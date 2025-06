La ofensiva de Copec por denuncias virales de TikTok por supuesto robo de combustible a sus clientes

En abril de este año, Copec presentó cuatro demandas por indemnización de perjuicios, acusando campañas de difamación en redes sociales que, según la empresa, le han provocado un daño importante.

Las acciones legales apuntan al vocero de la Coordinadora Nacional de Vehículos del Tránsito (Conaut) Manuel Bernales; al abogado Manuel Saavedra; y a los exconcesionarios Max Langer y Francisco Elton. Según Copec, los cuatro difundieron videos en Facebook y TikTok acusando a la empresa de “robar combustible” a sus clientes.

La controversia se viralizó y llegó hasta el influencer Tío Tito (Manuel Hernán Pera), conocido por su afición a los autos. Tras ver las denuncias, fue invitado por Copec a hacer pruebas en terreno. “Hice las mediciones con matrices, quería ver si había alguna manipulación en la carga de los bidones. Marcó casi lo mismo, es cosa de que vean el video. Estuve con ellos tres horas. Ahora estos tipos me están atacando. Aquí hay intereses creados”, dijo Tío Tito.

Desde Copec afirman que los videos generan molestia y explicaron que se está cuantificando el perjuicio e impacto producto de la difamación para incorporar en su demanda.

En las demandas, Copec destaca que cuenta con más de 90 años de trayectoria en la distribución y venta de combustibles, lubricantes y derivados del petróleo. Asegura que cada día atiende a más de un millón de clientes en todo Chile, y que su reputación es uno de sus principales activos.

La primera demanda fue presentada el 11 de abril contra Manuel Bernales y la empresa Full Taxi Chile. Copec lo acusa de liderar una campaña en redes sociales, en la radio y en la Cámara de Diputados, donde dijo que “Copec hoy día nos roba la bencina”. La empresa sostiene que eso es falso y que dañó su reputación, por lo que pidió una compensación y que se prohíba seguir difundiendo ese tipo de mensajes.

Tres días después, el 14 de abril, la segunda demanda apuntó contra el abogado Manuel Saavedra, a quien Copec acusa de decir, también sin pruebas, que la empresa entrega menos combustible del que cobra y que comete delitos tributarios. La compañía recuerda que Saavedra ya participó como abogado en una demanda colectiva similar en 2021, por lo que cree que se trata de una estrategia repetida para presionar acuerdos.

Luego, el 21 y el 25 de abril, Copec presentó otras dos demandas, esta vez contra Max Langer y Francisco Elton, exconcesionarios de la compañía. Ambos aparecieron en videos diciendo que la empresa estafaba a sus clientes al entregar menos combustible. En el caso de Langer, Copec señaló que sus dichos se contradicen con una declaración jurada que él mismo firmó en 2022, donde aseguraba que todo funcionaba correctamente. En cuanto a Elton, la empresa acusó que su testimonio era parte de una campaña para juntar firmas y presentar una demanda colectiva.

En uno de los videos de TikTok de Francisco Elton, quien fuera concesionario de Copec durante los últimos 20 años, sostuvo: “Durante todos los meses, en promedio, me sobraban 2.000 litros promedio mensual. Luego, si ellos me entregaban, por ejemplo, 30.000 litros para vender en el mes, se vendían 32.000 litros. La única manera de que esto sea posible es de que, en vez de entregarle lo que los clientes solicitaban, se les entregaba un poco menos. Y esto, durante los 20 años sucedió así. Copec sabe perfectamente”.

Frente a las acusaciones, Copec señaló en su demanda: “Las acusaciones que el demandado ha dirigido en contra de Copec son falsas e irresponsables y forman parte de una estrategia desesperada para desprestigiar a Copec y reunir firmas para una acción colectiva en su contra y así intentar forzarla a alcanzar un acuerdo y pagar montos o compensaciones que no corresponden”.

“Solo para efectos de dimensionar el daño generado a Copec, nótese que para el mencionado video de TikTok en que aparece el demandado, dedicado exclusivamente a calumniar e injuriar a nuestra representada, ha alcanzado en menos de 24 horas (al 23 de abril de 2025) más de 80.000 visualizaciones, más de 2.800 “me gusta” y más de 300 comentarios; todo lo cual demuestra, de forma clara e irrefutable, el grave daño que ha producido a la reputación de Copec, cuya imagen ha sido construida con esfuerzo, excelencia y dedicación, durante 90 años, posicionándola como una de las empresas con mejor reconocimiento por parte de los consumidores de nuestro país”, concluyó.

@conaut.chile COPEC QUIERE CALLARNOS 🛑🤐 Demandaron a Manuel Bernales 📄⚖️, vocero de CONAUT, por denunciar sus abusos 🕵️‍♂️💥. ¿Por qué? ❓ Porque reveló la situacion de los litros fantasma ⛽👻 y cómo se llenan los bolsillos 💰🤑 a costa tuya. No es justicia, es AMEDRENTAMIENTO 🚫⚖️. ¿Vas a quedarte callado? 🗣️ 1️⃣ Mira su testimonio 🎥👀 2️⃣ ÚNETE a la #DemandaColectivaCopec 🤝📢 3️⃣ Comparte esto 🔄🇨🇱 #NoNosCallarán #copec #litroscortoscopec ♬ sonido original - Conaut Chile

En paralelo, Copec presentó dos querellas en contra de ambos exconsecionarios. ¿La razón? La compañía les entregó combustible y luego ellos dieron orden de no pago de los cheques en línea que habían entregado a la compañía. Los montos ascendían a $240.366.780 pesos (caso Max Langer) y $233.195.990 (Caso Francisco Elton). Estos hechos fundan las querellas criminales presentadas contra ambos consignatarios por estafa y apropiación indebida. (todo documentado con informes periciales contables).

Contestación

Hasta ahora, tres de las cuatro personas demandadas por Copec ya respondieron a la demanda. Todos negaron haber difamado a la empresa y defendieron que lo que dijeron tiene que ver con un problema real que afecta a los consumidores y concesionarios. Aseguran que actuaron de buena fe y por interés público.

El dirigente de taxistas Manuel Bernales explicó que solo dio a conocer lo que le contaron otros trabajadores del rubro, quienes le hablaron de diferencias entre lo que pagaban por bencina y lo que realmente recibían. Dijo que su intención fue llamar la atención de las autoridades y no atacar a Copec, y que usó un lenguaje fuerte porque el tema lo ameritaba.

El abogado Manuel Saavedra, también demandado, aseguró que ha trabajado con varios ex concesionarios de estaciones de servicio que detectaron irregularidades en la forma en que se les exigía facturar el combustible. Según él, la empresa lo demandó solo para presionarlo y que su intención ha sido siempre defender a quienes se han visto perjudicados.

El ex concesionario Francisco Elton afirmó que vivió en carne propia estas irregularidades mientras trabajaba con Copec, y que incluso llegó a hacer una autodenuncia ante el Servicio de Impuestos Internos. Sostuvo que sus declaraciones no fueron falsas ni malintencionadas, sino una forma de dar a conocer un problema que considera serio. El único que aún no responde formalmente a la demanda es el también ex concesionario Max Langer.