La japonesa Sony delega su línea de televisores y audio para el hogar a la china TCL

Sony Corporation y TCL Electronics Holdings Limited formalizaron su intención para que la china TCL sea la protagonista del negocio de televisores y audio de la japonesa.

Ambas empresas acordaron un memorando de entendimiento para confirmar su intención de establecer una empresa conjunta que asumirá el negocio de entretenimiento en el hogar de Sony, con una participación de TCL del 51% y Sony del 49%.

“La empresa conjunta operará a nivel mundial y se encargará de todo el proceso, desde el desarrollo y el diseño de productos hasta la fabricación, las ventas, la logística y la atención al cliente, incluyendo televisores y equipos de audio para el hogar”, detalló la filial de Sony Group Corporation en un comunicado.

Se espera que el acuerdo entre Sony y TCL se cierre a finales de marzo de 2026. “Sujeto a la firma de los acuerdos definitivos, las aprobaciones regulatorias pertinentes y otras condiciones, se espera que la nueva compañía inicie sus operaciones en abril de 2027″, detalló.

Respecto a la sinergia de ambas empresas, Sony pondrá a disposición “la tecnología de imagen y audio de alta calidad de Sony, cultivada a lo largo de los años, el valor de marca y la experiencia operativa, incluyendo la gestión de la cadena de suministro”.

Mientras que, TCL ofrecerá “la avanzada tecnología de pantalla de TCL, sus ventajas a escala global, su presencia industrial, la rentabilidad integral y la solidez de su cadena de suministro vertical”.

De cara al cliente, el producto comercializado será bajo las marcas de “Sony” y “BRAVIA™”.

“Nos complace haber llegado a este acuerdo con TCL para una colaboración estratégica. Al combinar la experiencia de ambas compañías, buscamos crear un nuevo valor para nuestros clientes en el sector del entretenimiento en el hogar, ofreciendo experiencias audiovisuales aún más cautivadoras a clientes de todo el mundo”, dijo Kimio Maki, director representante, presidente y director ejecutivo de Sony Corporation.

Mientras que, DU Juan, presidente de TCL Electronics Holdings Limited, comentó: “Mediante la complementariedad estratégica de negocios, el intercambio de tecnología y conocimientos, y la integración operativa, esperamos elevar el valor de nuestra marca, alcanzar una mayor escala y optimizar la cadena de suministro para ofrecer productos y servicios superiores a nuestros clientes”.

La filial Sony Corporation, además de la línea de entretenimiento del hogar, tiene las líneas de fotografía, transmisión en vivo, entretenimiento deportivo, de celulares, para la creación de contenidos, soluciones tecnológicas para las empresas y la de entretenimiento personal, donde destacan los productos de audio.