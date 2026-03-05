SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Landes demanda al Estado por más de US$ 70 millones por efectos de la ley de fraccionamiento pesquero

    La empresa dijo que la normativa afectó su patrimonio al modificar la distribución de cuotas de captura, particularmente en la pesquería del jurel.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Landes demanda al Estado por fraccionamiento pesquero

    La empresa pesquera Landes también presentó una demanda indemnizatoria contra el Estado de Chile por perjuicios económicos que atribuye a la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero impulsada durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.

    La compañía solicita una compensación de US$ 70,18 millones argumentando que la normativa afectó su patrimonio al modificar la distribución de cuotas de captura, particularmente en la pesquería del jurel.

    Landes se suma así a Blumar, empresa que en enero pasado presentó una demanda similar, pidiendo una indemnización de US$ 216 millones.

    La acción judicial de Landes fue ingresada el miércoles y acogida por el 22º Juzgado Civil de Santiago, según informó la firma con base en Talcahuano. En el escrito se sostiene que el Estado “desconoció permanentemente la distribución de cuotas establecida en la historia regulatoria pesquera chilena y las reasignó a terceros sin el pago de una indemnización”.

    El abogado de Barros & Errázuriz, David Cademartori Gamboa, explicó que “esta es una demanda de responsabilidad extracontractual contra el Fisco de Chile”.

    Añadió que “seguimos sosteniendo que la Ley de Fraccionamiento Pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”.

    Landes demanda al Estado por fraccionamiento pesquero

    Desde la compañía sostienen que la reducción de cuotas compromete inversiones futuras orientadas al consumo humano y obliga a postergar proyectos como la modernización de su flota y la ampliación de su capacidad de congelado. A su juicio, la situación además introduce “un alto nivel de incertidumbre regulatoria”, lo que impactaría la sostenibilidad del negocio y la generación de empleo.

    Según el CEO de la empresa, Andrés Fosk Belan, al Estado no le está permitido disponer de cuotas de pesca que las empresas han construido a través de su historia y que hoy forman parte de su patrimonio “para transferirlas discrecionalmente”.

    “Lo ocurrido con esta ley es muy grave. Se tramitó una ley sin sustento, deficiente, y para empujarla, el Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas”, sostuvo.

    Impacto en la pesquería del jurel

    La compañía también advirtió que el nuevo fraccionamiento pesquero representa un “golpe” para la pesquería del jurel, la que —según indicó— se encuentra en condiciones de sostenibilidad y enfrenta una oportunidad internacional por la apertura de nuevos mercados.

    Landes demanda al Estado por fraccionamiento pesquero

    Fosk señaló que existe una “contradicción” entre el contexto externo y la regulación local. “Es incomprensible que, cuando se nos abre una oportunidad histórica en Europa y Asia, el propio Estado decida limitar a las empresas que pueden capturar, procesar y exportar ese valor”, afirmó. A su juicio, la normativa debilita al jurel chileno y a un sector productivo que opera en regiones afectadas por procesos de desindustrialización, como la del Biobío.

    Llamado por mayor certeza regulatoria

    El ejecutivo planteó además la necesidad de mayor certeza regulatoria para la pesca industrial. Según indicó, el sector emplea a más de 6 mil personas en el Biobío, “la mayoría de ellas mujeres”, y genera encadenamientos productivos con pymes en comunas como Talcahuano, Coronel, Lota y Tomé.

    Llamamos al próximo Congreso y a la administración entrante a generar condiciones políticas y certezas regulatorias para el desarrollo de la pesca industrial”, señaló Fosk.

    El CEO de Landes agregó que la discusión sobre una nueva Ley de Pesca sigue abierta y que, a su juicio, “representa una amenaza más grave aún para nuestro sector”. Por ello, planteó que la próxima administración podría desempeñar “un rol preponderante” en la revisión del proceso legislativo para recuperar estabilidad y fomentar la inversión en la actividad.

    Lee también:

    Más sobre:PescaFraccionamiento pesqueroLandesJurel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grau sale al paso de las críticas y dice que los cálculos de ingresos fueron “consistentes con nuestra historia fiscal”

    Harry Styles aborda la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”

    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    Quiebre Boric-Kast: Sedini acusa al gobierno de “desviar la atención con discusiones pequeñas” y de actuar con “mala fe”

    Secretario general de Demócratas defiende cancelación de bilaterales: “No es un tema de voluntad, lo que falta es credibilidad”

    Lo más leído

    1.
    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    2.
    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    3.
    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    4.
    En duro informe el CFA reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric

    En duro informe el CFA reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric

    5.
    Programa de beneficios: Banco Santander extiende la vigencia de una maleta gratis en alianza con Latam Pass

    Programa de beneficios: Banco Santander extiende la vigencia de una maleta gratis en alianza con Latam Pass

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Portaban droga y dinero falso: Carabineros detiene a dos sujetos por disparos en estacionamiento de supermercado de Maipú
    Chile

    Portaban droga y dinero falso: Carabineros detiene a dos sujetos por disparos en estacionamiento de supermercado de Maipú

    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

    Quiebre Boric-Kast: Sedini acusa al gobierno de “desviar la atención con discusiones pequeñas” y de actuar con “mala fe”

    Grau sale al paso de las críticas y dice que los cálculos de ingresos fueron “consistentes con nuestra historia fiscal”
    Negocios

    Grau sale al paso de las críticas y dice que los cálculos de ingresos fueron “consistentes con nuestra historia fiscal”

    Landes demanda al Estado por más de US$ 70 millones por efectos de la ley de fraccionamiento pesquero

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Paqui Meneghini aborda su futuro en la U tras el fracaso en Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su futuro en la U tras el fracaso en Copa Sudamericana

    Pese a mantenerse invictos: los Diablos empatan ante Francia y quedan eliminados del Clasificatorio para el Mundial

    Nuevo DT de Torino explica la suplencia de Guillermo Maripán mientras el defensa negocia extensión de su contrato

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Harry Styles aborda la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”
    Cultura y entretención

    Harry Styles aborda la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”

    Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani
    Mundo

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    “Tengo miedo de morir”: silencio y temor entre los iraníes bajo los bombardeos de EE.UU. e Israel

    El presidente israelí asegura que “no dicta nada” a Trump y que “no arrastra” a Estados Unidos a una guerra con Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana