La relación sentimental no informada del ahora ex CEO de Nestlé también le pasa la cuenta a las acciones de la firma

Luego del cierre del mercado en Europa y en la noche de suiza, la multinacional sorprendía con el anuncio del despido inmediato de su ahora exCEO, Laurent Freixe, por mantener una relación no informada con una subordinada directa y ahora era turno de reaccionar del mercado.

Tras el de despido de Freixe, Nestlé anunció de inmediato que Philipp Navratil ocuparía el lugar de CEO. Navratil es un histórico ejecutivo de la firma y antes se desempeñaba como CEO de la filial de Nespresso.

En las primeras horas de operación, la acción de la suiza caía un poco más de 3%, pero con el correr del día en el Viejo Continente moderó su baja. Los papeles caían un 1,13%.

“La sorprendente marcha de su consejero delegado amenaza con aumentar la volatilidad del fabricante de KitKat, que ha tenido que hacer frente a un entorno de consumo difícil y a los perjudiciales aranceles estadounidenses”, dijo Reuters en una nota.

Phil Noble

Mientras que, Investing comentó que “esta reestructuración podría presentar nuevos obstáculos para un negocio que ya enfrenta varios años de volúmenes de ventas moderados y caídas en el precio de las acciones, así como el despido del ex director ejecutivo Mark Schneider hace un año. El presidente de larga data, Paul Bulcke, también ha anunciado que dejará el cargo en 2026″.

Además, los análisis apuntaban a que la baja de Nestlé arrastraba al Euro Stoxx 600, que caía 1,43%. Esto en el contexto de que la firma es una de las principales productoras de alimentos en el mundo.