está en su casa calentita y se está quemando todo”

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales arrasan 207% más territorio que el año pasado

    Juicio podría partir mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Corte de Santiago declara inadmisible segundo recurso de Sichel por concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional

    Caso de trauma ocular del 18-O: tribunal condena al Fisco a pagar $20 millones por actuar desproporcional de Carabineros

    Lo más leído

    1.
    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    2.
    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    3.
    Incendios ponen más presión a las arcas fiscales 2026 y enredan discusión sobre el reajuste

    Incendios ponen más presión a las arcas fiscales 2026 y enredan discusión sobre el reajuste

    4.
    Santander Chile emite bono en EE.UU. con resultado histórico y estima que “spreads particularmente comprimidos” se mantendrían

    Santander Chile emite bono en EE.UU. con resultado histórico y estima que “spreads particularmente comprimidos” se mantendrían

    5.
    Los detalles de Centro Puntamar, el proyecto de Urenda, Said y Bolocco en Hotel Punta Piqueros

    Los detalles de Centro Puntamar, el proyecto de Urenda, Said y Bolocco en Hotel Punta Piqueros

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Bancada PS desafía a Ossandón y ratifica apoyo a secretario del Senado
    Chile

    Bancada PS desafía a Ossandón y ratifica apoyo a secretario del Senado

    Juicio podría partir mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Corte de Santiago declara inadmisible segundo recurso de Sichel por concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario
    Negocios

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario

    Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas

    Andes Copper anuncia salida de Santiago Montt y se confirma su entrada al Ministerio de Minería de Kast

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030
    El Deportivo

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026
    Cultura y entretención

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    “No existen ambigüedades ni fracturas”: el futuro de Quilapayún tras el alejamiento de Eduardo Carrasco de Chile

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”
    Mundo

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?