La predilección de Starbucks por el mercado chileno

La chilena Claudia Aburto lleva alrededor de cinco años a cargo de las operaciones de Starbucks Alsea en Sudamérca. Lidera el negocio de la marca internacional de cafeterías en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y, por supuesto, Chile, donde comenzó. Partió en 2008 como COO, Chief Operating Officer, y en 2011 asumió como directora de Starbucks Chile Alsea.

Aburto recuerda que cuando la marca llegó a Chile, hace 22 años, sólo se tomaba café instantáneo. Actualmente “todo lo que es cafetería de especialidad en los últimos dos años ha ido creciendo sobre el 100%-120%”, dijo Aburto, refiriéndose a la ampliación del mercado.

“El país, sobre todo las nuevas generaciones se han abierto al consumo de café de especialidad. Si bien podrías decir que hay una mayor competencia, la verdad es que hay una torta más grande que repartir ahora, cuando el consumidor actual sabe más de café, consume más café y busca ocasiones de café distintas”, relató.

Según un análisis de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicado en agosto, Starbucks es el líder en el mercado de tiendas especializadas de café, con una participación de entre el 40% y el 50%. Su competidor más cercano es Dunkin’, con un cuota de mercado de entre el 20% y el 30%.

La valoración de la ejecutiva sobre el desempeño de Starbucks en Chile durante el 2025 es positiva. Aburto señala que es “una marca resiliente, que va constantemente adaptándose a las tendencias, a los cambios de hábitos de consumo y, en ese sentido, somos muy ágiles”. Además, agrega, cumplieron las metas que mantenían, tanto en ventas como en expansiones.

Durante el ⁠2025 abrieron 10 tiendas en Sudamérica, siete de las cuales fueron en Chile. La ejecutiva dice que en la región, Chile destaca por tener la mayor penetración de tiendas por habitante, y de hecho, más de un 40% del total de tiendas en esta parte del continente se encuentra en territorio chileno. Y, por lo mismo, las aperturas se han concentrado en Chile más que en otros países. Incluso más que en Brasil, donde la licencia la tiene otro operador.

¿A qué se debe esta predilección por el mercado chileno? Claudia Aburto apunta a que “Chile tiene varias particularidades. Primero, obviamente tenemos una economía en el contexto global estable, que se presta para dar este paso. Tenemos un PIB per cápita de US$ 16.000 anual, lo que también lo hace interesante. Además, somos el país número 1 en Latinoamérica en digitalización. Nosotros somos un país superavanzado y a veces no nos damos cuenta”, destaca.

Pero además, de acuerdo a Aburto, Chile es el tercer país de la región con el mayor consumo de café diario, con 0,4 tazas de café por día. Sólo está por detrás de países de tradición cafetera, como Brasil y Colombia. “El consumo de café en Chile se ha ido consolidando”, asegura.

Espacio para crecer

Starbucks tiene un total de 174 tiendas a lo largo del país, en 15 ciudades, pero el 75% se concentra en la Región Metropolitana. ¿Aún hay espacio para crecer en la capital? “Sí, sin lugar a dudas. Sobre todo pensando en nuevos formatos. Con eso las oportunidades se amplifican. Además, no tenemos presencia en toda la RM”, afirma.

Para el 2026 de momento ya están confirmadas las aperturas de 3 tiendas. Una de ellas es en el centro de Puerto Varas, donde no tenían presencia de momento. Pero también seguirán creciendo en la Región Metropolitana.

La directora de Starbucks para Sudamérica señala que “la ciudad se está reconfigurando, por lo que se están generando nuevos espacios (...) La zona de Manquehue Sur se ha ido transformando en una zona dormitorio y nosotros no tenemos presencia ahí. Lo que está pasando en el centro histórico también es importante”, relata, apuntando al nuevo proyecto que Territoria, desarrolladora y productora de MUT, planea en el edificio de la Bolsa de Santiago.

En algunos lugares clave, Starbucks ha puesto más de una sucursal. Por ejemplo, en el icónico Costanera Center, donde tiene tres tiendas en distintos pisos del complejo, o en el Mall Plaza Vespucio, el más grande de Chile en metros cuadrados, con cinco tiendas, que se fueron sumando a medida que el activo iba expandiéndose.

Y esa oportunidad también podría darse en el MUT. En este espacio Starbucks ya tiene presencia, pero “el MUT tiene cinco o seis niveles, yo estoy en uno, probablemente podría estar en otros (...) Tenemos planes de aquellos lugares donde ya estamos, el MUT y otros malls, ver posibilidades de crecimiento en nuevos formatos, profundizando nuestra presencia ”, señala la ejecutiva.

Al chileno le gusta probar

¿Cómo es el consumidor chileno? “Es un consumidor que te demanda constantemente innovación, que te demanda constantemente que le ofrezcas cosas nuevas que se adapten a su consumo”, describe Claudia Aburto. “Es un consumidor ávido de probar”, agrega.

En ese sentido, hay varios nuevos productos que se han introducido primero en el mercado local antes de poder masificarlo a otros países donde tiene operaciones. Por ejemplo, ahora último están probando leche con proteína, un producto que sólo está en Chile de momento. “La idea es que pueda llegar a otros países también. No todos los países tienen el boom que estamos teniendo en la leche de proteína hoy día en Chile”, afirma la directora de Starbucks Alsea en América Latina.

Además, Chile se caracteriza por ser un país en el que el segmento de comida tiene, en cuanto a los ingresos de Starbucks, más relevancia que en otros mercados a nivel mundial. Actualmente, en Chile las ventas se desglosan así: un 27% comida, un 68% bebida y un 5% retail merch.

De acuerdo a Aburto, dentro de la categoría de comida también ha cobrado una mayor importancia la línea health & wellness. “El cliente está demandando mayor calidad en los ingredientes con los que son preparados sus productos. Hay una demanda de consumo responsable importante”, dice.