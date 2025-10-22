SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial

Meta está eliminando aproximadamente 600 puestos de los varios miles de roles dentro del laboratorio de superinteligencia de la firma ligada a Mark Zuckerberg.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Dado Ruvic

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram está eliminando puestos de trabajo relacionados con el área de inteligencia artificial (IA). Según informó Axios, Meta está eliminando cerca de 600 trabajos de su unidad del laboratorio de superinteligencia de la firma.

“Al reducir el tamaño de nuestro equipo, se requerirán menos conversaciones para tomar una decisión, y cada persona tendrá mayor capacidad de carga y mayor alcance e impacto”, escribió el director de inteligencia artificial de Meta, Alexandr Wang, en el memorando citado por el medio.

Mientras que, en declaraciones consignadas por Reuters, la firma detalló que los recortes de empleos afectarán a la unidad de Investigación de Inteligencia Artificial de Facebook (FAIR), así como a los equipos centrados en la IA relacionada con productos y la infraestructura de IA, dijo la compañía.

Dado Ruvic

Los despidos buscaban hacer frente al diagnóstico de que la operación estaba siendo muy burocrática y se buscaba con estos despidos hacerla más ágil.

Sin embargo, el documento citado, también buscaba que las personas despedidas pudieran llegar a otros lados de Meta. “Este es un grupo de personas talentosas y necesitamos sus habilidades en otras partes de la empresa”, dijo Wang.

Por su lado, el recién formado Laboratorio TBD, que incluye “unas pocas docenas” de investigadores e ingenieros que desarrollan los modelos de base de próxima generación de Meta, no se verá afectado, aseguró Reuters. De hecho, Axios informó que seguían contratando en la materia.

Mark Zuckerberg

La firma ligada a Mark Zuckerberg fue una de las primeras grandes firmas en apostar por el desarrollo de la IA y tecnologías del futuro, pero teniendo avances y retrocesos en la materia. Uno de los casos más recordados es su puesta por crear un universo digital llamado el Metaverso.

En lo reciente, según resalta Reuters, Meta cerró el martes un acuerdo de financiación de US$ 27 mil millones con Blue Owl Capital, el mayor acuerdo de capital privado de la historia de la compañía, para financiar su mayor proyecto de centro de datos.

“Algunos analistas dijeron que el acuerdo permitirá a Meta lograr sus enormes ambiciones en materia de inteligencia artificial al trasladar gran parte del costo inicial y el riesgo al capital externo, mientras conserva una participación de propiedad más pequeña en el proyecto”, dijo la agencia en una nota.

Mientras que CNBC, resaltó que, en junio de este año, Zuckerberg se había sentido frustrado con el progreso de Meta en inteligencia artificial, especialmente después de que el lanzamiento de sus modelos Llama 4 en abril recibiera una respuesta tibia de los desarrolladores.

Más sobre:NegociosEmpleoMetaFacebookIAWhatsApp

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños

Caso Nabila Rifo: Corte de Coyhaique acoge recurso del SernamEG y ordena el reingreso de Mauricio Ortega a la cárcel

Jornadas de Reflexión 2025 de la Corte Suprema se realizarán con foco en la ética judicial y planificación estratégica

Cinco militares serán imputados por apremios ilegítimos: tribunal fija fecha de formalización en caso Franco Vargas

Quiénes son las juezas que absolvieron a los ocho acusados del caso SQM

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Esta semana se publican los vocales de mesa para las elecciones: ¿Quiénes no pueden ser llamados?

Esta semana se publican los vocales de mesa para las elecciones: ¿Quiénes no pueden ser llamados?

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños
Chile

Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños

Caso Nabila Rifo: Corte de Coyhaique acoge recurso del SernamEG y ordena el reingreso de Mauricio Ortega a la cárcel

Jornadas de Reflexión 2025 de la Corte Suprema se realizarán con foco en la ética judicial y planificación estratégica

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial
Negocios

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

En vivo: Real Madrid enfrenta a Juventus en una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League
El Deportivo

En vivo: Real Madrid enfrenta a Juventus en una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League

Desde mil pesos: La Serena sorprende con los precios de las entradas ante Audax Italiano mientras lucha por la permanencia

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas
Cultura y entretención

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete
Mundo

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

Apagón en cárceles, restricciones para motos y actos masivos: las medidas del estado de emergencia en Lima por la criminalidad

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales