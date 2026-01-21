La reorganización que evitó la quiebra de los Tamm, histórica familia frutera de la región de O’higgins

21 Diciembre 2021 Produccion de Cerezas de la empresa Garces Fruit de la VI Region, Trabajadores, vistas valle, siembra, arboles frutales, Packing. Foto: Andres Perez21 Diciembre 2021 Produccion de Cerezas de la empresa Garces Fruit de la VI Region, Trabajadores, vistas valle, siembra, arboles frutales, Packing. Foto: Andres Perez

El 24 de junio de 2022, el Banco Santander-Chile presentó una demanda para el cobro ejecutivo de una deuda de US$6,2 millones en contra de las empresas Sociedad de Inversiones Frulac Limitada y Roberto Tamm y Compañía Limitada, dos sociedades que representan parte importante del patrimonio de Andrés Tamm Plesch, heredero de una familia ligada hace 50 años a la industria frutícola, oriunda de Chimbarongo, en la Región de O’higgins.

La acción judicial fue el inicio de un proceso que acabó con la reorganización judicial de Frulac Ltda. a cargo del interventor Patricio Jamarne y la liquidación de varios bienes de la compañía, algunos de ellos insertos en un aviso publicado en El Mercurio del domingo.

Frulac, cuyo nombre en 2018 fue cambiado a Tamm Services y traspasada a Andrés Tamm por su padre Roberto ese año, es una empresa principalmente de servicios agrícolas, que cuenta con instalaciones de packing de selección y empaquetado de frutas.

Roberto Tamm y Cía., a su vez, es una firma que posee campos con huertos frutícolas que, según registros públicos, llegó a tener un capital social avaluado en $4.590 millones en 2018.

Ambas sociedades están asociadas a Andrés Tamm Plesch, uno de los hijos y heredero de Roberto Tamm Wittwer, patriarca de la familia fallecido en junio de 2023 y quien inició el negocio frutero del clan a fines de la década de los ‘70.

La herencia de Roberto Tamm, calculada en unos $20 mil millones, fue distribuida entre sus tres hijos, Beatriz, Daniella y Andrés hace un par de años.

Andrés continuó a cargo de esas empresas operativas, que tras una serie de problemas financieros, derivó en una crisis que se hizo patente en 2022.

La deuda total acumulada por Frulac y Roberto Tamm y Cía. se calcula entre 13 mil y 14 mil millones de pesos (US$13 y 14 millones).

“El negocio tuvo algunos problemas de caja e incluso la familia acusa una supuesta estafa, lo que los llevó a solicitar una reorganización judicial”, comentó un conocedor del proceso.

“Los problemas están centrados en las empresas que maneja Andrés Tamm, no en sus hermanas”, puntualizó otra fuente allegada a la familia.

Para salir de la compleja situación financiera, los deudores ofrecieron los bienes de Tamm Services y de otras sociedades agrícolas para enfrentar las deudas. Hasta ahora, los acreedores han recuperado alrededor de $5 mil millones, correspondientes sobre todo a una deuda con Scotiabank, indicó una fuente que ha intervenido en el proceso.

Y con los bienes de Frulac, que están en prenda del banco Santander, cuyo remate es organizado por Tattersall bajo el martillero Víctor Ovalle y previsto para el próximo viernes 30 de enero a las 11.00 horas, esperan recaudar del orden de los $1.500 a $2 mil millones, dijo la misma fuente.

Se trata de cinco galpones situados en la Ruta 5 Sur a la altura de San Francisco de Mostazal, que suman 13.600 metros cuadrados, dos packing de selección, 13 cámaras de frío y la maquinaria correspondiente.

Roberto Tamm, originario de Victoria y expiloto de Lan Chile, partió en el negocio agrícola en los años ‘60 cuando se hizo cargo de los campos y un aserradero de su padre, para luego entrar al rubro porcino, donde llegó a tener 1.000 cerdos, y después al lechero para la fabricación de quesos. A inicios de los ‘70 empezó a plantar manzanos en un fundo de Chimbarongo y llegó a tener 500 hectáreas.

Después se asoció a su amigo Bruno Margozzini en el negocio para sumar posteriormente a Sergio Reginato, Guillermo Junemann y Tomás Courbis -quien luego se retiró-, para fundar la Frutera San Fernando en la ciudad del mismo nombre de la Región de O´higgins, hoy denominada Frusan, una de las mayores productoras y exportadoras de fruta del país, de la cual aún la familia Tamm es socia y que es su principal fuente de ingresos.

Hoy Frusan cuenta con más de 5 mil hectáreas de frutales plantadas que se distribuyen entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, y exporta a más de 52 países. Además, cuenta con acuerdos de producción y comercialización de fruta con productores de Perú. Produce arándanos, cerezas, ciruelas, clementinas, espárragos, granadas, kiwis manzanas, paltas, membrillos, peras y uvas. Su origen en la década de los ‘80 como productora y exportadora estuvo asociada a las manzanas.

Según contó en una oportunidad la CEO de Frusan, Orieta Ramírez, en 1996 Frusan exportaba 3,5 millones de cajas y en 2023, con la operación de Perú, llegaban a 15 millones por temporada.

Los Tamm han incursionado también en el negocio de las viñas y los jugos de frutas, aunque sin mucho éxito.

En otros rubros, Andrés y su padre también experimentaron en la salud, pues fueron socios del conocido exdirigente deportivo Victoriano Cerda en la propiedad de la isapre Ferrosalud, que adquirieron en 2008 en $40 mil millones, que luego en 2014 pasó a llamarse Óptima, y que después traspasó a sus afiliados a Nueva Masvida y que vendieron al fondo estadounidense Nexus.